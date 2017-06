Feb 09- Port conditions of Kandla dry as of Thursday Port summary: Woking Vessels 13 Waiting Vessels 19 Expected Vessels 22 Total Vessles 54 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV JOLLY KINSHIP CNTR 08/02 ----- ----- nil nil 1,100 n.a. 2) MV SEAWAYS VENTUR KINSHIP CNTR 05/02 09/02 ----- nil nil 800 n.a. 3) MV SN HARMONY SHANTILAL SBM 07/02 11/02 ----- 10,500 nil nil n.a. 4) MV RIMA EMS SUGAR 03/02 ----- ----- 21,000 nil nil n.a. 5) MV NAM A 0 8 SYNERGY SEA RICE (Bgs) 07/02 10/02 ----- 3,200 nil nil n.a. 6) MV GERDA VESTA TAURUS RICE 07/02 10/02 ----- 2,000 nil nil n.a. 7) MV MANDARIN NOBLE SCORPIO COAL 03/02 09/02 ----- nil 55,000 nil n.a. 8) MV NAVDHENU SUN AML UREA 04/02 ----- ----- nil 41,218 nil n.a. 9) MV FOUR RIGOLETTO PEARL SHG DAP 08/02 ----- ----- nil 33,900 nil n.a. 10) MV SENTOSA ASHIT SHG CBM 01/02 15/02 ----- nil 29,210 nil n.a. 11) MV SUCCESS SYNERGY SEA CBM 02/02 12/02 ----- nil 20,247 nil n.a. 12) MV TITAN ARNAV SHG RICE 10/01 10/02 ----- 33,000 nil nil n.a. 13) MV ADMIRE CORAL KSAS GB 01/02 12/02 ----- 13,000 nil nil n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV ALWADI ALGADEED--- RICE (Bgs) 25,000 nil nil 29/01 --- 2) MV RIMA --- SUGAR 21,000 nil nil 03/02 --- 3) MV JIAJIAXIN 1 --- CBM nil 24,784 nil 04/02 --- 4) MT STX PRIME --- CBM nil 28,297 nil 04/02 --- 5) MV NAVDHENU SUN --- UREA nil 41,218 nil 04/02 --- 6) MV SELETAR --- CBM nil 24,064 nil 05/02 --- 7) MV JS LIBERTY --- S COAL nil 55,000 nil 07/02 --- 8) MV FOUR RIGOLETTO --- DAP nil 33,900 nil 08/02 --- 9) T SWIBER L+B GAURI--- PIPES 4,500 nil nil 09/02 --- 10) MV VINALINES MI --- RICE (Bgs) 21,000 nil nil 31/01 --- 11) MV TPC VANCOUVER --- CBM nil 25,548 nil 02/02 --- 12) MV SILVER WAVE --- FERTILIZER 18,000 nil nil 01/02 --- 13) MV BIRCH 2 --- S PIPES 5,350 nil nil 04/02 --- 14) MV SAANGUINE --- CBM nil 19,320 nil 05/02 --- 15) MV RUI NING 3 --- COKE 30,000 nil nil 06/02 --- 16) MV ANNIKA N --- AGRI PROD 50,000 nil nil 30/01 --- 17) MV MATHAWEE NAREE --- AGRI PROD 25,000 nil nil 04/02 --- 18) MT LPG/C. MAHARI --- BUT/PROP nil 20,000 nil 08/02 --- 19) MT GINGA HAWK --- CHEM nil 6,000 nil 09/02 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV DUBAI FORTUNE CHOWGULE AGRI PROD 42,000 nil nil 09/02 2) MV B CAMLICA 1 DBC ROCK PHOS nil 22,550 nil 10/02 3) MV ORANUS DBC SULPHUR nil 9,303 nil 11/02 4) MV BAO FLOURISH PMAPL S CARGO nil 15,784 nil 11/02 5) MV ORIENTAL AMBER ALLIED SHG AGRI PROD 10,000 nil nil 11/02 6) MV XIAMENSKY TAURUS N COKING C nil 51,900 nil 12/02 7) MV RAINBOW ANGLE SHANTILAL SBM 10,000 nil nil 12/02 8) MV ANUSHREE FAME ACT INFRA WIND MILL nil 1,467 nil 12/02 ACT INFRA S PIPES 1,000 nil nil 12/02 9) MV BELASITZA MYSTIC S RICE (Bgs) 21,000 nil nil 12/02 10) MV JINDAL MEEN SEAWAYS CNTR nil nil 500 12/02 11) MV SIAM OPAL ACT INFRA ROCKPHOS nil 31,135 nil 13/02 12) MV SEA EMERALD EMS MILL SCALE 15,000 nil nil 13/02 13) MV IBI DBC S G CARGO nil 3,757 nil 13/02 14) MV MALLAK B S SHIPPING ROCKPHOS nil 18,116 nil 13/02 15) MV OEL TRUST RELAY SHG CNTR nil nil 400 13/02 16) MV SINGAPORE TR CARAVEL LOG. CNTR nil nil 600 13/02 17) MV JINDAL MANJULA SEAWAYS CNTR nil nil 400 14/02 18) MV DEAL CASTLE AASHIRVAD SHGGB 18,000 nil nil 14/02 19) MV VOSHOD 2 JMB MOP nil 43,463 nil 14/02 20) MV MARE TRAV APEX MARI IRON ORE nil 535,552 nil 14/02 21) MV THOR INFINITY SCORPIO COAL nil 52,101 nil 15/02 22) MV FAIR PARTNER GAC SHG LIEBHERR CRA 866 nil nil 16/02 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL