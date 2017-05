Jan 07Port conditions of Paradip as of Wednesday Port summary: Woking Vessels 14 Waiting Vessels 31 Expected Vessels 22 Total Vessles 67 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MT. VICTORY IOCL M.SPIRIT 04/01 04/01 05/01 nil TOCOM nil 3,500 2) MV. RYSY PPT TH.COAL 29/12 03/01 06/01 35,400 nil nil 37,300 3) MV. VISHVA PPT TH.COAL 29/12 04/01 06/01 20,000 nil nil 29,100 4) MV. PAN OSL C.COAL 28/12 05/01 08/01 nil 1,000 nil 30,530 5) MV. TAN OSL A.COAL 25/12 04/01 05/01 nil 5,500 nil 891 6) MV. ILC OSl S.COAL 24/12 04/01 06/01 nil 4,000 nil 4,000 7) MV. AP REPLY LM.ST. 23/12 04/01 08/01 nil 9,000 nil 39,845 8) MV. DIAMOND MAHIMA C.COAL 13/12 03/01 07/01 nil 27,500 nil 28,900 9) MV. TRADE REPLY C.COAL 16/12 03/01 07/01 nil 18,000 nil 29,000 10) MV. INDIA REPLY C.COAL 19/12 04/01 07/01 nil 4,000 nil 40,000 11) MV. VIRGINIA OSL LM.ST. 25/12 04/01 08/01 nil 3,000 nil 12,850 12) MV. AL PPL ROCK PHOS. 27/12 28/12 03/01 nil 35,500 nil 16,660 13) MV. PYTHA OSL S.COAL 31/12 01/01 06/01 nil 44,000 nil 9,475 14) MV. DIAMOND IFFCO ROCK PHOS. 03/01 04/01 06/01 nil 30,000 nil 22,778 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) MV. FENG SSS C.COAL nil 59,769 nil 20/12 --- 2) MV. YONG CHOW C.COAL nil 72,119 nil 22/12 --- 3) MV. ELPID TMILL I.ORE nil 25,000 nil 25/12 --- 4) MV. ULTRA INFINITY C.COAL nil 54,659 nil 27/12 --- 5) MV. ALEXA EMIRATES DOLOMITE/LM. nil 50,730 nil 27/12 --- 6) MV. MAPLE ESPL I.ORE nil 30,000 nil 27/12 --- 7) MT. PACIF GAC CRUDE OIL nil 82,689 nil 28/12 --- 8) MV. BLUE SSS SULPHUR nil 26,544 nil 28/12 --- 9) MV. MAJES TMILL C.COAL nil 47,000 nil 29/12 --- 10) MV. LITTL GPR C.COAL nil 72,206 nil 29/12 --- 11) MV. WISE INFINITY C.COAL nil 37,522 nil 30/12 --- 12) MV. LIBER JMB GYPSUM nil 55,765 nil 30/12 --- 13) MV. APJ M GPR TH.COAL 70,000 nil nil 30/12 --- 14) MV. ATHEN NK C.COAL nil 40,000 nil 30/12 --- 15) MV. BYRON ESPL S.COAL nil 50,220 nil 31/12 --- 16) MV. GRM P GPR S.COAL nil 80,649 nil 31/12 --- 17) MV. LIBER GPR C.COAL nil 60,710 nil 31/12 --- 18) MV. ANTON TMILL C.COAL nil 47,000 nil 01/01 --- 19) MV. TUBAR NK LM. ST. nil 49,030 nil 02/01 --- 20) MV. BASHU OSL S.COAL 10,000 nil nil 02/01 --- 21) MT. HYDRA GAC CRUDE OIL nil 76,786 nil 02/01 --- 22) MV. F.D. GAC TH.COAL 70,000 nil nil 02/01 --- 23) MV. TAMIL LIBERTY TH.COAL 45,000 nil nil 02/01 --- 24) MV. OMIRO SSS C.COAL nil 40,000 nil 03/01 --- 25) MV. ZHENG GAC S.COAL nil 76,150 nil 03/01 --- 26) MV. GRAND BENLINE S.COAL nil 66,900 nil 03/01 --- 27) MV. KIRAN BENLINE S.COAL nil 75,900 nil 04/01 --- 28) MT. SAMPU JMB HSD/IMP-M nil 14,000 nil 04/01 --- 29) MV. JIA M SSS TH.COAL 50,000 nil nil 04/01 --- 30) MV. SKUA JMS I.ORE PELLET nil 53,096 nil 04/01 --- 31) MV. SKYRO JMB P. CARGO nil 1,254 nil 05/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) MV. SHANDONG NK TH.COAL 45,000 nil nil 05/01 2) MV. TAN BINH OSL S.COAL 6,500 nil nil 05/01 3) MV. RED WING NK TH.COAL 52,500 nil nil 05/01 4) MV. VISHVA P JMB TH.COAL 55,000 nil nil 06/01 5) MT. MTM TOKY SPSPL P. ACID nil 10,500 nil 06/01 6) MT. OLYMPIC ASL CRUDE OIL nil 247,838 nil 06/01 7) MV. BUSAN ST BOTHRA TH.COAL 57,000 nil nil 06/01 8) MV. EASTERN ACEC R.P.COKE nil 8,500 nil 06/01 9) MV. AP ASTAR GAC S.COAL nil 34,215 nil 07/01 10) MV. OCEAN D JMB P. CARGO nil 1,338 nil 07/01 11) MT. FORMOSA JMB CRUDE OIL nil 263,049 nil 07/01 12) MV. GEM OF JMB TH.COAL 70,000 nil nil 07/01 13) MV. ELENI P JMB I.ORE PELLET 62,000 nil nil 08/01 14) MV. UNITED ESPL S.COAL nil 52,700 nil 08/01 15) MT. SUCCESS NK SUL ACID nil 15,235 nil 08/01 16) MV. EVANGEL BENLINE S.COAL nil 73,100 nil 08/01 17) MV. SPARK INFINITY ROCK PHOS. nil 51,600 nil 08/01 18) MT. FAIRCHE JMB SUL ACID nil 19,315 nil 09/01 19) MV. SUNNY Y GAC H COAL nil 40,000 nil 10/01 20) MT. GAS LIN NK AMMONIA nil 15,226 nil 11/01 21) MT. BW THAM GPR HSD nil 20,022 nil 12/01 22) MV. TRANSTI NK ROCK PHOS. nil 52,457 nil 13/01 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer;ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL