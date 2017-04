Oct 21Port conditions of Mundra as of Monday Port summary: Woking Vessels 09 Waiting Vessels 07 Expected Vessels 88 Total Vessles 104 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV AMIKO R J M BAXI STEEL B 24.10----- ----- nil 9245 nil 2) MV PHOENIX ARNAV SHI TIMBER 25.10----- ----- nil 23160 nil 3) MV ANANGE CROSS TRA STEAM C 22.10----- ----- nil 162835 nil 4) MV WHITE TAURUS SH STEAM C 24.10----- ----- nil 60500 nil 5) MV OOCL OMEGA SHI Cntr 22.10----- ----- nil nil NA 6) MV HAMM OASIS SHI Cntr 22.10----- ----- nil nil NA 7) MV KOTA G PIL MUMBA Cntr 18.10----- ----- nil nil NA 8) MV OEL KU RELAY SHI Cntr 21.10----- ----- nil nil NA 9) MV BELLA CMA CGM S Cntr 21.10----- ----- nil nil NA Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV DIANT SEA TRADE SH UREA nil 59,999 nil ----- 08/11 2) MV GENIUS TAURUS SHIP SOYABE 10,000 nil nil ----- 18/10 3) MV FRONTIE J M BAXI STEAM C nil 165,004 nil ----- 10/10 4) MV VOGECA J M BAXI STEAM C nil 156,250 nil ----- 20/10 5) MT GOOD N J M BAXI CRUDE P nil 285,673 nil ----- 21/10 6) MV KOTA GE PIL MUMBAI Cntr nil nil NA ----- 18/10 7) MV MSC NEDE MSC AGENCY Cntr nil nil NA ----- 12/10 Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV KONS INTEROCEAN DAP nil 37,515 nil 22/10 2) MV TALE INTEROCEAN DAP nil 34,639 nil 22/10 3) MV UBC MAGNUM SHI COKING C nil 109,996 nil 23/10 4) MV SHI BEN LINE A STEAM C nil 108,910 nil 24/10 5) MV SIMU J M BAXI & STEEL C nil 23,847 nil 21/10 6) MV PRET ASHIT SHIP TIMBER L nil 15,361 nil 21/10 7) MV IKAN PAREKH MAR STEEL PLA nil 21,679 nil 22/10 8) MV CHAN SEA TRADE STEEL C nil 14,811 nil 25/109) MV WEL TAURUS SHI STEAM C nil 79,474 nil 23/10 10) MV NATT TAURUS SHI STEAM C nil 148,660 nil 23/10 11) MV GOLD TAURUS SHI STEAM C nil 164,504 nil 23/10 12) MV CONC TAURUS SHI THERMAL C nil 75,520 nil 24/10 13) MV SHOE J M BAXI & STEAM C nil 165,062 nil 25/10 14) MV LANC TAURUS SHI STEAM C nil 161,432 nil 25/10 15) MV ELEN TAURUS SHI STEAM C nil 78,250 nil 25/10 16) MV CAPE TAURUS SHI STEAM C nil 163,408 nil 26/10 17) MT THER TAURUS SHI CRUDE SOYABE nil 13,000 nil 21/10 18) MT DL C SAMUDRA MA ETHYL ACE 1,000 nil nil 22/10 19) MT MARI ATLANTIC S BENZENE 3,000 nil nil 24/10 20) MV KOTA PIL MUMBAI Cntr nil nil NA 21/10 21) MV UNI MBK LOGIST Cntr nil nil NA 22/10 22) MV ALLC CARAVEL LO Cntr nil nil NA 23/10 23) MV APL APL (INDIA Cntr nil nil NA 24/10 24) MV ITAL EVERGREEN Cntr nil nil NA 25/10 25) MV GATI POSEIDON S Cntr nil nil NA 25/10 26) MV SAKA UNITED ARA Cntr nil nil NA 25/10 27) MV FINI HANJIN SHI Cntr nil nil NA 25/10 28) MV LAL SHIPPING C Cntr nil nil NA 26/10 29) MV INDI SHIPPING C Cntr nil nil NA 26/10 30) MV CARA CARAVEL LO Cntr nil nil NA 26/10 31) MV EVER EVERGREEN Cntr nil nil NA 27/10 32) MV WAN OMEGA SHIP Cntr nil nil NA 28/10 33) MV KOTA PIL MUMBAI Cntr nil nil NA 28/10 34) MV HAMM OASIS SHIP Cntr nil nil NA 28/10 35) MV MOL FORBES & C Cntr nil nil NA 28/10 36) MV APL PAREKH MAR Cntr nil nil NA 29/10 37) MV APL APL (INDIA Cntr nil nil NA 31/10 38) MV COSC COSCO (IND Cntr nil nil NA 01/11 39) MV TASA MBK LOGIST Cntr nil nil NA 08/11 40) MV KOTA PIL MUMBAI Cntr nil nil NA 11/11 41) MV MAER A.P.MOLLER Cntr nil nil NA 22/10 42) MV SHIB PRUDENTIAL Cntr nil nil NA 22/10 43) MV SAIG HAPAG LLOY Cntr nil nil NA 22/10 44) MV CMA CMA CGM S. Cntr nil nil NA 22/10 45) MV TABE HAPAG LLOY Cntr nil nil NA 22/10 46) MV VALE CMA CGM S. Cntr nil nil NA 24/10 47) MV BEHS PRUDENTIAL Cntr nil nil NA 24/10 48) MV NESH PRUDENTIAL Cntr nil nil NA 24/10 49) MV JULI CMA CGM S. Cntr nil nil NA 25/10 50) MV X-PR PAREKH MAR Cntr nil nil NA 25/10 51) MV OEL RELAY SHIP Cntr nil nil NA 26/10 52) MV CIMB MBK LOGIST Cntr nil nil NA 26/10 53) MV MARI CMA CGM S. Cntr nil nil NA 27/10 54) MV CMA CMA CGM S. Cntr nil nil NA 28/10 55) MV CMA CMA CGM S. Cntr nil nil NA 29/10 56) MV MAER A.P.MOLLER Cntr nil nil NA 29/10 57) MV TESS HAPAG LLOY Cntr nil nil NA 30/10 58) MV ZIM ZIM INTEGR Cntr nil nil NA 31/10 59) MV ELBW CMA CGM S. Cntr nil nil NA 31/10 60) MV FLOR CMA CGM S. Cntr nil nil NA 01/11 61) MV MARE OOCL ( IND Cntr nil nil NA 02/11 62) MV E.R. CMA CGM S. Cntr nil nil NA 03/11 63) MV CMA CMA CGM S. Cntr nil nil NA 04/11 64) MV OOCL OOCL ( IND Cntr nil nil NA 04/11 65) MV OOCL OOCL ( IND Cntr nil nil NA 05/11 66) MV MAER A.P.MOLLER Cntr nil nil NA 05/11 67) MV ZIM ZIM INTEGR Cntr nil nil NA 07/11 68) MV CMA CMA CGM S. Cntr nil nil NA 08/11 69) MV AUGU CMA CGM S. Cntr nil nil NA 10/11 70) MV CMA CMA CGM S. Cntr nil nil NA 11/11 71) MV MAER A.P.MOLLER Cntr nil nil NA 12/11 72) MV ZIM ZIM INTEGR Cntr nil nil NA 14/11 73) MV ELIS CMA CGM S. Cntr nil nil NA 15/11 74) MV CMA CMA CGM S. Cntr nil nil NA 18/11 75) MV MAER A.P.MOLLER Cntr nil nil NA 19/11 76) MV ZIM ZIM INTEGR Cntr nil nil NA 21/11 77) MV NALA CMA CGM S. Cntr nil nil NA 22/11 78) MV CMA CMA CGM S. Cntr nil nil NA 25/11 79) MV OOCL OOCL ( IND Cntr nil nil NA 25/11 80) MV MAER A.P.MOLLER Cntr nil nil NA 26/11 81) MV ZIM ZIM INTEGR Cntr nil nil NA 28/11 82) MV JULI CMA CGM S. Cntr nil nil NA 29/11 83) MV CMA CMA CGM S. Cntr nil nil NA 03/12 84) MV ZIM ZIM INTEGR Cntr nil nil NA 05/12 85) MV CMA CMA CGM S. Cntr nil nil NA 16/12 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL