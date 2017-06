Dec 27-India Port Conditions:JNPT/Nhava Sheva The Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) here detailed Conditions at the port at 1000 local time Tuesday. Summary Total vessels 9 Vessels working and berthed 9 Vessels waiting -- Latest Vessels berthed ---------------------- -- Mark Twain,Tuesday -- Apl Sharjah,Tuesday -- Hanjim Mumba,Tuesday -- Ital Massima,Monday -- Emirates Wasl,Monday -- Fairchem Friesain,Tuesday Following Vessels completed loading/unloading ---------------------------------------------- -- Nyk Hai,Monday -- Nele Maersk,Monday -- Maersk Kimi,Monday -- Cape Graham,Monday -- Liwa - V,Monday -- Lodestar Grace,Monday -- Mahananda,Monday -- Conti Asia,Tuesday 23/12 -- Han De,Tuesday VESSELS IN PORT --------------- Vessel name Berthed Estimate Destination/Agent/Client date sail date Cargo -------------------------------------------------------------------- 1) Han De 26/12 27/12 B Bulk 2) Mark Twain 27/12 28/12 Containers 3) Apl Sharjah 27/12 27/12 Containers 4) Hanjim Mumbai 27/12 28/12 Containers 5) Ital Massima 26/12 27/12 Containers 6) Emirates Wasl 26/12 27/12 Containers 7) Fairchem Friesain 27/12 27/12 Ph Acid Vessels IDLE/WAITING for loading turn ------------------------------------------------------- nil NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:ConstructionMaterial;CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:EthyleneDycloride; FO:Furnace Oil;HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand;C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo;P.Acid:Phosphoric Acid;A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas;MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer;ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:CarbonBlack Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude PalmStearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol;DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride;HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriateof potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil;RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty footEquivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDESOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL