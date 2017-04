May 21Port conditions of Paradip as of Tuesday Port summary: Woking Vessels 13 Waiting Vessels 12 Expected Vessels 29 Total Vessles 54 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MT JAG APARNA IOCL IMP-M.SPIRIT 18-05 18-05 20-05 4,323 nil nil COMP 2) MT GULF HORIZON ISIPL HSD 15-05 20-05 22-05 9,000 nil nil 20,968 3) MV GEM OF ENNORE PPT TH.COAL 17-05 19-05 21-05 63,400 nil nil 6,900 4) MV BIRCH OSL A. COAL 19/05 19/05 21/05 nil 12,700 nil 3,798 5) MV CHRISTOS THEO OSL S.COAL 14-05 14-0520-05 54,800 nil nil COMP 6) MV PROTEAS ACEC S.COAL 16-05 16-05 21-05 77,000 nil nil 5,500 7) MV PACIFIC OSL S.COAL 18-05 18-05 24-05 32,000 nil nil 39,298 8) MV MP PANAMAX 5 REPLY LM. ST. 16-05 17-05 22-05 38,000 nil nil 7,000 9) MV PORT NELSON SSS I. ORE(MAN) 17-05 20-05 25-05 nil 2,700 nil 49,250 10) MV TORENIA INFINITY LM. ST. 20-05 20-05 25-05 6,000 nil nil 45,106 11) MV THELISIS GAC S.COAL 17-05 20-05 24-05 11,000 nil nil 44,026 12) MT GEM OF DAHEJ ASL P. ACID 17-05 20-05 22-05 nil 3,000 nil 6,200 13) MT BUNGA KASTURI JMB CRUDE OIL 20-05 20-05 22-05106,000 nil nil 175,198 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MT DAWN MEERUT ASL HSD nil 15,000 nil 21-05 --- 2) MV MP PANAMAX 6 TMILL PYROXENITE 35,000 nil nil 21-05 --- 3) MV SPAR CAPELLA ISIPL ROCK PHOS. 54,145 nil nil 17-05 --- 4) MV AEGIS FORTUNE SSS TH.COAL nil 50,000 nil 17-05 --- 5) MV MAPLE OPAL DEB S.COAL 34,500 nil nil 21-05 --- 6) MV CHRISTOS THEO BOTHRA TH.COAL nil 55,000 nil 20-05 --- 7) MV JS BANDOL JMB MN. ORE 52,781 nil nil 18-05 --- 8) MV GOU YUAN 22 INFINITY C.COAL 60,222 nil nil 18-05 --- 9) MT VEDIKA PREM NENCE HSD 15,010 nil nil 18-05 --- 10) MV GRAIN HARVEST GPR C.COAL 63,000 nil nil 19-05 --- 11) MV OCEAN LOHAS GPR FE.CR nil 8,000 nil 19-05 --- 12) MV YASA PEMBE PMA S.COAL 31,200 nil nil 20-05 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV THELISIS BOTHRA ORE(MAN) nil 55,000 nil 23-05 2) MV NIRMAL GAUTAM I.ORE PELLET ADM 52,000 nil nil 21-05 3) MV PORT SHANGHAI ISIPL DOLOMITE nil 38,500 nil 23-05 4) MV VISHVA DIKSHA JMB TH.COAL 50,000 nil ` 23-05 5) MV GRETA DEB S.COAL nil 35,000 nil 24-05 6) MV GENCO AUVERGNE NK S.COAL nil 35,000 nil 25-05 7) MT SWARNA JMB CRUDE OIL 50,324 nil nil 22-05 8) MV SILVER WAVE NK SULPHUR 14,301 nil nil 23-05 9) MV AN YUE JIANG COSCO LAM COKE/P. 6,689 nil nil 23-05 10) MV APJ SURYAVIR GPR TH.COAL nil 70,000 nil 22-05 11) MV GENIUS STAR X GPR HCFCO nil 5,000 nil 25-05 12) MV JEWEL OF SOHAR ADM LM. ST. 20,000 nil nil 25-05 13) MV JS BANDOL BOTHRA TH.COAL nil 55,000 nil 25-05 14) MV BELLINA BOTHRA S.COAL 36,000 nil nil 24-05 15) MT CLIPPER MARS GAC AMMONIA nil 39,990 nil 03/06 16) MV ORIENT ORCHID BOTHRA TH.COAL nil 54,000 nil 24-05 17) MV WELSUCCESS NK C.COAL 20,055 nil nil 26-05 18) MT JAG PUSHPA JMB HSD/IMP-M 23,000 nil nil 25-05 19) MT JAG LAXMI JMB CRUDE OIL 87,005 nil nil 25-05 20) MV ARIZONA INFINITY ROCK PHOS. 53,480 nil nil 26-05 21) MV VEGA ROSE INFINITY MN. ORE 20,680 nil nil 26-05 22) MT WAWASAN RUBY SSS SUL ACID 18,837 nil nil 27-05 23) MV WAN YANG 36 ESPL LAM COKE 25,510 nil nil 29-05 24) MV CMB CHARDONNAY NK S.COAL 90,200 nil nil 01/06 25) MV KAPTAN GAC ROCK PHOS. 51,320 nil nil 02/06 26) MV KOULITSA DEB C.COAL nil 50,000 nil 25-05 27) MV PORT HAINAN NK S.COAL nil 34,000 nil 25-05 28) MV PERTH I NK SULPHUR nil 53,300 nil 27-05 29) MT AL MAJEDAH GAC AMMONIA nil 15,350 nil 29-05 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer;ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL