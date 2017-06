Dec 19Port conditions of Mundra as of Wednesday Port summary: Working Vessels 10 Waiting Vessels 14 Expected Vessels 62 Total Vessels 86 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MT RABINDRANATH ATLANTIC MS ----- ----- 20/12 nil 17899 nil n.a. 2) MV JAG AARATI INTEROCE UREA ----- ----- 21/12 nil 65976 nil n.a. 3) TUG MERMAID 2 KNK SHIP CNTR ----- ----- 19/12 nil nil n.a. n.a. 4) MV VINALINES GLO TRISTAR UREA ----- ----- 21/12 nil 62965 nil n.a. 5) MV CAPE LILAC TAURUS S S.COAL ----- ----- 21/12 nil 163721 nil n.a. 6) MV CAPE OLIVE TAURUS S S.COAL ----- ----- 21/12 nil 153463 nil n.a. 7) MV BLUE RIDGE HI UNITED L CAR ----- ----- 20/12 n.a. nil nil n.a. 8) MT SEAGULL ATLANTIC CPO ----- ----- 20/12 nil 274018 nil n.a. 9) MV RIO BLANCO SEABRIDG CNTR ----- ----- 19/12 nil nil n.a. n.a. 10) MV DUBAI EXPRESS HAPAG LL CNTR ----- ----- 19/12 nil nil n.a. n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV DIANTHE SEA TR UREA I 59,999 nil 08/11 --- 2) MV SPAR TAURUS TAURUS SB MEAL 21,050 nil nil 10/12 --- 3) MV DAGAT BLUE INTERO SB MEAL 11,000 nil nil 01/12 --- 4) MV CALMY CORAL J M BA STEEL PLATES I 10,543 nil 15/12 --- 5) MV ATLANTIC PRIN TAURUS STEAM COAL I 165,489 nil 19/12 --- 6) MV E.R. CANBERRA CMA CG CNTR nil nil n.a. 16/12 --- 7) MV E.R. ELSFLETH PAREKH CNTR nil nil n.a. 18/12 --- 8) TUG OCEAN CITRINE BEN LI CNTR nil nil n.a. 19/12 --- 9) TUG KB VIII FOJDAR CNTR nil nil n.a. 18/12 --- 10) TUG KB IV FOJDAR CNTR nil nil n.a. 19/11 --- 11) TUG KB XIV BEN LI CNTR nil nil n.a. 31/05 --- 12) TUG KB-II FOJDAR CNTR nil nil n.a. 10/07 --- 13) TUG MSV SCOUT BEN LI CNTR nil nil n.a. 28/08 --- 14) MV YM MOBILITY MSC AG CNTR nil nil n.a. 19/12 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV STOVE CAMPBELL TAURUS PEAS nil 41,062 nil 23/12 2) MV BEHDAD J M BA S.PIPES 11,097 2,255 nil 20/12 3) MV JOSCO NANJING SAI SH S.COILS nil 35,677 nil 21/12 4) MV GLOBAL PHOENIX PAREKH S.COILS nil 14,781 nil 22/12 5) MV CLIPPER FAITH ANCHOR S.PIPES 5,508 nil nil 22/12 6) MV SANTA FE ANCHOR S.PLATES 650 nil nil 23/12 7) MV SANTA FE ANCHOR S. PIPES 15,076 nil nil 23/12 8) MV AANYA TAURUS S.COAL nil 163,485 nil 19/12 9) MV OCEAN CLARION J M BA S.COAL nil 165,417 nil 21/12 10) MV PHOENIX TAURUS S.COAL nil 143,878 nil 25/12 11) MV ANANGEL SKY MERCHA S.COAL nil 100,683 nil 13/01 12) MT AEL 1 ATLANT F. O. 1,185 nil nil 19/12 13) MT AEL II ATLANT F. O. 1,125 nil nil 19/12 14) MV CARAVEL PRIDE CARAVE CNTR nil nil n.a. 20/12 15) MV APL DOHA APL (I CNTR nil nil n.a. 20/12 16) MV RAJIV GANDHI SHIPPI CNTR nil nil n.a. 20/12 17) MV INDIRA GANDHI SHIPPI CNTR nil nil n.a. 21/12 18) MV E.R. SYDNEY MBK LO CNTR nil nil n.a. 21/12 19) MV NAXIHE COSCO CNTR nil nil n.a. 21/12 20) MV KOTA GANTENG PIL MU CNTR nil nil n.a. 22/12 21) MV SAUDI TABUK ORIENT CNTR nil nil n.a. 23/12 22) MV WAN HAI 513 OMEGA CNTR nil nil n.a. 24/12 23) MV LANTAU ARROW PAREKH CNTR nil nil n.a. 24/12 24) MV BSL GUJARAT RELAY CNTR nil nil n.a. 24/12 25) MV APL AMAZONITE APL (I CNTR nil nil n.a. 27/12 26) MV SANTA RUFINA MBK LO CNTR nil nil n.a. 28/12 27) MV AS CARINTHIA RELAY CNTR nil nil n.a. 29/12 28) MV WAN HAI 603 OMEGA CNTR nil nil n.a. 31/12 29) MV HAMMONIA IONIUMOASIS CNTR nil nil n.a. 31/12 30) MV XIN NAN SHA MERCHA CNTR nil nil n.a. 19/12 31) MV ELISA DELMAS CMA CG CNTR nil nil n.a. 20/12 32) MV SHIBA PRUDEN CNTR nil nil n.a. 20/12 33) MV OEL KOCHI RELAY CNTR nil nil n.a. 21/12 34) MV ZIM PACIFIC ZIM IN CNTR nil nil n.a. 22/12 35) MV AYSAN PRUDEN CNTR nil nil n.a. 22/12 36) MV OOCL DALIAN OOCL ( CNTR nil nil n.a. 23/12 37) MV CMA CGM VERDI CMA CG CNTR nil nil n.a. 24/12 38) MV MAERSK KYRENIA MAERSK CNTR nil nil n.a. 25/12 39) MV VIETNAM EXPRESSHAPAG CNTR nil nil n.a. 25/12 40) MV APL ATLANTA APL (I CNTR nil nil n.a. 25/12 41) MV BELGIAN EXPRESSPAREKH CNTR nil nil n.a. 26/12 42) MV ALTONIA CMA CG CNTR nil nil n.a. 28/12 43) MV ZIM IBERIA ZIM IN CNTR nil nil n.a. 29/12 44) MV UASC SAMARRA UNITED CNTR nil nil n.a. 29/12 45) MV OEL KUTCH RELAY CNTR nil nil n.a. 29/12 46) MV CMA CGM ROSSINICMA CG CNTR nil nil n.a. 31/12 47) MV CAP VERDE SEABRI CNTR nil nil n.a. 01/01 48) MV MAERSK KITHIRA MAERSK CNTR nil nil n.a. 01/01 49) MV CMA CGM AMBER CMA CG CNTR nil nil n.a. 01/01 50) MV NALA DELMAS CMA CG CNTR nil nil n.a. 04/01 51) MV ZIM MOSKVA ZIM IN CNTR nil nil n.a. 05/01 52) MV OEL KOCHI RELAY CNTR nil nil n.a. 05/01 53) MV CMA CGM STRAUSSCMA CG CNTR nil nil n.a. 06/01 54) MV MAERSK KALMAR MAERSK CNTR nil nil n.a. 08/01 55) MV RIO BRAVO SEABRI CNTR nil nil n.a. 01/08 56) MV ZIM CHINA ZIM IN CNTR nil nil n.a. 12/01 57) MV CMA CGM CHOPIN CMA CG CNTR nil nil n.a. 14/01 58) MV MAERSK KLAIPEDAMAERSK CNTR nil nil n.a. 15/01 59) MV ZIM ATLANTIC ZIM IN CNTR nil nil n.a. 19/01 60) MV MAERSK KIMI MAERSK CNTR nil nil n.a. 22/01 61) MV ZIM INDIA ZIM IN CNTR nil nil n.a. 26/01 62) MV MAERSK KIEL MAERSK CNTR nil nil n.a. 29/01 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL