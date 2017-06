Jan 07Port conditions of Mundra as of Monday Port summary: Woking Vessels 10 Waiting Vessels 09 Expected Vessels 17 Total Vessles 36 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV MEGA INTEROCEAN UREA 09/01 ----- ----- nil 71147 nil 2) MV DONG TAURUS STEAM COAL 09/01 ----- ----- nil 163509 nil 3) MV ALPINE PAREKH STEEL COILS 09/01 ----- ----- nil 14115 nil 4) BARGE BABAJI STEEL PIPES 08/01 ----- ----- 3589 nil nil 5) MSV SAFINA CARGO NON BASMATI 10/01 ----- ----- 1350 nil nil 6) MV POS ARNAV PINE LOGS 08/01 ----- ----- nil 35462 nil 7) MV QI SHAN ATLANTIC UREA 09/01 ----- ----- nil 66000 nil 8) MSV AL MA CARGO NON BASMATI 08/01 ----- ----- 1250 nil nil 9) MV HANJIN TAURUS STEAM COAL 07/01 ----- ----- nil 163586 nil 10) MT GREEN J M BAXI C P OIL 08/01 ----- ----- nil 88490 nil Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV DIANTHE SEA TRADE UREA nil 59,999 nil 08/11 --- 2) BARGE MDL BABAJI SHIV STEEL PIPES 3,024 nil nil 28/12 --- 3) MV VISHVA ANCHOR SHI STEEL PIPES 22,700 nil nil 04/01 --- 4) MV CAPE BRE TAURUS STEAM COAL nil 164,010 nil 01/01 --- 5) MV CAPE PRIDE TAURUS STEAM COAL nil 164,337 nil 02/01 --- 6) MV VISHVA TAURUS THERMAL COAL nil 76,259 nil 06/01 --- 7) MV CAPE GENE TAURUS STEAM COAL nil 160,844 nil 07/01 --- 8) MT AEL II ATLANTIC F. O. 2,500 nil nil 06/01 --- 9) MT SPARTAN INTEROCEAN C P OIL nil 271,674 nil 06/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV AFRICAN BEN LINE WHEAT 26,800 nil nil ----- 2) MV MEDI CHENNAI TAURUS BONUS GRA nil 13,000 nil ----- MV MEDI CHENNAI TAURUS HMS SCRAP nil 20,000 nil ----- MV MEDI CHENNAI TAURUS SHREDDED nil 7,184 nil ----- 3) MV BANOS A PAREKH STEEL COILS nil 7,148 nil ----- 4) MV LEADER SW J M BAXI & COSTEEL PLATES nil 3,004 nil ----- 5) MV LEADER SW J M BAXI & COSTEEL COILS nil 2,010 nil ----- 6) MV BEHDAD J M BAXI & COSTEEL PIPES 11,097 nil nil ----- 7) MV FRONTIER MIRAGEJ M BAXI & COSTEAM COAL nil 166,437 nil ----- 8) MV NORD BEN LINE STEAM COAL nil 100,730 nil ----- MV NORD TAURUS STEAM COAL nil 83,160 nil ----- 9) MV GLOBAL TAURUS STEAM COAL nil 164,986 nil ----- 10) MV CHANNEL TAURUS STEAM COAL nil 159,004 nil ----- 11) MV ANANGE MERCHANT STEAM COAL nil 100,683 nil ----- 12) MT OZAY 5 ATLANTIC METHANOL nil 10,152 nil ----- 13) MT DL VIOLET INTRA-TRADE ETHYLENE nil nil 4,000 ----- MT DL VIOLET INTRA-TRADE LINEAR nil nil 3,000 ----- 14) MT CHAMPION INTEROCEAN C SUN OIL nil 4,520 nil ----- 15) MT SOUTHERN INTRA-TRADE ACETIC ACID nil 1,460 nil ----- 16) MT STOLT HELLU J M BAXI & COCYCLOHEXENE 3,000 nil nil ----- 17) MT THERESA TAURUS C PALM OIL nil 57,098 nil ----- NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL