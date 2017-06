Jan 04- Port conditions of Kandla dry as of Wednesday Port summary: Woking Vessels 14 Waiting Vessels 19 Expected Vessels 32 Total Vessles 65 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV SEAWAYS VENTUR SEAWAYS CNTR 01/01 05/01 ----- nil nil 800 n.a. 2) MV HUMBOLDT CURRE AASHIRVAD GR/MR BLK 19/12 04/01 ----- 23,000 nil nil n.a. 3) MV GRAND WAY AQUA SHG UREA 01/01 05/01 ----- nil 37,315 nil n.a. 4) MV ST. NICHOLAS INTEROCEAN MOP 02/01 06/01 ----- nil 33,604 nil n.a. 5) MV ANUSHREE FAME MYSTIC S PLAES 31/12 ----- ----- 4,200 nil nil n.a. 6) MV JAG RAVI ADITYA M IRON ORE P 31/12 04/01 ----- nil 27,500 nil n.a. CHOWGULE S SALT 31/12 04/01 ----- 40,000 nil nil n.a. 7) MV PLOVDIV AASHIRVAD B'NIE 01/01 ----- ----- 10,000 nil nil n.a. 8) MV PIONEER II ASHIT BENONIE 04/12 04/01 ----- 22,000 nil nil n.a. 9) MV ARWEX ACT INFRA DBC CLAY 22/12 05/01 ----- nil 14,307 nil n.a. 10) MV TENG HANG ARNAV CBM 07/12 05/01 ----- nil 32,872 nil n.a. EMS SEACREST MILL SCALE 07/12 05/01 ----- 19,000 nil nil n.a. 11) MV TPC LONGVIEW ARNAV CBM 18/12 13/01 ----- nil 33,919 nil n.a. 12) MV MERCS MATALE SAI SHG RICE/GC 21/12 05/01 ----- 16,000 nil nil n.a. 13) MV ISE HSFF AGRI PROD 26/12 ----- ----- n.a. nil nil n.a. 14) MV BELLA L HSFF AGRI PROD 22/12 03/01 ----- 18,000 nil nil n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV HONG KONG SUN --- CBM nil 19,751 nil 19/12 --- 2) MV ST PETER --- PINE LOGS nil 32,481 nil 22/12 --- 3) MV ISE --- AGRI PROD n.a. nil nil 26/12 --- 4) MV STX DAISY --- CBM nil 32,001 nil 27/12 --- 5) MV SANTA SURIA III--- SALT 17,000 nil nil 30/12 --- 6) MV AMINA --- RICE 3,200 nil nil 01/01 --- --- WHEAT FL 800 nil nil 01/01 --- 7) MV PLOVDIV --- B'NIE 10,000 nil nil 01/01 --- 8) MV THIEN QUANG 09 --- MAIZE 5,700 nil nil 01/01 --- 9) MV ANUSHREE FAME --- ST PLATES 4,200 nil nil 31/12 --- 10) MV PACIFIC GREEN --- AGRI PROD 14,500 nil nil 02/01 --- 11) MV SILVER LUCKY --- SBM 10,000 nil nil 03/01 --- 12) MV JINDAL KAMLA --- ST PIPES 3,155 nil nil 03/01 --- 13) MV JIA RUN --- COAL nil 55,800 nil 03/01 --- 14) MV RISING SPIRIT --- IRON ORE nil 22,868 nil 04/01 --- 15) MV FADE 1 --- WHEAT (Bgs) 5,150 nil nil 04/01 --- 16) MV FAR EAST --- AGRI PROD 10,000 nil nil 08/12 --- 17) MV J REAL --- AGRI PROD 8,800 nil nil 22/12 --- 18) MV FANTASTIC --- IRON ORE 21,000 nil nil 31/12 --- 19) MT BOW CHAIN --- CHEM 4,500 4,500 nil 03/01 --- --- P ACID 30,700 30,700 nil 03/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV GURU KIRPA CHOWGULE S COKE BREEZE 1,600 nil nil 04/01 2) MV JOLLY KINSHIP CNTR nil nil 1,100 04/01 3) MV JINDAL MANJULA SEAWAYS CNTR nil nil 300 05/01 4) MV YANNIS GORGIAS INTEROCEAN MOP nil 50,786 nil 05/01 5) MV DENIZ M INTEROCEAN MOP nil 46,275 nil 05/01 6) MV JANNE SCAN SAI SHG WIND MILL nil 1,113 nil 05/01 7) MV SELECTA INTEROCEAN UREA nil 49,435 nil 05/01 8) MV WADI FERAN CROSS TR SALT 55,000 nil nil 05/01 9) MV JINDAL KAMAKSH SEAWAYS CNTR nil nil 300 06/01 10) MV CEBIHAN BEN LINE UREA nil 50,304 nil 06/01 11) MV SEA MERCHANT DBC ROCK PHOS nil 16,500 nil 06/01 12) TG SWIBER CHARL PMA C S PIPES 4,700 nil nil 07/01 13) MV LAKE DYNASTY OTA K PECOKE nil 49,505 nil 07/01 14) MV SINGAPORE TR CARAVEL LOG CNTR nil nil 600 07/01 15) MV VICTORY PMA S CARGO nil 5,684 nil 07/01 16) MV GENGO LANGUEDO REGAL SHG IRON ORE nil 54,233 nil 07/01 17) MV THE BENEFACTOR B S SHG SALT 55,000 nil nil 08/01 18) MV STAR SEA RAI CROSS TR SALT 42,000 nil nil 08/01 20) MV MATSUMAE DBC S G CARGO nil 6,686 nil 08/01 21) MV OEL SHREYAS RELAY SHG CNTR nil nil 400 08/01 22) MV JINDAL MEEN SEAWAYS CNTR nil nil 500 09/01 23) MV ADMIRE CORAL KSAS GR BL 13,200 nil nil 09/01 24) MV SUNRISE V ATLANTIC FLOURSPAR nil 15,000 nil 10/01 25) MV ST ANDREW EMS IRON ORE F 32,000 nil nil 10/01 26) MV SEA EMERALD EMS MILL SCALE 15,000 nil nil 10/01 27) MV DELPHI RANGER APEX M IRON ORE nil 51,324 nil 10/01 28) MV ANNE SOFIE SAI SHG LIE GRAB nil 362 nil 12/01 29) MV AURORA D INTEROCEAN S BILLES nil 21,917 nil 12/01 30) MV SFL HUDSON GAC SHG IRON ORE nil 45,000 nil 12/01 31) MV OZGUR AKOSY INTEROCEAN DAP nil 50,999 nil 13/01 32) MV PANOCEANIS ULA DAP nil 50,341 nil 13/01 33) MV JEWEL OF TOKYO CHOWGULE S ME COKE 30,000 nil nil 15/01 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL