Feb 12Port conditions of Mundra as of Thursday Port summary: Woking Vessels 11 Waiting Vessels 06 Expected Vessels 42 Total Vessles 59 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MT BON ATLANTICO SAMUDRA METHANOL 13/02 ----- ----- nil 12,786 nil n.a. 2) MT SWARNA KAVERI ATLANTIC HSD 13/02 ----- ----- nil 61,200 nil n.a. 3) MT BANKIM CHANDRA ATLANTIC MOTOR SPIRIT 13/02 ----- ----- nil 18,727 nil n.a. 4) MV VEGA LIBRA ADITYA ST.PIPES 12/02 ----- ----- 11,523 nil nil n.a. 5) MV KOTA KAMIL PIL MUMBAI CNTR 12/02 ----- ----- nil nil n.a. n.a. 6) MV VALERIE CMA CGM CNTR 12/02 ----- ----- nil nil n.a. n.a. 7) MT NEW TRUST INTEROCEAN CPO 12/02 ----- ----- nil145,000 nil n.a. 8) MV RIO BRAVO HAMBURG CNTR 12/02 ----- ----- nil nil n.a. n.a. 9) MV HANSA AMERICA A.P.MOLLER CNTR 13/02 ----- ----- nil nil n.a. n.a. 10) MV SSL MUMBAI RELAY CNTR 12/02 ----- ----- nil nil n.a. n.a. 11) MV MSC NINGBO MSC AGENCY CNTR 12/02 ----- ----- nil nil n.a. n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV NICOLEMY TAURUS S.COAL nil 164,997 nil 06/02 --- 2) MV DELMAS KETA CMA CGM CNTR nil nil n.a. 12/02 --- 3) MV INTER MUMBAI MBK LOG CNTR nil nil n.a. 11/02 --- 4) MV PISCES LEADER NYK LINE CAR 1,080 nil nil 10/02 --- 5) MFV AL SAILANI PAREKH CNTR nil nil n.a. 17/11 --- 6) DREDGER SHANTI ATLANTIC CNTR nil nil n.a. 08/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MSV ALI MADAT C.JIVRAM RICE 1,350 nil nil 12/02 2) MV SCOTIAN EXPRESSMAGNUM C.COAL nil 82,500 nil 14/02 3) MV DARYA LAKSHMI SAMSARA MISC nil 351 nil 13/02 4) MV DARYA LAKSHMI SAMSARA ST.PLATES nil 600 nil 13/02 5) MV DARYA LAKSHMI SAMSARA ST.COILS nil 5,682 nil 13/02 6) MV BLUE CAT SAMSARA ST.PLATES nil 3,345 nil 17/02 7) MV BLUE CAT SAMSARA ST.COILS nil 4,369 nil 17/02 8) MV UBC ONSAN TAURUS S.COAL nil 109,300 nil 15/02 9) MV LINDA FORTUNE TAURUS S.COAL nil 164,890 nil 15/02 10) MV MANGAS TAURUS S.COAL nil 151,466 nil 17/02 11) MV SAPIENTZA TAURUS S.COAL nil 155,674 nil 18/02 12) MV MSC LEVINA MSC AGENCY CNTR nil nil n.a. 12/02 13) MV MSC ALGHERO MSC AGENCY CNTR nil nil n.a. 12/02 14) MV MSC GENERAL MSC AGENCY CNTR nil nil n.a. 14/02 15) MV SSL KUTCH RELAY CNTR nil nil n.a. 14/02 16) MV SUDAIR UNITED ARAB CNTR nil nil n.a. 15/02 17) MV LAL BAHADUR SHIPPING CNTR nil nil n.a. 15/02 18) MV INDIRA GANDHI SHIPPING CNTR nil nil n.a. 16/02 19) MV VILLE D'ORION PAREKH CNTR nil nil n.a. 16/02 20) MV OEL TRUST RELAY CNTR nil nil n.a. 17/02 21) MV MSC LISBON MSC AGENCY CNTR nil nil n.a. 18/02 22) MT ERIKOUSSA INTEROCEAN CARBON BLACK nil 30,000 nil 12/02 23) MV COMMODORE MBK LOG CNTR nil nil n.a. 12/02 24) MV AL SAFAT UNITED ARAB CNTR nil nil n.a. 14/02 25) MV UNI-PREMIER EVERGREEN CNTR nil nil n.a. 14/02 26) MV GATI MAJESTIC MBK LOG CNTR nil nil n.a. 14/02 27) MV WAN HAI 516 WAN HAI CNTR nil nil n.a. 15/02 28) MV POLONIA CMA CGM CNTR nil nil n.a. 15/02 29) MV ADMIRAL GLORY MASTER CNTR nil nil n.a. 15/02 30) MV CMA MUSSET CMA CGM CNTR nil nil n.a. 16/02 31) MV NORTHERN MBK LOG CNTR nil nil n.a. 17/02 32) MV SILS CMA CGM CNTR nil nil n.a. 18/02 33) MV CIMBRIA MBK LOG CNTR nil nil n.a. 14/02 34) MV SHAHR E KORD PRUDENTIAL CNTR nil nil n.a. 15/02 35) MV NORTHERN A.P.MOLLER CNTR nil nil n.a. 17/02 36) MV APL OMAN APL CNTR nil nil n.a. 17/02 37) MV PALENA HAPAG LLOYD CNTR nil nil n.a. 18/02 38) MV LILLY SCHULTE A.P.MOLLER CNTR nil nil n.a. 19/02 39) MV OOCL CHINA OOCL CNTR nil nil n.a. 19/02 40) MV OEL DUBAI RELAY CNTR nil nil n.a. 19/02 41) MV AS CARINTHIA RELAY CNTR nil nil n.a. 21/02 42) MV CMA KINGFISH CMA CGM CNTR nil nil n.a. 24/02 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL