Working vessels Sl. No Vessels Name Agent Cargo Arrival Berth Sail Loaded Unload imp/exp Balance ed Tonnes 1 BARGE DHARTHI VIII ASP GRANITE 03/03 03/03 06/04 3000 / (L)(COASTAL) 2 TUG ORIN 31/03 31/03 DHANASHREE 3 BBC PERU HL W.MILL BLADE 30/03 01/04 02/04 51 3 Pkgs Pkgs 4 DARYA JAAN KINSHIP CEMENT(D) 01/04 01/04 02/04 3750 250 5 ROMANOS (9.50) ASP COAL(D) 01/04 01/04 04/04 6086 25414 6 ANNAPOORNA SAMSARA LPG(D) 01/04 01/04 04/04 3592 9408 7 PACIFIC MERCHANT IOS FO(L) 29/03 31/03 04/04 12529 40149 8 TOR VANGER (OMPL) ATL BENZENE 01/04 01/04 02/04 2177 3823 9 JAG ADITI (ADAM WSS COAL(D) 29/03 29/03 02/04 19290 2137 COAL/SICAL/S..A)14 .0 10 CONTI SELENIT TAURUS/GAC COAL(D) 31/03 01/04 04/04 8700 62419 (UPCL) 14.0 11 ERVIKEN (14.50) JMB CRUDE(D) 31/03 01/04 03/04 42000 82370 Waiting vessels Name of Vessel Agent Cargo Loading Unloading Imp/Exp Arrival date 1 TUG COROMANDEL GAC SPM OP. ---- 30/03 SUPPORTER-III 2 KB-VII GSA SPM OP. ---- 30/03 3 DAWN MANASAROVAR ATL HFHS(D) 6000 19/03 4 M.SHUBHATREYA GSA LPG(D) 8791 25/3(15 /3) 5 M. PARASHURAM JMB CRUDE(D) 36347 01/04 6 OAKTREE (OMPL) ATL LAN(D) 6000 1/4(28/ 3) Expected vessels Name of Vessel Agent Cargo Loading Unloading Imp/Exp Arrival date 1 TUG KB-III 79943 02/04 2 STELLA DAWN S.WAYS COAL (D) 350(I)+350( 02/04 (AGARWAL) E) 3 TIGER GOMAN BTL BOXES 10000 02/04 4 NORTH FIGHTER ATL CSFO(D) 30000 03/04 5 UNIVERSAL S.WAYS/MERC COAL (D) 2000 03/04 BREMEN(AGARWAL/IND HANT O) 6 PETER PAUL ATL METHANOL(D) 6100 04/04 7 WARINSART S.WORLD LPG(D) 25000 04/04 8 SAGAR WW/WSS COAL (D) 75072 04/04 SHAKTI(SURYA/GRASI M/INDO) 9 PRABHU MOHINI TAURUS/JMC COAL (D) 25000 04/04 (UPCL/INDO) 10 A P DRZIC(SURYA WW/WSS COAL (D) 15000 04/04 EXIM/INDO/GRASIM) 11 EVERRICH-8 ATL LPG(D) 39697 04/04 12 NAVDENU SUN ASPINWAL UREA 12100 04/04 (IFFCO/OMAN) 13 BALTIC GAS SEAWORLD LPG(D) 30000 05/04 14 ENGIADINA WW/WSS BENTONITE 6000 05/04 15 NEELAM BAI GAC BENZENE 100 (I)+100 06/04 (KUWAIT/OMPL) (E) 16 SSL KUTCH GSA BOXES 7000 07/04 17 CHAMPION TRADER IOS CSFO(D) 951 07/04 18 MID OSPREY SAMUDRA STY. 7500 07/04 MONOMER(D) 19 OCEANIC CRIMSON JMB/WSS PO/RBD(D) 2500 07/04 20 BOURG FIESTA ML GRANITE 97 07/04 Pkgs/2095 MT 21 HAPPY JMB MACHINERY 750 08/04 BUCCANEER(CHINA/JB F) 22 IVY GALAXY GAC BUTYL ACRYLATE (D) 1500(P)+800 08/04 (C) 23 CELEBRITY JMB PASSENGER 200(P)+180( 12/04 CENTURY(GOA/MLR/CO C) CHIN) 24 STAR JMB PASSENGER 18/04 PRIDE(KOCHI/MLR/MU MBAI) NOTE:- ----- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride onomer;ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TOCOM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL