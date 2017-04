May 08Port conditions of Tuticorin as of Thursday Port summary: Woking Vessels 08 Waiting Vessels 01 Expected Vessels 10 Total Vessles 19 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) Fodas ADM Maize n.a. n.a. n.a. 6,760 nil nil 4,140 2) Royal 88 AMJ Gl Cargo n.a. n.a. n.a. 5,347 nil nil 53 3) Erlyne SHS Cu.Con n.a. n.a. n.a. nil 8,550 nil 12,833 4) Oxygen SWS I.Coal n.a. n.a. n.a. nil 9,281 nil 45,719 5) St.John JFS CNTR n.a. n.a. n.a. nil 10,650 nil 2,650 6) Chennai PSL T.Coal n.a. n.a. n.a. nil 43,564 nil 5,640 7) Gem Of PSL T.Coal n.a. n.a. n.a. nil 30,835 nil 8,811 8) Leopard ATIC Naptha n.a. n.a. n.a. nil 10,416 nil 5,610 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Diamond AMJ Gl Cargo 6,700 nil nil ----- 06/05 Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Ds Ability SCS Cntr nil nil 7,000 08/05 2) Bangkok SPS I.Coal nil 52,927 nil 08/05 3) Apj Jad PSL T.Coal nil 49,100 nil 08/05 4) Tiger Pearl BTL Cntr nil nil 17,000 09/05 5) Vishva CHK Urea nil 40,000 nil 09/05 6) Slettnes AEL T.Coal nil 51,000 nil 09/05 7) Oel Kochi RLY Cntr nil nil 1 10/05 8) Kota Nabil BSV Cntr nil nil 12,692 11/05 9) Columbia GAC Ammonia nil 4,100 nil 12/05 10) Saturnus SHS Cu.Con nil 21,902 nil 12/05 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer;ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL.