Product Vol Price Load/Del Parties (seller-buyer) 6-Mar Fuel Oil 180 20kt Parity Mar 21-25 BP-Gunvor Fuel Oil 380 20kt $3.00 Apr 1-5 Vitol-BP Fuel Oil 380 20kt $639.50 Mar 21-25 Vitol-Gunvor Fuel Oil 380 20kt $2.50 Mar 23-27 Mitsui-PetroChina Gasoil 500 ppm 250kb $0.20 Mar 23-27 SK Energy-Hin Leong Jet 100kb $0.50 Mar 21-25 Shell-BP Gasoline 95 50kb $126.60 Mar28-April 1 Trafigura-Shell Gasoline 95 50kb $123.70 Mar 21-25 Vitol-Gunvor Naphtha 25kt $12.50 2H April/H1 May Mabanaft-Vitol Naphtha 25kt $954 1H May Glencore-Sietco 5-Mar Fuel Oil 380 20kt $1.00 Mar 26-30 Vitol-BP Fuel Oil 380 20kt $1.00 Mar 31-Apr 4 Vitol-BP Fuel Oil 180 20kt $632 Mar 31-Apr 4 BP-Vitol Fuel Oil 180 20kt $632 Mar 25-29 BP-Shell Fuel Oil 180 20kt $632 Mar 20-24 BP-Shell Fuel Oil 380 20kt $2.00 Mar 20-24 Gunvor-BP Gasoline 95 50kb $126.20 Mar 24-28 Trafigura-Glencore Gasoline 95 50kb $126.00 Mar 24-28 BP-Shell Gasoline 95 50kb $125.50 Mar 24-28 Gunvor-Shell Gasoline 92 50kb $122.70 Mar 20-24 Vitol-Gunvor Gasoline 92 50kb $122.50 Mar 25-29 Vitol-Gunvor Gasoline 92 50kb $122.10 Mar 31-Apr 4 Total-Gunvor Naphtha 25kt $937 H1 May Mabanaft-Sietco 4-Mar Gasoline 95 50kb $127.20 Mar 23-27 Total-Shell Gasoline 95 50kb $127.20 Mar 19-23 Total-Gunvor Fuel Oil 180 28kt $625 Mar 19-23 BP-Shell Fuel Oil 180 20kt $625 Mar 19-23 BP-Vitol Fuel Oil 180 40kt $626.50 Mar 19-23 PetroChina-Shell Fuel Oil 180 20kt $625.25 Mar 19-23 BP-Shell Fuel Oil 380 40kt $1.00 Mar 19-23 Vitol-Kuo Oil Fuel Oil 180 20kt $626 Mar 25-29 BP-Vitol Fuel Oil 380 40kt $0.50 Mar 30-Apr 3 Shell-BP Fuel Oil 380 20kt $0.50 Mar 19-23 Vitol-BP Fuel Oil 180 20kt $2.00 Mar 30-Apr 3 BP-Vitol Gasoline 92 50kb $123.88 Mar 24-28 Glencore-phillips 66 1-Mar Naphtha 25kt $13.50 H1 May/H2 May Glencore-Trafigura Gasoline 95 50kb $126.35 Mar 20-24 Total-Arcadia Gasoline 92 50kb $123.60 Mar 16-20 Arcadia-Gunvor Jet 100kb $0.50 Mar 16-20 BP-Chevron Fuel Oil 180 20kt $628.50 Mar 18-22 BP-Shell Fuel Oil 380 40kt $627 Mar 23-27 Gunvor-BP Fuel Oil 180 20kt $628.50 Mar 23-27 BP-Shell 28-Feb Naphtha 25kt $980.00 H2 April Vitol-Itochu Naphtha 25kt $981.00 H2 April Statoil-Itochu Naphtha 20kt $17.00 H2 April/H1 May Mabanaft-Itochu Fuel Oil 180 20kt $1.75 Mar 16-20 BP-Shell 27-Feb Gasoline 95 50kb $130.20 Mar 20-24 Vitol-Shell Gasoline 95 50kb $130.20 Mar 14-18 Vitol-Arcadia Fuel Oil 380 40kt $0.50 Mar 19-23 BB Energy-PetroChina Fuel Oil 380 20kt $634 Mar 14-18 Hin Leong - BP Fuel Oil 380 20kt $635 Mar 19-23 Gunvor-PetroChina Fuel Oil 380 20kt $635 Mar 25-29 Gunvor-PetroChina 26-Feb Fuel Oil 380 20kt $634 Mar 18-22 Gunvor-PetroChina Fuel Oil 180 20kt $639.25 Mar 14-18 Unipec-Gunvor Gasoline 95 50kb $130.70 Mar 20-24 Trafigura-Shell Gasoline 92 50kb $127.90 Mar 18-22 Vitol-Trafigura Gasoil 500 ppm 250kb $0.30 Mar 21-25 SK Energy-Shell 25-Feb Fuel Oil 380 20kt $637 Mar 22-26 Gunvor-Unipec Gasoil 500 ppm 250kb $0.30 Mar 23-27 Shell-Trafigura Gasoline 95 50kb $134.40 Mar 15-19 BP-Shell Gasoline 92 50kb $132.20 Mar 12-16 Vitol-Arcardia 22-Feb Fuel Oil 380 20kt $635.00 Mar 9-13 Gunvor-BP Gasoil 0.25 150kb $0.90 March 9-13 Shell-Trafigura Gasoil 500 ppm 150kb $0.25 March 9-13 Petrochina-Trafigura Gasoline 95 50kb $134.70 March 11-15 Petrochina-Shell Gasoline 92 50kb $130.10 March 9-13 Mar Vitol-Trafigura Naphtha 25kt $986.00 H2 April Mabanaft-Itochu Naphtha 25kt $27.00 H1 April Glencore-Sietco 21-Feb Fuel Oil 180 27kt $1.50 Mar 8-12 PetroChina -Shell Fuel Oil 380 20kt $640 Mar 10-14 Phillips66-CAO Fuel Oil 380 40kt $0.50 Mar 9-13 Unipec-SK Energy Gasoline 92 50Kb $130.10 Mar 13-17 Total-Trafigura Gasoline 95 50kb $133.30 Mar 8-12 Vitol-Total Naphtha 25kt $985 H2 April Mabanaft-Sietco 20-Feb Fuel Oil 180 20kt $655.00 Mar 7-11 Hin Leong-Vitol Fuel Oil 380 20kt $652.00 Mar 7-11 Gunvor-Vitol Gasoline 92 50Kb $132.00 Mar 11-15 Petrochina-Trafigura Naphtha 25KT $14.00 H2 April/H1 May Glencore-Sietco Naphtha 25KT $32.00 H1 April/H1 May Petrochina-Sietco 19-Feb Fuel Oil 180 20kt $2.50 March 17-21 Vitol-BP Fuel Oil 180 27kt $2.00 Mar 12-16 PetroChina-Shell 18-Feb Gasoil 500 ppm 250kb $0.20 March 6-10 Hin Leong - Tafigura Gasoline 95 50kb $132.90 Mar 5-9 Total-Gunvor Gasoline 95 50kb $132.90 Mar 5-9 Total-Trafigura Naphtha 25kt $1,031.00 H2 April Socar-BP Naphtha 25kt $21.50 H1 April/H2 April Trafigura-Sietco Naphtha 25kt $15.50 H2 April/Hi MAY Mabanaft-BP 15-Feb Fuel Oil 380 20kt $658.00 Mar 2-6 Gunvor-BP Gasoline 95 50kb $136.50 Mar 2-6 Petrochina-Shell Naphtha 25kt $37.00 H1 April/H1 May Glencore-Sietco Naphtha 25kt $1,052.00 H1 April Vitol-Marubeni Gasoil 500 ppm 250kb $0.20 March 6-10 SK Energy-Shell 14-Feb Gasoline 92 50kb $132.40 March 6-10 Gunvor-Vitol Gasoline 92 50kb $135.60 March 6-10 Total-Vitol Gasoline 95 50kb $136.00 March 1-5 Unipec-Shell Gasoline 95 50kb $132.50 March 7-11 Gunvor-Vitol Gasoline 95 50kb $135.40 March 6-10 Total-Shell Gasoil 10 170kb $1.80 March 1-5 Shell-BP 13-Feb Naphtha 25kt $1,035.00 H1 April Vitol-Marubeni Gasoline 92 50kb $133.00 Mar 4-8 Shell-Trafigura Fuel Oil 180 27kt $2.00 Mar 10-14 Gunvor-Shell Fuel Oil 380 20kt $0.50 Feb 28-Mar 4 Gunvor-Petrochina Gasoil 0.05 160kb $2.00 Feb 28-Mar 4 Morgan Stanley-BP Gasoil 10 ppm 150kb $0.10 Mar 11-15 Hin Leong - BP 8-Feb Fuel Oil 380 20kt $1.00 Feb 23-27 Gunvor-Leong Fuel Oil 380 20kt $1.00 Feb 26-Mar2 Gunvor-Leong Fuel Oil 380 20kt $5.00 Feb 28-Mar 4 Chevron-BP Naphtha 25kt $1,027.75 H1 April Mabanaft-Itochu Gasoline 92 50kb $131.50 Feb 28-Mar 4 PetroChina-Trafigura 7-Feb Jet 100kb $0.80 Feb 24-28 Chevron-Morgan Stanley Gasoil 0.25 150kb $0.80 Feb 22-26 Total-Trafigura Gasoil 0.25 150kb $0.80 Feb 22-26 Hin Leong - Tafigura Naphtha 25kt $1,016.00 H1 April Vitol-Sietco Naphtha 25kt $16.50 H1 April/H2 April Socar-Sietco Gasoline 95 50kb $134.70 Feb 24-28 Petrochina-Shell Gasoline 92 50kb $131.30 Mar 3-7 Gunvor-Vitol 6-Feb Gasoil 0.05 150kb $0.45 Feb 21-25 Morgan Stanley-BP Gasoil 0.05 250kb $0.30 Feb 22-26 Hin Leong - Tafigura Naphtha 25kt $33.00 H2 Mar/H2 Apr Glencore-BP Gasoline 92 50kb $128.30 Mar 4-8 Unipec-Vitol Gasoline 92 50kb $128.70 Mar 4-8 Unipec-Vitol Gasoline 92 50kb $129.10 Feb 25-Mar 1 Total-Trafigura NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer;ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL