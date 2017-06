The Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) here detailed Conditions at the port at 1000 local time Saturday. Summary Total vessels 18 Vessels working and berthed 10 Vessels waiting 08 Latest Vessels berthed ------------------ -- TS NAGOYA, FRIDAY -- AS CARINTHIA, SATURDAY -- CHEMROAD NOVA, SATURDAY -- DONG JIANG, FRIDAY -- SWARNA BRMPTRA, SATURDAY -- HYUNDAI COMMODORE, FRIDAY -- ARABIAN ORCHID, FRIDAY -- APL COLOMBIA, FRIDAY -- CMA CGM STRAUS, FRIDAY -- MAERSK KINGSTON, FRIDAY -- HANJIN DURBAN, FRIDAY -- SPLENDANG SARI, WEDNESDAY Following Vessels completed loading/unloading ---------------------------------------------- -- SANTA BELINA, THURSDAY --STX PAGASITIKOS, SUNDAY -- E R SYDNEY, THURSDAY -- ZIM PACIFIC, FRIDAY -- NORTHERN DEDICATION, THURSDAY -- HANJIN MALTA, FRIDAY -- OCEAN SPEING, WEDNESDAY VESSELS IN PORT --------------- Vessel name Berthed Estimate Destination/Agent/Client date sail date Cargo -------------------------------------------------------------------- 1) STX PAGASITIKOS 21/07 23/07 Containers 2) HYUNDAI COMMODORE 20/07 22/07 Containers 3) ARABIAN ORCHID 20/07 21/07 MEG 4) OSV EMERALD 20/07 21/07 BR.Bulk 5) YARAN 19/07 ---- Containers 6) APL COLOMBIA 21/07 22/07 Containers 7) CMA CGM STRAUS 21/07 22/07 Containers 8) MAERSK KINGSTON 21/07 22/07 Containers 9) HANJIN DURBAN 21/07 22/07 Containers 10) SPLENDANG SARI 18/07 21/07 AFS Vessels IDLE/WAITING for loading turn ------------------------------------------------------- 1) MSC LANA 18/07 Containers 2) C.KATTELMAN 18/07 Containers 3) WHITE SEA 18/07 Containers 4) TS NAGOYA 20/07 Containers 5) AS CARINTHIA 21/07 Containers 6) CHEMROAD NOVA 21/07 E.OIL 7) DONG JIANG 20/07 NAPH(E) 8) SWARNA BRMPTRA 21/07 CRUDE OIL(E) NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:ConstructionMaterial;CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:EthyleneDycloride; FO:Furnace Oil;HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand;C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo;P.Acid:Phosphoric Acid;A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas;MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer;ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:CarbonBlack Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude PalmStearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol;DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride;HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriateof potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil;RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty footEquivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDESOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL Keywords: PORT JNPT/ NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:ConstructionMaterial;CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:EthyleneDycloride; FO:Furnace Oil;HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand;C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo;P.Acid:Phosphoric Acid;A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas;MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer;ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:CarbonBlack Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude PalmStearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol;DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride;HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriateof potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil;RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty footEquivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDESOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL