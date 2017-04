Aug 08Port conditions of Mundra as of Friday Port summary: Woking Vessels 09 Waiting Vessels 09 Expected Vessels 36 Total Vessles 54 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MT HELLAS EXPLORERINTERO MS ----- ----- 08/08 nil 35,243 nil n.a. 2) MT JAG PRAKASH ATLANT HSD ----- ----- 09/08 nil 42,000 nil n.a. 3) MV SAGAR MOTI TAURUS CRIMSON ----- ----- 10/08 nil 22,245 nil n.a. 4) MV GLORY TRADER ARNAV CLINKER B ----- ----- 11/08 75,950 nil nil n.a. 5) MV GATI MAJESTIC POSEID CNTR ----- ----- 09/08 nil nil nil n.a. 6) MV DAXIA CROSS DAP ----- ----- 09/08 nil 53,500 nil n.a. 7) MV MORNING CHANT PAREKH CAR ----- ----- 08/08 n.a. nil nil n.a. 8) MV APL SHARJAH PAREKH CNTR ----- ----- 08/08 nil nil n.a. n.a. 9) MV ALICE RICKMERS CMA CG CNTR ----- ----- 08/08 nil nil n.a. n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV RAFAELO INTERO DAP nil 55,254 nil 04/08 --- 2) MV SILVER MASTER TAURUS S.COAL nil 145,200 nil 25/07 --- 3) MV ALTAIR DREAM TAURUS S. COAL nil 164,981 nil 05/08 --- 4) MT AEL 1 ATLANT F. O. n.a. nil nil 08/08 --- 5) MV DAPHNE CMA CG CNTR nil nil n.a. 08/08 --- 6) TUG KB II FOJDAR CNTR nil nil n.a. 30/06 --- 7) TUG ARCADIA VIJAY FOJDAR CNTR nil nil n.a. 04/07 --- 8) TUG OCEAN CITRINE BEN LI CNTR nil nil n.a. 05/08 --- 9) MV SCI MUMBAI SHIPPI CNTR nil nil n.a. 07/08 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV MANDARIN GLORY ARNAV PINE LOGS nil 39,715 nil 08/08 2) MV NIARA MBK L CNTR nil nil n.a. 08/08 3) MV OEL KOCHI RELAY CNTR nil nil n.a. 08/08 4) MV MAERSK KYRENIA A.P.M CNTR nil nil n.a. 09/08 5) MV UASC AJMAN UNITE CNTR nil nil n.a. 09/08 6) MV AS CARINTHIA RELAY CNTR nil nil n.a. 09/08 7) MT ROYAL FLOS TAURU CPKO nil 2,139 nil 09/08 8) MT ROYAL FLOS TAURU CPO nil 16,339 nil 09/08 9) MV SSL MUMBAI RELAY CNTR nil nil n.a. 09/08 10) MV MOL PREMIUM MITSU CNTR nil nil n.a. 09/08 11) MV CAPE ORCHID TAURU S. COAL nil 160,852 nil 10/08 12) MV JINDAL MEENA MBK L CNTR nil nil n.a. 10/08 13) MV OEL TRUST RELAY CNTR nil nil n.a. 10/08 14) MV KOTA KARIM PIL M CNTR nil nil n.a. 10/08 15) MV KUMANO DARAB S.PIPES nil 791 nil 10/08 16) MV KUMANO DARAB S.COILS nil 732 nil 10/08 17) MV LISSY SCHULTE PAREK CNTR nil nil n.a. 10/08 18) MV VILLE D'ORION PAREK CNTR nil nil n.a. 10/08 19) MV ALLCARGO SUS SEAWA S.PLATES 4,076 nil nil 10/08 20) MT FUJI GALAXY GAC S A. ACID nil 4,396 nil 10/08 21) MV TEERA BHUM RADIA CNTR nil nil n.a. 10/08 22) MV CMA CGM MAUPA CMA C CNTR nil nil n.a. 10/08 23) MV ZIM EUROPA ZIM I CNTR nil nil n.a. 11/08 24) MV SUPRAMAX VIVI PAREK S.COILS nil 2,746 nil 11/08 25) MV TRUST INTEGRITYSYNER S. COAL nil 166,908 nil 11/08 26) MT ANGEL NO. 11 SAMUD PROPYL nil 985 nil 11/08 27) MV VALERIE SCHULTECMA C CNTR nil nil n.a. 11/08 28) MV OOCL KOBE OOCL CNTR nil nil n.a. 11/08 29) MV VOYAGEURS TAURU S. COAL nil 162,277 nil 11/08 30) MV MINERAL ANTW TAURU S. COAL nil 155,596 nil 12/08 31) MV LR LILY MITSU S.PLATES nil 1,241 nil 13/08 32) MV LR LILY MITSU STEEL nil 2,990 nil 13/08 33) MV RIO DE LA PLATASEABR CNTR nil nil n.a. 13/08 34) MV ZIM JAMAICA ZIM I CNTR nil nil n.a. 13/08 35) MV KUMASI CMA C CNTR nil nil n.a. 13/08 36) MV SILVER TRADE TAURU S. COAL nil 150,000 nil 14/08 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL