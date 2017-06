Apr 24Port conditions of Mundra as of Tuesday Port summary: Working Vessels 11 Waiting Vessels 06 Expected Vessels 77 Total Vessels 94 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MT AEL II ATLANTIC F. O. 23/04 23/04 24/04 n.a. nil nil n.a. 2) MT FENGHAI 11 M.K.SHIPPING CCO 24/04 24/04 24/04 nil 248 nil 2,737 3) MT MORHOLMEN WILHELMSEN BASE OIL 23/04 24/04 24/04 nil 756 nil 1,243 4) MV SAM PANTHER MITSUTOR STEEL PIPES 22/04 22/04 25/04 6,688 nil nil 7,204 5) MSV AL MARWAH CARGO WHEAT FLOUR 23/04 23/04 26/04 136 nil nil 764 6) MV SEAWAYS VENTURESEAWAYS MISCS 10/04 10/04 24/04 2,803 nil nil 6 7) MV OCEAN LAND M.K.SHIPPING WHEAT 16/04 17/04 24/04 22,700 nil nil n.a. 8) MV SUCHADA NAREE TAURUS SHREDDED 18/04 19/04 25/04 17,000 nil nil 5,000 9) MV CMA CGM PUCCINICMA CNTR 20' GP 23/04 23/04 24/04 nil nil n.a. n.a. 10) MV APL ZIRCON APL CNTR 23/04 23/04 24/04 nil nil n.a. n.a. 11) MV ARIETTA TAURUS STEAM COAL 24/04 24/04 26/04 nil 3,800 nil 51,201 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV DIANTHE OCEANIC UREA nil 59,999 nil 08/11 --- 2) MV STX SYMPHONY TAURUS WHEAT 31,800 nil nil 10/04 --- 3) MV UASC SHUWAIKH UNITED CONTR 20' GP nil nil n.a. 23/04 --- 4) MV BSLE PRINCESS MITSUTOR STEEL REBAR nil 2,074 nil 23/04 --- 5) MT AEL 1 ATLANTIC S F. O. n.a. nil nil 23/04 --- 6) MV KOTA AZAM PIL MUMBAI CONTAINER nil nil n.a. 24/04 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MT BANKIM CHANDRA ATLANTIC MTR SPRT nil 30,799 nil 24/04 2) MSV CT-201 CARGO WHEAT 1,600 nil nil 24/04 3) MT JAG ATLANTIC HIGH SPD DSL nil 43,000 nil 24/04 4) MV GOTIA TAURUS STEAM COAL nil 161,088 nil 24/04 5) MT BUNGA AZALEA JM CPO nil 10,999 nil 24/04 6) MT FAIRCHEM YUKA JM METHANOL nil 12,000 nil 24/04 7) MT ARGENT COSMOS B.S. PM ACID nil 3,999 nil 25/04 8) MT F WHALE JM CPO nil 146,100 nil 25/04 9) MT MID FORTUNE ATLANTIC ACRYL nil 1,999 nil 25/04 11) MV TC GOLD TAURUS STEAM COAL nil 55,001 nil 30/04 12) MV GOLDEN HUAREN TAURUS STEAM COAL nil 76,350 nil 01/05 13) MV NORD ENERGY TAURUS STEAM COAL nil 164,653 nil 02/05 14) MV PALERMO TRISTAR STEEL nil 3,008 nil 02/05 15) MV ORANGE TIGER TAURUS STEAM COAL nil 142,717 nil 03/05 16) MV C JOURNEY UNITED DAP nil 59,594 nil 06/05 17) MV RIO BRAVO SEABRIDGE CNTR nil nil n.a. 24/04 18) MV HANJIN DALLAS MAERSK CNTR nil nil n.a. 24/04 19) MV ZIM ISTANBUL ZIM CNTR nil nil n.a. 25/04 20) MV YM COSMOS MARINE CNTR nil nil n.a. 25/04 21) MV KOTA HAKIM PIL CNTR nil nil n.a. 26/04 22) MV ZIM RIO GRANDE ZIM CNTR nil nil n.a. 28/04 23) MV OS SAMSUN PAREKH CNTR nil nil n.a. 29/04 24) MV APL SHENZHEN APL CNTR nil nil n.a. 30/04 25) MV UASC AJMAN UNITED CNTR nil nil n.a. 30/04 26) MV CMA CGM BELLINICMA CNTR nil nil n.a. 30/04 27) MV SINGAPORE CARAVEL CNTR nil nil n.a. 30/04 28) MV APL CHILE TR APL CNTR nil nil n.a. 01/05 29) MV TABEA HAPAG CNTR nil nil n.a. 01/05 30) MV MAERSK KITHIRA MAERSK CNTR nil nil n.a. 01/05 31) MV ZIM ALABAMA ZIM CNTR nil nil n.a. 02/05 32) MV YM ORCHID MARINE CNTR nil nil n.a. 02/05 33) MV OEL SHREYAS RELAY CNTR nil nil n.a. 04/05 34) MV KLAUS J PAREKH CNTR nil nil 300 05/05 35) MV ZIM PACIFIC ZIM CNTR nil nil n.a. 05/05 36) MV ELBE TRADER CMA CNTR nil nil n.a. 05/05 37) MV DEIKE RICKMERS PAREKH CNTR nil nil n.a. 06/05 38) MV APL ALEXANDRITEAPL CNTR nil nil n.a. 07/05 39) MV OOCL SAN OOCL CNTR nil nil n.a. 07/05 40) MV CMA CGM AMBER CMA CNTR nil nil n.a. 08/05 41) MV MAERSK KALMAR MAERSK CNTR nil nil n.a. 08/05 42) MV ZIM LIVORNO ZIM CNTR nil nil n.a. 09/05 43) MV ATLANTIC TRADERCMA CNTR nil nil n.a. 12/05 44) MV ZIM IBERIA ZIM CNTR nil nil n.a. 12/05 45) MV KOTA HALUS PIL CNTR nil nil n.a. 14/05 46) MV SALIS PRUDENTIAL CNTR nil nil n.a. 15/05 47) MV ZIM DALIAN ZIM CNTR nil nil n.a. 16/05 48) MV PACIFIC TRADER CMA CNTR nil nil n.a. 19/05 49) MV THORSWAVE ZIM CNTR nil nil n.a. 19/05 50) MV RIO BLANCO SEABRIDGE CNTR nil nil n.a. 22/05 51) MV ZIM KINGSTON ZIM CNTR nil nil n.a. 23/05 52) MV HS CHOPIN ZIM CNTR nil nil n.a. 26/05 53) MV ZIM INDIA ZIM CNTR nil nil n.a. 30/05 54) MV RAJIV GANDHI SHIPPING CNTR nil nil n.a. 24/04 55) MV SAUDI DIRIYAH ORIENT CNTR nil nil n.a. 25/04 56) MV MAULE CSAV CNTR nil nil n.a. 26/04 57) MV AS CARINTHIA RELAY CNTR nil nil n.a. 26/04 58) MV MSC FINLAND MSC CNTR nil nil n.a. 26/04 59) MV SCI CHENNAI SHIPPING CNTR nil nil n.a. 27/04 60) MV SYDNEY KINSHIP CNTR nil nil n.a. 27/04 61) MV CIMBRIA KINSHIP CNTR nil nil n.a. 28/04 62) MV HANSA PACIFIC CSAV CNTR nil nil n.a. 28/04 63) MV INDIRA GANDHI SHIPPING CNTR nil nil n.a. 29/04 64) MV TAMPA BAY PAREKH CNTR nil nil n.a. 29/04 65) MV VEGA LEADER NYK CAR nil nil 2,000 29/04 66) MV AGIOS DIMITRIOSMSC CNTR nil nil n.a. 29/04 67) MV TS NAGOYA OASIS CNTR nil nil n.a. 29/04 68) MV GREENWICH BRG UNITED CNTR nil nil n.a. 30/04 69) MV RAJIV GANDHI SHIPPING CNTR nil nil n.a. 30/04 70) MV JOLLY RELAY CNTR nil nil n.a. 30/04 71) MV MSC LEVINA MSC CNTR nil nil n.a. 02/05 72) MV MSC MAUREEN MSC CNTR nil nil n.a. 03/05 73) MV KOTA AKBAR PIL CNTR nil nil n.a. 03/05 74) MV MSC TOKYO MSC CNTR nil nil n.a. 06/05 75) MV WAN HAI 601 OMEGA CNTR nil nil n.a. 07/05 76) MV MSC SENA MSC CNTR nil nil n.a. 09/05 77) MV MSC VANESSA MSC CNTR nil nil n.a. 10/05 78) MV RAJIV GANDHI SHIPPING CNTR nil nil n.a. 11/05 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL