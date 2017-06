Apr 30Port conditions of Kandla Dry as of Monday Port summary: Woking Vessels 12 Waiting Vessels 15 Expected Vessels 16 Total Vessles 43 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV JINDAL MEEN WAYS CNTR 29/04 29/04 30/04 nil nil 550 n.a. 2) MV SINGAPORE CARAVEL LOG CNTR 30/04 30/04 ----- nil nil 600 n.a. 3) MV HR RECOGN ACT INFRA MACH 28/04 28/04 30/04 500 nil nil n.a. 4) MVDAEBO POHANG ALLIED SHG AGRI PROD 28/04 30/04 02/05 11,000 nil nil n.a. 5) MV KIBI DBC STEEL COILS 30/04 30/04 ----- nil 4,851 nil n.a. 6) MV DOUBLE CHOWGULE COKING COAL 26/04 28/04 02/05 nil 59,247 nil n.a. 7) MV DOBRUSH INTROCEAN AGRI PROD 26/04 27/04 01/05 20,750 nil nil n.a. 8) MV DIAMOND JUBILEEGAC SHG SBM 24/04 26/04 30/04 37,500 nil nil n.a. 9) MV ASEAN WISDOM SYNERGY SHG CBM LOGS 24/04 24/04 02/05 nil 29,286 nil n.a. 10) MV CHIOS WIND GAC SHG SCRAP 24/04 24/04 01/05 nil 34,813 nil n.a. 11) MV TAIXING AASHIRVAD SHGGR/MR BLOCKS 24/04 27/04 02/05 20,000 nil nil n.a. 12) MV WESTERN CHARM CROSS TRADE SUGAR 27/04 29/04 02/05 16,000 nil nil n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV EL HUSSAIN n.a. SUGAR 9,200 nil nil 06/04 --- 2) MV MERCS METALE n.a. SUGAR 15,000 nil nil 25/04 --- 3) MV ORIENTAL GLORY n.a. LOGS nil 17,446 nil 25/04 --- 4) MV SANTA SURYA IIIn.a. LOGS nil 10,867 nil 27/04 --- 5) MV SEA ROSE n.a. RICE 39,000 nil nil 27/04 --- 6) MV DIANA BOLTEN n.a. LLETS 18,000 nil nil 25/04 --- 7) MV POAVOSA WISDOM n.a. LOGS nil 22,140 nil 26/04 --- 8) MV ORIENTAL n.a. SUGAR 23,500 nil nil 29/04 --- 9) MV MIKAEEL n.a. LOGS nil 17,291 nil 11/04 --- 10) MV EMDEN I n.a. BAGS 9,000 nil nil 16/04 --- 11) MV THOR INTEGRITY n.a. BAGS 45,250 nil nil 04/04 --- 12) MV FGM ADMIRAL n.a. RICE 31,000 nil nil 22/04 --- 13) MV CATALINA n.a. BAGS 18,500 nil nil 22/04 --- 14) MV UNI BROTHERS n.a. BAGS 25,000 nil nil 05/04 --- 15) MV INDIAN FORTUNE n.a. LOGS nil 18,869 nil 26/04 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV KIBI DBC STEEL COILS nil 4,851 nil 30/04 2) nil INTROCEAN AGRI PROD 8,100 nil nil 30/04 3) MV SINGAPORE CARAVEL LOG CNTR 600 nil nil 30/04 4) MV SST EMS SEACREST CBM TIMBER nil 32,158 nil 30/04 5) MV UNITY RELAY SHG CNTR 400 nil nil 30/04 6) MV ANANYA SYNERGY CBM PINE nil 32,542 nil 01/05 7) MV GOA CHOWGULE COKING COAL nil 25,105 nil 01/05 8) MV PERISTIL ATLANTIC IRONORE PEL nil 52,000 nil 01/05 9) MV JINDAL KA SEAWAYS CNTR 500 nil nil 01/05 10) MV LARA SCORPIO COAL nil 24,168 nil 01/05 11) MV SB QUEEN CHOWGULE MECOKE 40,000 nil nil 15/05 12) MV JOLLY RELAY SHG CNTR 1,200 nil nil 02/05 13) MV CALMY CORAL KSAS GR BL 13,500 nil nil 02/05 14) MV UM ALKHAIR AASHIRVAD RICE 2,700 nil nil 02/05 15) MV TOPAZ II B S SHIPPING SALT 16,500 nil nil 03/05 16) MV NOBLE CORAL KSAS GRANITE BLO 13,000 nil nil 04/05 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL