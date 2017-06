Dec 19Port conditions of Kandla Dry as of Monday Port summary: Working Vessels 12 Waiting Vessels 27 Expected Vessels 27 Total Vessels 66 Vessels berthing today 02 Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV ANKE SAIKRUPA WIND MILL 14/12 19/12 ----- nil 1,447 nil n.a. 2) MV RHOON SAIKRUPA WIND MILL 09/12 16/12 19/12 nil 1,447 nil n.a. 3) MV TRIPLE EVER INTEROCEAN UREA 11/12 17/12 20/12 nil 44,000 nil n.a. 4) MV PRETTY JACK INTEROCEAN MAP 12/12 18/12 21/12 nil 30,546 nil n.a. 5) MV JIAJIAXIN 1 CHOWGULE S SALT 01/12 18/12 20/12 25,000 nil nil n.a. 6) MV MUROU INTEROCEAN SBM 02/12 19/12 20/12 11,550 nil nil n.a. 7) MV FESCO SIMFERO CHOWGULE S AGRAGRI PROD 14/12 19/12 ----- 48,600 nil nil n.a. 8) MV VINASHIP PEARL HSFF AGRAGRI PROD 09/12 19/12 21/12 18,200 nil nil n.a. 9) MV NALINEE NAREE SYNERGY CBM P LOGS 27/11 15/12 22/12 nil 29,773 nil n.a. 10) MV AASHMAN RISHI SHG CBM LOGS 24/11 13/12 19/12 nil 21,280 nil n.a. 11) MV KING FEAST KSAS GR BL 15/11 13/12 20/12 21,000 nil nil n.a. 12) MV ROYAL PESCAD ACINFRA WHEAT 06/12 17/12 21/12 17,100 nil nil n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV SEAWAYS VENT --- CNTR nil 800 nil 19/11 --- 2) MV EMDEN 1 --- Sugar Bgs 9,000 nil nil 16/11 --- 3) MV SELETAR --- LOGS nil 22,915 nil 30/11 --- 4) MV KING DIAMOND --- MR BL 10,500 nil nil 01/12 --- 5) MV PIONEER II --- LOGS nil 18,162 nil 04/12 --- 6) MV PIONEER II --- TONITE 22,000 nil nil 04/12 --- 7) MV LAODICEA --- AGRI PROD 9,900 nil nil 06/12 --- 8) MV TENG HANG --- OGS nil 32,872 nil 07/12 --- 9) MV MED LEVANT --- WHEAT 21,525 nil nil 09/12 --- 10) MV OCEAN LIGHT --- AGRI PROD 19,000 nil nil 09/12 --- 11) MV GENMAR --- DAP nil 33,505 nil 14/12 --- 12) MV ANKE --- WER M nil 1,447 nil 14/12 TBT 13) MV FESCO SIMPERO --- AGRI PROD 48,600 nil nil 14/12 TBT 14) MV REINA CHRISTINA--- AGRI PROD 11,000 nil nil 15/12 --- 15) MV SAI ETERNITY --- ICE/GC 13,200 nil nil 15/12 --- 16) MV HIBA ALNOUR B --- K PHOS nil 27,000 nil 15/12 --- 17) MV NAM A 08 --- BAGS 3,500 nil nil 17/12 --- 18) MV MATSUSHIMA --- AGRI PROD 10,000 nil nil 05/12 --- 19) MV ORCHID ISLAND --- SALT 46,000 nil nil 18/12 --- 20) MV ITAMI --- SBM 15,500 nil nil 18/12 --- 21) MV SUPRASTAR --- AGRI PROD 45,000 nil nil 13/12 --- 22) MV HUMBOLDCURRENT --- BLOCKS 23,000 nil nil 19/12 --- 23) MV JINDAL MANJULA --- PIPES 3,155 nil nil 19/12 --- 24) MV AP SVETI VLAHO --- AGRI PROD 40,000 nil nil 04/12 --- 25) MV FAR EAST --- AGRI PROD 10,000 nil nil 08/12 --- 26) MV ADVENTIST --- UREA nil 33,000 nil 12/12 --- 27) MV TPC LONGVIEW --- P LOGS nil 33,919 nil 18/12 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV SIAM JADE VIBHUTI SHG LOGS nil 8,827 nil 19/12 2) MV HONG KONG SUN ARNAV SHG CBM LOGS nil 19,751 nil 19/12 3) MV JAG RAHUL JMB IRON ORE P nil 35,000 nil 19/12 4) MV BALTIC COUGAR INTEROCEAN DAP nil 29,427 nil 19/12 5) MV JINDAL MEENA SEAWAYS CNTR nil nil 500 20/12 6) MV WORLD WINNER SHANTILAL SBM 7,700 nil nil 20/12 7) MV OURTIVALING 3 ALLIED SHG AGRI PROD 10,250 nil nil 20/12 8) MV RUI LEE SAMSARA SCOILS nil 10,130 nil 20/12 9) MV IKAROUS DBC ROCK PHOS nil 6,170 nil 20/12 10) MV HOANG ANH 27 HSFF AGRI PROD 6,500 nil nil 20/12 11) MV CABRERA PMAPL SCOILS nil 32,563 nil 20/12 12) MV MERCS MATALE SAI SHG RICE/GC 16,000 nil nil 22/12 13) MV ALLCARGO AR MYSTIC SHG WIND MILL BL nil 128 nil 22/12 14) MV J REAL HSFF AGRI PROD 8,800 nil nil 22/12 15) MV JOLLY KINSHIP CNTR nil nil 1,100 22/12 16) MV BELLA L HSFF AGRI PROD 18,000 nil nil 22/12 17) MV MINO DBC SGEN CARGO nil 7,370 nil 23/12 18) MV STELIOS B JMB PHOSPHATE nil 44,000 nil 23/12 19) MV NOSHIRO III DBC STEEL COILS nil 1,936 nil 24/12 20) MV SINGAPORE CARAVEL LOG CNTR nil nil 600 24/12 21) MV STAR SEA B CROSS TR SALT 42,000 nil nil 24/12 22) MV SANDREW EMS IRON ORE F 32,000 nil nil 25/12 23) MV WADI FERAN CROSS TR SALT 55,000 nil nil 25/12 24) MV JINDAL KAMLA ANCHOR SHG SPIPES 3,155 nil nil 26/12 25) MV PLOVDIV AASHIRVAD B'NITE 10,000 nil nil 28/12 26) MV SEA EMERALD EMS MILL SCALE 15,000 nil nil 28/12 27) MV THE BENEFACTOR B S SHG SALT 55,000 nil nil 31/12 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL