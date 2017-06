Nov 15Port conditions of Paradip as of Thursday Port summary: Woking Vessels 14 Waiting Vessels 09 Expected Vessels 20 Total Vessles 43 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) SOUTHERN IFFCO SUL ACID 13/11 14/11 15/11 4,700 nil nil 9,093 2) ZHENG ADANI S.COAL 31/10 11/11 17/11 nil 41,000 nil 27,513 3) AGIA BH STEEL C.COAL 07/11 10/11 17/11 nil 38,900 nil 24,103 4) SUCCESS IFFCO SUL ACID 11/11 13/11 14/11 15,119 nil nil COMP 5) STAR SEA ACCPL S.COAL 06/11 12/11 15/11 nil 8,000 nil COMP nil JBIL S.COAL 06/11 12/11 15/11 nil 17,500 nil COMP 6) EAGLE IOCL IMP 13/11 13/11 14/11 nil 2,219 nil COMP 7) AUTAI GCL R.P.COKE 13/11 14/11 16/11 8,000 nil nil 12,156 8) KITE ADANI S.COAL 07/11 13/11 16/11 11,000 nil nil 14,500 9) ANNA TATA LM. ST. 08/11 13/11 17/11 nil 13,000 nil 19,500 10) ATTRACTIVE PPL ROCK PHOS. 13/11 13/11 15/11 nil 28,000 nil 3,000 11) VEDIKA IOCL EXP 14/11 14/11 15/11 5,200 nil nil 800 12) TAMIL TANGEDCO TH.COAL 14/11 14/11 15/11 20,000 nil nil 1,204 13) NEMTAS ARYAN ENERGY TH.COAL 14/11 14/11 16/11 16,000 nil nil COMP nil GCMPL TH.COAL 14/11 14/11 16/11 14,000 nil nil 25,000 14) NAVISION RENUKA RAW SUGAR 07/11 13/11 15/11 nil 6,108 nil COMP Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) TRITON MSSL S.COAL nil 66,053 nil 01/11 --- 2) KESARIA JMB S.COAL nil 70,000 nil 05/11 --- 3) TUO ESSKAY S.COAL nil 52,425 nil 05/11 --- 4) ARIETTA ESSKAY S.COAL nil 34,500 nil 10/11 --- 5) ANDREA ESSKAY S.COAL nil 67,335 nil 11/11 --- 6) ANGEL ESSKAY S.COAL nil 65,661 nil 12/11 --- 7) GENCO GAC I. ORE(MAN) 25,000 nil nil 14/11 --- 8) BW GPR AMMONIA nil 38,024 nil 14/11 --- 9) TENYO ESSKAY S.COAL nil 75,504 nil 15/11 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) AFRICAN JMB M. COKE nil 22,000 nil 22/11 2) GEM ENNORE JMB TH.COAL 69,000 nil nil 17/11 3) PYTHAGORAS INFINITY ROCK PHOS nil 53,250 nil 15/11 4) STANLEY JMB P. ACID nil 10,066 nil 17/11 5) GOLDEN GAC H COAL nil 62,006 nil 17/11 6) ALAW GPR HCFCO 6,000 nil nil 17/11 7) NAVDHENU NAVSHIP I.ORE 52,000 nil nil 19/11 8) BBC ESSKAY S.COAL nil 701 nil 15/11 9) DESH JMB CRUDE OIL nil 85,550 nil 16/11 10) TROGIR INFINITY I. ORE 22,200 nil nil 21/11 11) PORT TMILL C.COAL nil 10,000 nil 16/11 12) BRIDIE JMB CRUDE OIL nil 276,178 nil 19/11 13) BULK ACEC R.P.COKE nil 20,000 nil 20/11 14) ARTISTRY SPSPL PALM OIL nil 5,000 nil 15/11 15) KEY NK ROCK PHOS. nil 65,967 nil 17/11 16) CARIBBEAN ESSKAY SUL ACID nil 19,000 nil 19/11 17) JAL VAHINI SYSPL C.COAL 9,000 nil nil 17/11 18) JAG JMB HSD nil 20,000 nil 16/11 19) GREAT HAPPY GPR S.COAL nil 41,813 nil 20/11 20) GEM OF DAHEJ ASL SUL ACID nil 15,000 nil 19/11 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer;ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL