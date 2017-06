Aug 14- Port conditions of Mundra as of Tuesday Port summary: Working Vessels 13 Waiting Vessels 09 Expected Vessels 67 Total Vessels 89 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV GLORY C TAURUS SH STEAM Coal ----- ----- 14/08 nil131,020 nil n.a. 2) MT BANKIM ATLANTIC HIGH SPIRIT ----- ----- 14/08 nil 17,975 nil n.a. 3) MT JAG PRE ATLANTIC MOTOR SPIRIT ----- ----- 14/08 nil 15,697 nil n.a. 4) MV AEOLIAN INTEROCEA DAP, MOP ----- ----- 16/08 nil 63,918 nil n.a. 5) MV SUPRAMA WILHELMSE STEEL SL ----- ----- 14/08 nil 39,198 nil n.a. 6) MV CANARSI MERCHANT STEEL PL ----- ----- 16/08 9,942 nil nil n.a. 7) MV ISMAIL ATLANTIC WHEAT ----- ----- 14/08 27,500 nil nil n.a. 8) MV NOVA GO ADITYA MA STEEL SL ----- ----- 15/08 nil 21,119 nil n.a. 9) MV EMERALD AMBICA MA GYPSUM ----- ----- 16/08 nil 33,221 nil n.a. 10) MT AEL 1 ATLANTIC F. O. ----- ----- 14/08 n.a. nil nil n.a. 11) MV CAPE LI TAURUS SH STEAM CO ----- ----- 14/08 nil161,487 nil n.a. 12) MV SANTA P SHIPPING CNTR ----- ----- 14/08 nil nil n.a. n.a. 13) MV CMA CGM CMA CGM A CNTR ----- ----- 14/08 nil nil n.a. n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV DIANTHE SEA TRADE S UREA nil 60,000 nil 08/11 --- 2) MV SMARTY INTEROCEAN WHEAT 37,400 nil nil 14/08 --- 3) MV TS JAKARTA OASIS SHIPP CNTR nil nil n.a. 13/08 --- 4) MV APL ZIRCON APL (INDIA) CNTR nil nil n.a. 13/08 --- 5) MV ASIAN TRADER PAREKH MARI CNTR nil nil n.a. 14/08 --- 6) MV E.R. HELGOLAND PAREKH MARI CNTR nil nil n.a. 11/08 --- 7) MV UASC SHUWAIKH UNITED ARAB CNTR nil nil n.a. 14/08 --- 8) MV TESSA HAPAG LLOYD CNTR nil nil n.a. 14/08 --- 9) MV CEPHEUS LEADER NYK LINE (I CAR n.a. nil nil 12/08 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV WEL TRUST TAURUS SHIPPISTEAM COAL nil 90,007 nil 15/08 2) MV NORD CASS ALFALAL SHIPPCOKING COAL nil 107,800 nil 18/08 3) MV IRENE UNITED LINER DAP nil 54,912 nil 22/08 4) MV MANDARIN PAREKH MARINESTEEL PLATES nil 9,189 nil 14/08 5) MV MANDARIN PAREKH MARINESTEEL COILS nil 5,291 nil 14/08 6) MV MANDARIN INTRA-TRADE (STEEL PIPES 22,767 nil nil 14/08 7) MV THOR HARM ADITYA MARINESTEEL PLATES 3,000 nil nil 17/08 8) MV THOR HARM ADITYA MARINESTEEL PIPES 3,699 nil nil 17/08 9) MV SAN MARIN PAREKH MARINESTEEL PLATES nil 16,191 nil 17/08 10) MV BYRON PAREKH MARINESTEEL PLATES nil 3,532 nil 19/08 11) MV BYRON PAREKH MARINESTEEL COILS nil 7,043 nil 19/08 12) MV GOLDEN BE BEN LINE AGENSTEAM COAL nil 166,485 nil 16/08 13) MV A DUCKLIN TAURUS SHIPPISTEAM COAL nil 154,000 nil 17/08 14) MV CAPE CELT TAURUS SHIPPISTEAM COAL nil 164,926 nil 17/08 15) MV TRITON CO TAURUS SHIPPISTEAM COAL nil 164,509 nil 18/08 16) MT GOLDEN CR J M BAXI & COCR.PALM OIL nil 11,000 nil 16/08 17) MT MALIBU J M BAXI & COMETHANOL nil 10,000 nil 17/08 18) MT ISOLA BLU INTEROCEAN SHCR.SUNFL.OIL nil 3,000 nil 18/08 19) MT ISOLA BLU INTEROCEAN SHCR.SOYABEOIL nil 16,000 nil 18/08 20) MT AEL II ATLANTIC SHIPF. O. n.a. nil nil 14/08 21) MV CSL RIDE PAREKH MARINECNTR nil nil n.a. 16/08 22) MV EVER RESU EVERGREEN SHICNTR nil nil n.a. 17/08 23) MV INDIRA GA SHIPPING CORPCNTR nil nil n.a. 17/08 24) MV CIMBRIA MBK LOGISTIX CNTR nil nil n.a. 18/08 25) MV BSL GUJAR ALBATROSS SHICNTR nil nil n.a. 18/08 26) MV SCI CHENN SHIPPING CORPCNTR nil nil n.a. 19/08 27) MV TS NAGOYA OASIS SHIPPINCNTR nil nil n.a. 19/08 28) MV WAN HAI 6 OMEGA SHIPPINCNTR nil nil n.a. 20/08 29) MV LANTAU AR PAREKH MARINECNTR nil nil n.a. 20/08 30) MV INDIRA GA SHIPPING CORPCNTR nil nil n.a. 21/08 31) MV APL AMAZO APL (INDIA) PCNTR nil nil n.a. 21/08 32) MV MSC ILONA MSC AGENCY (ICNTR nil nil n.a. 23/08 33) MV KOTA AZAM PIL MUMBAI PRCNTR nil nil n.a. 23/08 34) MV BSL GUJAR ALBATROSS SHICNTR nil nil n.a. 25/08 35) MV AS CARINT RELAY SHIPPINCNTR nil nil n.a. 25/08 36) MV AGIOS DIM MSC AGENCY (ICNTR nil nil n.a. 26/08 37) MV KOTA AKBA PIL MUMBAI PRCNTR nil nil n.a. 30/08 38) MV MSC MARIN MSC AGENCY (ICNTR nil nil n.a. 31/08 39) MV SAUDI TAB ORIENT SHIP ACNTR nil nil n.a. 01/09 40) MV SCI MUMBA SHIPPING CORPCNTR nil nil n.a. 02/09 41) MV MSC MICHA MSC AGENCY (ICNTR nil nil n.a. 07/09 42) MV MAERSK KA MAERSK LINE ICNTR nil nil n.a. 14/08 43) MV MARE ATLA OOCL ( INDIA CNTR nil nil n.a. 14/08 44) MV ELBE TRAD CMA CGM AGENCCNTR nil nil n.a. 17/08 45) MV OEL KOCHI RELAY SHIPPINCNTR nil nil n.a. 17/08 46) MV ZIM ATLAN ZIM INTEGRATECNTR nil nil n.a. 18/08 47) MV NYK KAI NYK LINE (INDCNTR nil nil n.a. 18/08 48) MV BSL INDIA ALBATROSS SHICNTR nil nil n.a. 18/08 49) MV OEL TRUST RELAY SHIPPINCNTR nil nil n.a. 18/08 50) MV CARAVEL P CARAVEL LOGISCNTR nil nil n.a. 19/08 51) MV FLORA DEL PAREKH MARINECNTR nil nil n.a. 19/08 52) MV CMA CGM B CMA CGM AGENCCNTR nil nil n.a. 20/08 53) MV YM NINGBO MARINE CONTAICNTR nil nil n.a. 20/08 54) MV DUBAI EXP HAPAG LLOYD ICNTR nil nil n.a. 21/08 55) MV TALASSA HAPAG LLOYD ICNTR nil nil n.a. 21/08 56) MV UASC SHUW UNITED ARAB SCNTR nil nil n.a. 21/08 57) MV MAERSK KL MAERSK LINE ICNTR nil nil n.a. 21/08 58) MV ATLANTIC CMA CGM AGENCCNTR nil nil n.a. 24/08 59) MV COURIER CARAVEL LOGISCNTR nil nil n.a. 24/08 60) MV ZIM CHINA ZIM INTEGRATECNTR nil nil n.a. 25/08 61) MV MANOLA PRUDENTIAL GLCNTR nil nil n.a. 25/08 62) MV MAERSK KI MAERSK LINE ICNTR nil nil n.a. 27/08 63) MV RIO BLANC SEABRIDGE MARCNTR nil nil n.a. 28/08 64) MV ZIM USA ZIM INTEGRATECNTR nil nil n.a. 01/09 65) MV CAP VERDE SEABRIDGE MARCNTR nil nil n.a. 11/09 66) MV MAERSK KA MAERSK LINE ICNTR nil nil n.a. 11/09 67) MV MAERSK KY MAERSK LINE ICNTR nil nil n.a. 18/09 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL