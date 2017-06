Mar 24- Port conditions of Mundra as of Saturday Port summary: Woking Vessels 08 Waiting Vessels 07 Expected Vessels 82 Total Vessles 97 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MT JAG PRADIP ATLANTIC SKO/M SPIRIT 23/03 23/03 26/03 nil 10,957 nil 11,922 2) MV DIANA BOLTEN SAMSARA S PIPES 23/03 23/03 26/03 3,171 nil nil 8,470 3) MV KOHINOOR LINK S PIPES 18/03 23/03 25/03 3,753 nil nil 6,197 4) MV OCEAN PEARL ADITYA S PIPES 23/03 23/03 27/03 1,093 nil nil 7,145 5) MSV SHAHE AL KA CARGO WHEAT FLOUR 23/03 23/03 26/03 58 nil nil 992 6) MSV AL MARWAH CARGO WHEAT FLOUR 21/03 21/03 24/03 800 nil nil 125 7) MV KUMASI CMA CNTR 23/03 23/03 24/03 nil nil n.a. n.a. 8) MV LAL BAHADUR SHIPPING CNTR 24/03 24/03 24/03 nil nil n.a. n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV DIANTHE SEA UREA nil 60,000 nil 08/11 --- 2) MT GLENDA MEREDIT INTEROCEAN CSO nil 18,150 nil 22/03 --- 3) MV SANTANA ADITYA S PIPES 15,371 nil nil 22/03 --- 4) MV FLORA DELMAS PAREKH CNTR nil nil n.a. 23/03 --- 5) MT AEL 1 ATLANTIC F. O. n.a. nil nil 23/03 --- 6) MV FINIKIA AMBICA BENTO (B) 14,001 nil nil 24/03 --- 7) MV SALVIA ACE MITSUI CAR n.a. nil nil 24/03 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV MINO TAURUS S MEAL 9,000 nil nil 24/03 2) MV MATSUSHIMA TAURUS S MEAL 9,000 nil nil 24/03 3) MV SHANDONG HAI C TAURUS S COAL nil 73,807 nil 24/03 4) MT AEL II ATLANTIC F. O. n.a. nil nil 24/03 5) MT ALLEGRA INTEROCEAN CSO nil 13,000 nil 24/03 6) MV AVIONA ANCHOR S PIP/S COI 17,754 nil nil 24/03 7) MT BOW PLATA INTRA-TRADE METHANOL nil 12,483 nil 25/03 8) MSV AL FAIZANE SU CARGO RAW RICE 1,200 nil nil 26/03 9) MV TAMARITA PAREKH S SLABS nil 29,919 nil 27/03 10) MV XIAMEN JINGTAI TAURUS S COAL nil 84,055 nil 27/03 11) MV MUSASHI DARABSHAW S BARS nil 1,120 nil 28/03 12) MT GRAND LADY ATLANTIC CPO nil 260,000 nil 28/03 13) MV VANSHI TAURUS S COAL nil 163,548 nil 29/03 14) MV YUANNING SEA TAURUS S COAL nil 55,000 nil 30/03 15) MV NORD VELA TAURUS S COAL nil 113,938 nil 01/04 16) MV BRILLIANCE TAURUS S COAL nil 127,670 nil 02/04 17) MV UNITED DARABSHAW S PIPES nil 10,657 nil 02/04 18) MV RAHI TAURUS S COAL nil 163,386 nil 03/04 19) MV ZIM CHINA ZIM CNTR nil nil n.a. 24/03 20) MV SINGAPORE TR CARAVEL CNTR nil nil n.a. 24/03 21) MV CMA CGM ROSSIN CMA CNTR nil nil n.a. 26/03 22) MV KOTA HANDAL PIL CNTR nil nil n.a. 26/03 23) MV APL SHENZHEN APL CNTR nil nil n.a. 26/03 24) MV YM PINE MARINE CNTR nil nil n.a. 27/03 25) MV TALASSA HAPAG CNTR nil nil n.a. 27/03 26) MV SAIGON EXPRESS HAPAG CNTR nil nil n.a. 27/03 27) MV ZIM COLOMBO ZIM CNTR nil nil n.a. 28/03 28) MV SAMARIA PAREKH CNTR nil nil n.a. 29/03 29) MV UASC SHUWAIKH UNITED CNTR nil nil n.a. 30/03 30) MV ZIM SHEKOU ZIM CNTR nil nil n.a. 31/03 31) MV ELBE TRADER CMA CNTR nil nil n.a. 31/03 32) MV OEL SHREYAS RELAY CNTR nil nil n.a. 31/03 33) MV KLAUS J PAREKH CNTR nil nil 300 01/04 34) MV APL ZIRCON APL CNTR nil nil n.a. 02/04 35) MV CMA CGM STRAUS CMA CNTR nil nil n.a. 02/04 36) MV MAERSK KIMI MAERSK CNTR nil nil n.a. 03/04 37) MV CMA CGM PUGET CMA CNTR nil nil n.a. 03/04 38) MV RIO BLANCO SEABRIDGE CNTR nil nil n.a. 03/04 39) MV SINGAPORE TR CARAVEL CNTR nil nil n.a. 04/04 40) MV ZIM XIAMEN ZIM CNTR nil nil n.a. 04/04 41) MV YM SUCCESS MARINE CNTR nil nil n.a. 04/04 42) MV VIOLETTA EMIRATES CNTR nil nil n.a. 06/04 43) MV CONCORD STAR CNTR nil nil n.a. 07/04 44) MV ATLANTIC TRADE CMA CNTR nil nil n.a. 07/04 45) MV ZIM JAMAICA ZIM CNTR nil nil n.a. 07/04 46) MV CMA CGM OKAPI PAREKH CNTR nil nil n.a. 08/04 47) MV OLIVIA OOCL CNTR nil nil n.a. 08/04 48) MV CMA CGM CHOPIN CMA CNTR nil nil n.a. 09/04 49) MV MAERSK KIEL MAERSK CNTR nil nil n.a. 10/04 50) MV MARE ATLANTICU OOCL CNTR nil nil n.a. 10/04 51) MV ZIM ASIA ZIM CNTR nil nil n.a. 11/04 52) MV ABTIN 1 PRUDENTIAL CNTR nil nil n.a. 11/04 53) MV ZIM GENOVA ZIM CNTR nil nil n.a. 14/04 54) MV ZIM USA ZIM CNTR nil nil n.a. 18/04 55) MV ZIM EUROPA ZIM CNTR nil nil n.a. 21/04 56) MV ZIM ISTANBUL ZIM CNTR nil nil n.a. 25/04 57) MV CONTI EMDEN ZIM CNTR nil nil n.a. 28/04 58) MV MSC SENA MSC CNTR nil nil n.a. 23/04 59) MV SYDNEY KINSHIP CNTR nil nil n.a. 23/04 60) MV AS CARINTHIA RELAY CNTR nil nil n.a. 23/04 61) MV TS TOKYO OASIS CNTR nil nil 100 23/04 62) MV TS NAGOYA OASIS CNTR nil nil n.a. 24/04 63) MV ER PUSAN MSC CNTR nil nil n.a. 24/04 64) MV INDIRA GANDHI SHIPPING CNTR nil nil n.a. 27/03 65) MV JOLLY RELAY CNTR nil nil n.a. 28/03 66) MV MSC TIA MSC CNTR nil nil n.a. 28/03 67) MV KOTA AZAM PIL CNTR nil nil n.a. 29/03 68) MV MSC MARINA MSC CNTR nil nil n.a. 29/03 69) MV FELICITAS RICK PAREKH CNTR nil nil n.a. 30/03 70) MV HERMES EVERGREEN CNTR nil nil n.a. 30/03 71) MV RAJIV GANDHI SHIPPING CNTR nil nil n.a. 31/03 72) MV MSC MOZAMBIQUE MSC CNTR nil nil n.a. 01/04 73) MV MSC CAROUGE MSC CNTR nil nil n.a. 01/04 74) MV GLEN CANYON BR UNITED CNTR nil nil n.a. 02/04 75) MV SCI PRIDE SHIPPING CNTR nil nil n.a. 03/04 76) MV HANJIN MUMBAI MSC CNTR nil nil n.a. 05/04 77) MV KOTA AKBAR PIL CNTR nil nil n.a. 05/04 78) MV MELINA MSC CNTR nil nil n.a. 08/04 79) MV NANJING DRAGON MSC CNTR nil nil n.a. 08/04 80) MV MSC MICHAELA MSC CNTR nil nil n.a. 12/04 81) MV LOTUS MSC CNTR nil nil n.a. 14/04 82) MV SAUDI DIRIYAH ORIENT CNTR nil nil n.a. 21/04 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL