Feb 24Port conditions of Mundra as of Friday Port summary: Working Vessels 12 Waiting Vessels 02 Expected Vessels 55 Total Vessels 69 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MT AEL II ATLANTIC F.O 24/02 24/02 24/02 n.a. nil nil n.a. 2) MT PRATIBHA INDR ATLANTIC MS 22/02 23/02 24/02 nil 10,766 nil 6,079 3) MT JAG AANCHAL ATLANTIC HSD 22/02 22/02 24/02 nil 56,589 nil 3,410 4) MT CHEMBULK TO JMB METHANOL 24/02 24/02 25/02 nil TOCOM nil 12,000 5) MV NORD ANGEL UNITED DAP 22/02 22/02 24/02 nil 47,000 nil 3,760 6) MV THOR ENTERPRISELINK STEEL PIPES 22/02 22/02 26/02 5,769 nil nil 5,227 7) MT AEL 1 ATLANTIC F. O. 22/02 22/02 24/02 n.a. nil nil n.a. 8) MV FREE KNIGHT ANCHOR STEEL 23/02 23/02 26/02 4,268 nil nil 7,752 9) MV OEL TRUST RELAY CNTR 24/02 24/02 24/02 nil nil n.a. n.a. 10) MV MSC MICHAELA MSC CNTR 22/02 23/02 24/02 nil nil n.a. n.a. 11) MV HERMES EVERGREEN CNTR 23/02 24/02 25/02 nil nil n.a. n.a. 12) MV STAR ANGEL TAURUS STEAM COAL 18/02 22/02 24/02 nil136,000 nil 22,757 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV DIANTHE SEA TRADE UREA nil 60,000 nil 08/11 --- 2) MV CORONADO MAGNUM MET COKE 49,500 nil nil 15/02 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV SILICA II ACT WHEAT 13,200 nil nil 25/02 2) MV OUTRIVALING 2 TAURUS SB MEAL 10,000 nil nil 25/02 3) MT HARSIN ATLANTIC CPO nil 286,578 nil 26/02 4) MV IRON KNIGHT TAURUS STEAM COAL nil 73,703 nil 27/02 5) MV KOHFUKUSAN TAURUS STEAM COAL nil 161,140 nil 29/02 6) MV UASC SHUWAIKH UNITED CNTR nil nil n.a. 25/02 7) MV THORSWAVE ZIM CNTR nil nil n.a. 25/02 8) MV CMA CGM PUCCI CMA CNTR nil nil n.a. 27/02 9) MV DUBAI EXPRESS HAPAG CNTR nil nil n.a. 28/02 10) MV CAP VERDE SEABRIDGE CNTR nil nil n.a. 28/02 11) MV ZIM LIVORNO ZIM CNTR nil nil n.a. 29/02 12) MV KLAUS J PAREKH CNTR nil nil 300 01/03 13) MV UASC SHARJAH UNITED CNTR nil nil n.a. 01/03 14) MV OEL SHREYAS RELAY CNTR nil nil n.a. 02/03 15) MV ATLANTIC TRA CMA CNTR nil nil n.a. 03/03 16) MV SALIS PRUDENTIAL CNTR nil nil n.a. 03/03 17) MV DEIKE RICKMERS PAREKH CNTR nil nil n.a. 03/03 18) MV OS SAMSUN PAREKH CNTR nil nil n.a. 03/03 19) MV KOTA HALUS PIL CNTR nil nil n.a. 04/03 20) MV APL SHENZHEN APL CNTR nil nil n.a. 05/03 21) MV CMA CGM BELLI CMA CNTR nil nil n.a. 05/03 22) MV APL CHILE APL CNTR nil nil n.a. 06/03 23) MV RIO BRAVO SEABRIDGE CNTR nil nil n.a. 06/03 24) MV ZIM DALIAN ZIM CNTR nil nil 100 07/03 25) MV YM COSMOS MARINE CNTR nil nil n.a. 07/03 26) MV SINGAPORE TRA CARAVEL CNTR nil nil n.a. 07/03 27) MV OEL TRUST RELAY CNTR nil nil n.a. 08/03 28) MV ZIM ATLANTIC ZIM CNTR nil nil n.a. 10/03 29) MV APL ZIRCON APL CNTR nil nil n.a. 12/03 30) MV KONRAD SCHULTE PAREKH CNTR nil nil n.a. 15/03 31) MV APL TOPAZ APL CNTR nil nil n.a. 19/03 32) MV FLORA DELMAS PAREKH CNTR nil nil n.a. 21/03 33) MV APL SHENZHEN APL CNTR nil nil n.a. 26/03 34) MV KOTA ANGGERIK PIL CNTR nil nil n.a. 24/02 35) MV FELICITAS RICK PAREKH CNTR nil nil n.a. 25/02 36) MV SCI CHENNAI SHIPPING CNTR nil nil n.a. 25/02 37) MV TS NAGOYA OASIS CNTR nil nil 100 26/02 38) MV BUNGA RAYA CRESCENT CNTR nil nil n.a. 26/02 39) MV HANSA INDIA SHIPPING CNTR nil nil n.a. 26/02 40) MV INDIRA GANDHI SHIPPING CNTR nil nil n.a. 27/02 41) MV KOTA CARUM PIL CNTR nil nil n.a. 28/02 42) MV GRAND VENUS NYK CAR n.a. nil nil 28/02 43) MV KOTA AZAM PIL CNTR nil nil n.a. 01/03 44) MV PUCON CSAV CNTR nil nil 100 01/03 45) MV JOLLY PAREKH CNTR nil nil n.a. 01/03 46) MV LOTUS MSC CNTR nil nil n.a. 02/03 47) MV CSL RIDE KINSHIP CNTR nil nil n.a. 02/03 48) MV RAJIV GANDHI SHIPPING CNTR nil nil n.a. 04/03 49) MV TS TOKYO OASIS CNTR nil nil n.a. 04/03 50) MV MSC BOTSWANA MSC CNTR nil nil n.a. 05/03 51) MV WAN HAI 603 OMEGA CNTR nil nil n.a. 06/03 52) MV MAULE CSAV CNTR nil nil n.a. 07/03 53) MV MSC ROBERTA MSC CNTR nil nil n.a. 08/03 54) MV LT TRIESTE EVERGREEN CNTR nil nil n.a. 09/03 55) MV MSC MAUREEN MSC CNTR nil nil n.a. 12/03 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer;ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL