Dec 13Port conditions of Kandla Dry as of Thursday Port summary: Working Vessels 12 Waiting Vessels 23 Expected Vessels 26 Total Vessels 61 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV AALBORG AASHIRV GR 30/11 15/12 11/12 36,000 nil nil 2) MV JINDAL KAMAKSHISUJAN M CNTR 13/12 ----- 13/12 nil nil 250 3) MV OKTEM SHANTIL WHEAT 08/12 15/12 10/12 50,000 nil nil 4) MV NAVDHENU PURNA ADITYA M UREA 11/12 14/12 11/12 nil 46,069 nil 5) MV KANGNA ASHIT HR COILS 12/12 ----- 13/12 nil 2,049 nil 6) MV PEARL OF SEA B S SHG SALT (B) 18/11 14/12 13/12 24,000 nil nil 7) MV STAR SEA COSMOSCROSS SALT 09/12 13/12 11/12 47,250 nil nil 8) MV LOK PRATAP LPF RICE (B) 02/12 16/12 12/12 21,000 nil nil 9) MV URAWEE NAREE DBC CBM P LOGS 03/12 20/12 09/12 nil 29,863 nil 10) MV DENSA TIGER CROSS RAW SUGAR 25/11 ----- 13/12 nil 50,000 nil 11) MV ARWAD QUEEN INTEROC SUGAR (B) 12/11 17/12 11/12 37,500 nil nil 12) MV DOGAN BEY KSAS WHEAT (B) 03/12 15/12 12/12 10,500 nil nil Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV DENSA TIGER nil RAW SUGAR nil 50,000 nil 25/11 --- 2) MV VENUS nil SUGAR (B) 8,800 nil nil 26/11 --- 3) MV AALBORG nil GR 36,000 nil nil 30/11 --- 4) MV SATTAR nil CBM nil 17,175 nil 03/12 --- 5) MV ALBARELLA nil SUGAR (B) 23,100 nil nil 04/12 --- 6) MV POS AQUAMARIN nil SUGAR nil 50,600 nil 05/12 --- 7) MV AJAX nil SBM 31,500 nil nil 09/12 --- 8) MV TRANSTIME nil SBM 41,000 nil nil 09/12 --- 9) MV SFL KENT nil BM P L nil 35,139 nil 10/12 --- 10) MV INDUS nil COAL nil 35,278 nil 10/12 --- 11) MV ONYX1 nil WHEAT 38,000 nil nil 10/12 --- 12) MV JUIST nil MACHINERY 434 nil nil 10/12 --- 13) MV TORENIA nil ST COILS nil 33,200 nil 10/12 --- 14) MV OCEAN PEARL nil WHEAT 30,000 nil nil 24/11 --- 15) MV MATSUSAKA nil SBM 10,600 nil nil 10/12 --- 16) MV CMB JIALING nil SALT 53,500 nil nil 12/12 --- 17) MV KANGNA nil HR C nil 2,049 nil 12/12 --- 18) MV LEONARISSO nil RAW SUGAR nil 51,158 nil 12/12 --- 19) MV BARRY nil ROCK PHOS nil 9,000 nil 12/12 --- 20) MV ASEAN VICTORY nil BENTONITE 20,000 nil nil 03/12 --- 21) MV ELPIDA GR nil WHEAT 27,500 nil nil 12/12 --- nil nil CORN 5,500 nil nil 12/12 --- 22) MV JADE SKY nil IRON nil 26,000 nil 13/12 --- 23) MV WESTERN CHARM nil SALT 22,000 nil nil 13/12 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV YOMA 6 TRISTAR HMS nil 33,071 nil 13/12 2) MV JINDAL SUJAN M CNTR nil nil 450 13/12 3) MV KENAN SHREEJEE LOG AGRI 50,000 nil nil 13/12 4) MV AQUA STAR SEACREST AGRI 10,500 nil nil 14/12 5) MV VINALINES SKY B S SHG SALT 42,000 nil nil 14/12 6) MV NAND APRANA ASHIT SHG HR C nil 2,038 nil 14/12 7) MV BSL GUJARAT RELAY SHG CNTR nil nil 600 14/12 8) MV ZULAL ACT INFRA SUGAR (Bgs) 20,000 nil nil 14/12 9) MV FGM ADMIRAL GENESIS IRON ORE nil 29,896 nil 14/12 10) MV TOPAZ II ACT INFRA BAGGED SUGAR 16,000 nil nil 15/12 11) MV NAND ANANYA ASHIT SHG HR C nil 2,035 nil 15/12 12) MV IMPERIAL INTEROCEAN WHEAT (B) 55,000 nil nil 15/12 13) MV MAHARASHTRA ADITYA M IRON ORE nil 19,821 nil 15/12 14) MV HAN SYMPHONY JMB ST C nil 6,750 nil 15/12 15) MV DUNCAN BAY DBC M P LOGS nil 28,956 nil 15/12 16) MV MAGNUM POWER PAREKH S CARGO nil 19,585 nil 15/12 17) MV OEL KUTCH RELAY SHG CNTR nil nil 1,000 16/12 18) MV ROYAL EMERALD FINTEROCEAN SUGAR (Bgs) 32,000 nil nil 16/12 19) MV DON FRANE BULICPAREKH ST CARGO nil 9,823 nil 16/12 20) MV NIRMAL GAUTAM INTEROCEAN DAP nil 48,500 nil 16/12 21) MV CARAVEL PRIDE CARAVEL L CNTR nil nil 300 19/12 22) MV AETOLIA SCORPIO COAL nil 54,998 nil 19/12 23) MV BRIGHT ROYAL CHOWGULE IRON ORE 25,000 nil nil 20/12 24) MV MUSASHI DBC G CARGO nil 1,537 nil 20/12 25) MV RM DYNASTY SEACREST MILLSCALE 22,000 nil nil 20/12 26) MV GLORIOUS SAWARACROSS TRADE SALT 28,250 nil nil 24/12 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL