Sep 20Port conditions of Paradip as of Friday Port summary: Woking Vessels 07 Waiting Vessels 04 Expected Vessels 15 Total Vessles 26 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV GEM OF PARADIP PPT TH.COAL 18/09 18/09 20/09 3,000 nil nil 37,300 2) MV CHENNAI PPT TH.COAL 18/09 18/09 20/09 nil 36,200 nil 967 3) MV PACIFIC LMH I.ORE 18/09 18/09 20/09 nil 22,000 nil 15,000 4) MV CRYSTAL OSL C.COAL 18/09 18/09 20/09 nil 47,000 nil 25,787 5) MV. HINODE ACEC i.ORE 16/09 17/09 20/09 21,400 nil nil 14,253 6) MV. XIN MAHIMA C.COAL 13/09 15/09 18/09 nil 34,000 nil 13,145 7) MV. BARANEE LIBERTY i.ORE 15/09 15/09 18/09 36,400 nil nil 18,850 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV AMBER SUN SSS ROCK PHOS. nil 14,947 nil ----- 13/09 2) MT GLOBAL PEACE SSS SUL ACID nil 19,050 nil ----- 15/09 3) MT RATNA SHALINI JMB CRUDE OIL nil 94,400 nil ----- 16/09 4) MV DUBAI KNIGHT SSS I. ORE 31,000 nil nil ----- 17/09 Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 2) MV ULTRA JYOTHI LM. ST. nil 55,000 nil 20/09 3) MV GENCO LOIRE GFS S.COAL nil 51,950 nil 20/09 4) MV TAMIL ANNA LIBERTY TH.COAL 45,000 nil nil 20/09 5) MV GOOD TRADE LIBERTY TH.COAL 30,000 nil nil 20/09 6) MV RIBBON GPR C.COAL nil 40,000 nil 20/09 7) MT GAS LINE SSS AMMONIA nil 8,000 nil 20/09 8) MV AEGIS FORTUNE LIBERTY TH.COAL 50,000 nil nil 20/09 9) MV JAG RISHI OSL TH.COAL 55,000 nil nil 20/09 10) MV TOXOTIS SSS SULPHUR nil 32,399 nil 20/09 11) MT LAUREL GALEXY ASL SUL ACID nil 18,500 nil 21/09 12) MV SENORITA JMS DOLOMITE/LM. nil 52,322 nil 21/09 13) MV YANNIS GORGIAS ACEC C.COAL nil 85,009 nil 23/09 14) MV PARAGON JMB P. CARGO nil 1,872 nil 26/09 15) MV NEW AGILITY TMILL C.COAL nil 45,000 nil 27/09 16) MT GREEN PARK NK P. ACID nil 11,401 nil 27/09