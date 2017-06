Feb 22Port conditions ofMundra as of Friday Port summary: Woking Vessels 11 Waiting Vessels 11 Expected Vessels 56 Total Vessles 78 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV SCOTER B.S. SHIPPI OTHER SAL ----- ----- 23/02 55255 nil nil 3) MV SILVER STAR ATLANTIC SH IRON ORE ----- ----- 23/02 11500 nil nil 4) MSV NOOR E MARYAM CARGO CORP INDIAN NO ----- ----- 23/02 1200 nil nil 5) MT AEL 1 ATLANTIC SH F. O. ----- ----- 22/02 2540 nil nil 6) MV NAVDHENU PURNA ADITYA MARI UREA ----- ----- 26/02 nil 48006 nil 8) MSV AL SABHEER CARGO CORP INDIAN NO ----- ----- 22/02 162947 nil nil 9) MSV AMRUTA OMKAR SHIPP INDIAN NO ----- ----- 23/02 145938 nil nil 10) MV STX GOLD J M BAXI & STEAM COA ----- ----- 23/02 142778 nil nil 11) MV BADRI PRASAD TAURUS SHIP THERMAL C ----- ----- 23/02 286471 nil nil 12) MV SEA GRACE TAURUS SHIP STEAM COA ----- ----- 25/02 nil 600 nil 13) MT MIDSEA ATLANTIC SH CRUDE PET ----- ----- 22/02 nil 103.5 nil Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV DIANTHE SEA TRADE S UREA 59,999 nil nil ----- 08/11 2) MV SHARK BAY ARNAV SHIPP PINE LOGS 20,409 nil nil ----- 16/01 3) BARGE SAG CHANDRA SHI STEEL PIPES nil nil nil ----- 18/02 4) MV ALEXANDROS III ANCHOR SHIP STEEL PIPES 20,409 nil nil ----- 20/02 5) MV VISHVA VIJETA TAURUS SHIP THERMAL COAL 1,100 nil nil ----- 12/02 6) MV GOLDEN CROWN TAURUS SHIP STEAM COAL nil 164,978 nil ----- 12/02 7) MV CAPE VIOLET TAURUS SHIP STEAM COAL nil 162,714 nil ----- 18/02 8) MV HANJIN MAT J M BAXI & STEAM COAL nil 161,626 nil ----- 18/02 9) MV AURORA VENUS TAURUS SHIP STEAM COAL nil 164,423 nil ----- 21/02 10) MV JAG ARNAV TAURUS SHIP THERMAL COAL 4,500 71,633 nil ----- 22/02 11) MT CHEM WORLD SAMUDRA MAR HYDROUS ETH 4,500 nil nil ----- 18/02 Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV CIC RO BENTONITE AMBICA 80,000 nil nil 24/02 2) MV ANUSHR BENTONITE SAI SH 4,000 nil nil 28/02 3) MV THOR H STEEL BENDS SYNERG 499 nil nil 22/02 4) MV THOR H STEEL PIPES SYNERG 5,003 nil nil 22/02 5) MV THOR H STEEL COILS SYNERG 14,437 nil nil 22/02 6) MV ANTHEA STEEL COILS ADITYA nil 15,068 nil 23/02 7) MV CHANGH STEEL COILS BARBAD nil 5,161 nil 23/02 8) MV LEGAZP PROJECT CARGOGAC SH nil 5,071 nil 24/02 9) MV KINGCU PROJECT CARGOBARBAD nil 10,849 nil 25/02 10) MV CALMY STEEL PIPES J M BA nil 321 nil 03/04 11) MV CALMY STEEL COILS J M BA nil 1,921 nil 03/04 12) MV TIARA THERMAL COAL TAURUS nil 70,350 nil 23/02 13) MV ATLANT STEAM COAL J M BA nil 159,538 nil 25/02 14) MV CAPE S STEAM COAL TAURUS nil 159,806 nil 26/02 15) MV PRABHU STEAM COAL TAURUS nil 81,415 nil 27/02 16) MV AASHNA STEAM COAL TAURUS 1,000 165,340 nil 03/01 17) MT CONSTA MIXED ARO SAMUDR 419 nil nil 23/02 18) MT GINGA LINEAR ALKY GAC SH 999 nil nil 23/02 19) MT CHEMRO ACETIC ACID J M BA 2,740 nil nil 25/02 20) MT AEL 1 F. O. ATLANT 810 nil nil 22/02 21) MT AEL II F. O. ATLANT 116 nil nil 23/02 22) MT AEL II HIGH SPEED ATLANT CNTR nil nil 23/02 23) MV CARAVE CNTR CARAVE CNTR nil nil 23/02 24) MV INDIRA CNTR SHIPPI CNTR nil nil 24/02 25) MV KOTA K CNTR PIL MU CNTR nil nil 24/02 26) MV WAN HA CNTR OMEGA CNTR nil nil 25/02 27) MV YM ZEN CNTR MARINE CNTR nil nil 25/02 28) MV HAMMON CNTR OASIS CNTR nil nil 25/02 29) MV CAPE F CNTR PAREKH CNTR nil nil 25/02 30) MV BAHRI CNTR ORIENT CNTR nil nil 26/02 31) MV APL SH CNTR APL (I CNTR nil nil 28/02 32) MV RAJIV CNTR SHIPPI CNTR nil nil 28/02 33) MV UASC K CNTR UNITED CNTR nil nil 03/01 34) MV NAXIHE CNTR COSCO CNTR nil nil 03/01 35) MV KOTA G CNTR PIL MU CNTR nil nil 03/02 36) MV CARAVE CNTR CARAVE CNTR nil nil 03/02 37) MV COSCO CNTR PIL MU CNTR nil nil 03/04 38) MV LANTAU CNTR PAREKH CNTR nil nil 03/04 39) MV HAMMON CNTR OASIS CNTR nil nil 03/04 40) MV APL TO CNTR APL (I CNTR nil nil 03/07 41) MV CONVEN CNTR CMA CG CNTR nil nil 22/02 42) MV BSL GU CNTR RELAY CNTR nil nil 22/02 43) MV AS CAR CNTR RELAY CNTR nil nil 24/02 44) MV BELGIC CNTR PAREKH CNTR nil nil 24/02 45) MV ZIM GE CNTR ZIM IN CNTR nil nil 24/02 46) MV CMA CG CNTR CMA CG CNTR nil nil 25/02 47) MV ARZIN CNTR PRUDEN CNTR nil nil 25/02 48) MV MAERSK CNTR MAERSK CNTR nil nil 26/02 49) MV CAP VE CNTR SEABRI CNTR nil nil 26/02 50) MV CMA CG CNTR CMA CG CNTR nil nil 26/02 51) MV OEL KO CNTR RELAY CNTR nil nil 28/02 52) MV ELISA CNTR CMA CG CNTR nil nil 03/01 53) MV ZIM EU CNTR ZIM IN CNTR nil nil 03/02 54) MV CIMBRI CNTR MBK LO CNTR nil nil 03/02 55) MV BSL GU CNTR RELAY CNTR nil nil 03/03 56) MV CMA CG CNTR CMA CG CNTR nil nil 03/04 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL