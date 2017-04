Sep 18Port conditions of Mundra as of Wednesday Port summary: Woking Vessels 13 Waiting Vessels 07 Expected Vessels 97 Total Vessles 117 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV ILLAWARRA FORT ALFALAL SHIP C COAL 18/09 ----- ----- nil 37809 nil 2) MV LAMBI INTEROCEAN DAP 19/09 ----- ----- nil 32984 nil 3) MV FRITZ PRUDENTIAL G S PLATES 19/09 ----- ----- 5532 nil nil 4) MV RONAK S TRADE SHIP UREA 18/09 ----- ----- nil 34358 nil 5) MT AEL 1 ATLANTIC SHIPF. O. 19/09 ----- ----- 1000 nil nil 6) MV VEGA GRANAT ARNAV SHIP OTHERS 24/09 ----- ----- nil 31348 nil 7) MSV MADHAV KRUPA MARINE WHEAT FLOUR 18/09 ----- ----- 300 nil nil 8) MSV FAIZE SALE M SHREE SHIP I NON BAS RI 18/09 ----- ----- 900 nil nil 9) MV SUNRISE SAI SHIPP S B,S C S P 20/09 ----- ----- 14099 nil nil 10) MV FRONTIER HAR JMB S COAL 18/09 ----- ----- nil 163300 nil 11) MV VISHVA CHETNA TAURUS SHIP THERMAL COAL 19/09 ----- ----- nil 76672 nil 12) MV YUMETAMOU TAURUS SHIP S COAL 18/09 ----- ----- nil 165006 nil 13) MV APL SHARJAH PAREKH MARINECNTR 18/09 ----- ----- nil nil n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV DIANTHE SEA TRADE SH UREA nil 60,000 nil 08/11 --- 2) MV AGGELOS B TAURUS SHIP STEAM COAL nil 55,000 nil 14/09 --- 3) MV CAPE AMANDA TAURUS SHIP STEAM COAL nil 165,036 nil 14/09 --- 4) MT RESOLVE INTEROCEAN CRUDE SO OIL nil 15,000 nil 14/09 --- 5) MT AEL 1 ATLANTIC SHIPF. O. 500 nil nil 18/09 --- 6) MV TAIPEI HAPAG CNTR nil nil NA 17/09 --- 7) MV ELBWOLF CMA CGM CNTR nil nil NA 18/09 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MSV AL SH M B MARINE I NON BA RIC 1,150 nil nil 17/09 2) MSV HARIDHAM JOSHI & SONS I NON BA RIC 800 nil nil 18/09 3) MSV HARIDHAM JOSHI & SONS WHEAT FLOUR 300 nil nil 18/09 4) MSV AL KAUSAR JOSHI & SONS I NON BA RIC 600 nil nil 18/09 5) MV AFRICAN ORCHID AMBICA BENTON (B) 20,500 nil nil 18/09 6) MV THOR HARMONY BEN DAP nil 45,000 nil 20/09 7) MV ARTAVAND SEA UREA nil 61,591 nil 20/09 8) MV HONY WORLD SAMSARA STEEL COILS nil 4,435 nil 18/09 9) MV CAPE IRIS TAURUS STEAM COAL nil 164,903 nil 18/09 10) MV SHARP TAURUS STEAM COAL nil 55,000 nil 19/09 11) MV LITO TAURUS STEAM COAL nil 75,500 nil 20/09 12) MV CAPE KEYSTONE TAURUS STEAM COAL nil 162,154 nil 21/09 13) MV CAPE GARLAND TAURUS THERMAL COAL nil 138,317 nil 21/09 14) MV SOLAR ORION TAURUS STEAM COAL nil 140,235 nil 21/09 15) MV FRONTIER BON JMB STEAM COAL nil 161,382 nil 21/09 16) MV FRONTIER ROSE JMB STEAM COAL nil 164,322 nil 21/09 17) MT SWARNA KAVERI ATLANTIC HSD nil 43,000 nil 18/09 18) MT SWARNA KAVERI ATLANTIC MOTOR SPIRIT nil 7,000 nil 18/09 19) MT SIDRA RAS LAF ATLANTIC F. O. nil 28,444 nil 19/09 20) MT GOLDEN BLE SAMUDRA MA METHANOL 7,500 nil nil 19/09 21) MT PRISTINE GV SAMUDRA MA AROMATIC 2,500 nil nil 20/09 22) MT PVT EAGLE ATLANTIC METHANOL nil 13,224 nil 25/09 23) MV MOL SOLUTION MITSUI CNTR nil nil n.a. 19/09 24) MV APL CHICAGO APL (IND CNTR nil nil n.a. 19/09 25) MV CARAVEL PRIDE CARAVEL CNTR nil nil n.a. 19/09 26) MV ITAL MODE EVERGREE CNTR nil nil n.a. 20/09 27) MV GATI MAJESTIC POSEIDON CNTR nil nil n.a. 20/09 28) MV KOTA GANTENG PIL MUMB CNTR nil nil n.a. 21/09 29) MV JINDAL KAMAKSH SUJAN MU CNTR nil nil n.a. 21/09 30) MV UASC SHUWAIKH UNITED A CNTR nil nil n.a. 21/09 31) MV RAJIV GANDHI SHIPPING CNTR nil nil n.a. 22/09 32) MV JINDAL MEEN SUJAN MU CNTR nil nil n.a. 22/09 33) MV HANSA NORDBURG MBK LOGI CNTR nil nil n.a. 22/09 34) MV WAN HAI 513 OMEGA SH CNTR nil nil n.a. 23/09 35) MV HAMMONIA IONIU OASIS SH CNTR nil nil n.a. 23/09 36) MV RAJIV GANDHI SHIPPING CNTR nil nil n.a. 25/09 37) MV OEL FREEDOM TRANSWOR CNTR nil nil n.a. 25/09 38) MV AS CARELIA MBK LOGI CNTR nil nil n.a. 25/09 39) MV APL GUANGZHOU APL (IND CNTR nil nil n.a. 26/09 40) MV COSCO KAWASAKI COSCO (I CNTR nil nil n.a. 27/09 41) MV KOTA KAYA PIL MUMB CNTR nil nil n.a. 28/09 42) MV EVER PEARL EVERGREE CNTR nil nil n.a. 29/09 43) MV UASC SAMARRA UNITED A CNTR nil nil n.a. 29/09 44) MV HANJIN OTTAWA PIL MUMB CNTR nil nil n.a. 30/09 45) MV HAMMONIA AFRI OASIS SH CNTR nil nil n.a. 30/09 46) MV TASANEE MBK LOGI CNTR nil nil n.a. 30/09 47) MV APL SHARJAH PAREKH M CNTR nil nil n.a. 01/10 48) MV NORTHERN PRE MBK LOGI CNTR nil nil n.a. 04/10 49) MV CORCOVADO EVERGREE CNTR nil nil n.a. 07/10 50) MV BAHRI ABHA ORIENT S STEEL PIPES nil nil n.a. 11/10 51) MV E.R. BREMERH CMA C CNTR nil nil n.a. 18/09 52) MV SHIBA PRUDE CNTR nil nil n.a. 19/09 53) MV NYK KAI NYK L CNTR nil nil n.a. 20/09 54) MV JULIE DELMAS CMA C CNTR nil nil n.a. 20/09 55) MV OOCL TEXAS OOCL CNTR nil nil n.a. 20/09 56) MV OEL KUTCH RELAY CNTR nil nil n.a. D 57) MV ZIM ATLANTIC ZIM I CNTR nil nil n.a. 21/09 58) MV JPO LIBRA NYK L CNTR nil nil n.a. 21/09 59) MV AS CARINTHIA RELAY CNTR nil nil n.a. 21/09 60) MV CMA CGM MOZART CMA C CNTR nil nil n.a. 23/09 61) MV DUBAI EXPRESS HAPAG CNTR nil nil n.a. 24/09 62) MV MAERSK KARACHI A.P.M CNTR nil nil n.a. 24/09 63) MV ARTENOS PRUDE CNTR nil nil n.a. 24/09 64) MV RIO BLANCO SEABR CNTR nil nil n.a. 25/09 65) MV VALERIE SCHULT CMA C CNTR nil nil n.a. 26/09 66) MV AYSAN PRUDE CNTR nil nil n.a. 26/09 67) MV FLORA DELMAS CMA C CNTR nil nil n.a. 27/09 68) MV ZIM ASIA ZIM I CNTR nil nil n.a. 28/09 69) MV CIMBRIA MBK L CNTR nil nil n.a. 28/09 70) MV X-PRESS EUP PAREK CNTR nil nil n.a. 28/09 71) MV E.R. ELSFLETH CMA C CNTR nil nil n.a. 29/09 72) MV CMA CGM VERDI CMA C CNTR nil nil n.a. 30/09 73) MV OOCL JAKARTA OOCL CNTR nil nil n.a. 30/09 74) MV MAERSK KLA A.P.M CNTR nil nil n.a. 01/10 75) MV VENEZIA HAPAG CNTR nil nil n.a. 02/10 76) MV ELBWOLF CMA C CNTR nil nil n.a. 03/10 77) MV CMA CGM OKAPI CMA C CNTR nil nil n.a. 04/10 78) MV ZIM USA ZIM I CNTR nil nil n.a. 05/10 79) MV ANTONIA SCHULT CMA C CNTR nil nil n.a. 06/10 80) MV CMA CGM ROSSIN CMA C CNTR nil nil n.a. 07/10 81) MV MAERSK KAMPALA A.P.M CNTR nil nil n.a. 08/10 82) MV ELISA DELMAS CMA C CNTR nil nil n.a. 11/10 83) MV ZIM EUROPA ZIM I CNTR nil nil n.a. 12/10 84) MV CMA CGM STRAUS CMA C CNTR nil nil n.a. 14/10 85) MV NEW DELHI EX HAPAG CNTR nil nil n.a. 15/10 86) MV MAERSK KYRENIA A.P.M CNTR nil nil n.a. 15/10 87) MV NALA DELMAS CMA C CNTR nil nil n.a. 18/10 89) MV CMA CGM CHOPIN CMA C CNTR nil nil n.a. 21/10 90) MV SAIGON EXPRESS HAPAG CNTR nil nil n.a. 22/10 91) MV MAERSK KITHIRA A.P.M CNTR nil nil n.a. 22/10 92) MV TABEA HAPAG CNTR nil nil n.a. 23/10 93) MV CMA CGM WAGNER CMA C CNTR nil nil n.a. 28/10 94) MV MAERSK KALMAR A.P.M CNTR nil nil n.a. 29/10 95) MV TESSA HAPAG CNTR nil nil n.a. 30/10 96) MV CMA CGM PUCCIN CMA C CNTR nil nil n.a. 04/11 97) MV CMA CGM BELLIN CMA C CNTR nil nil n.a. 11/11 98) MV CMA CGM MOZART CMA C CNTR nil nil n.a. 18/11 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL