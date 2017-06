Dec 08Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Woking Vessels 17 Waiting Vessels 34 Expected Vessels 40 Total Vessles 91 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) m.v ROSE BALSAM SAIL C Coal 03/12 n.a. n.a. nil 6,810 nil 22,890 2) m.v BELO OCEAN B.S.S MOP 02/12 n.a. n.a. nil 2,000 nil 32,422 3) m.v C RICKM MAERSKLINE Cntr ----- n.a. n.a. nil 256/7964 nil 444/9046 4) m.v BELO OCEAN B.S.S MOP 02/12 n.a. n.a. nil 4,000 nil 28,281 5) m.v JIN DE 5 INTEROCEAN Sbean 09/11 n.a. n.a. 4,331 nil nil 5,469 6) m.v MY THINH LOTUS Maize 15/11 n.a. n.a. TOCOM nil nil 12,000 7) m.v JAG RAVI K.R Bauxite 01/12 n.a. n.a. nil 8,140 nil 410 8) m.v ID BULKER IOS MOP 27/11 n.a. n.a. nil 9,129 nil 9,894 9) m.v DUBAI SUN SEATRANS NP 14/01 n.a. n.a. nil 6,310 nil 40,307 10) m.v NORD HOUSTON INTEROCEAN Urea 24/11 n.a. n.a. nil 6,880 nil 23,120 11) m.v KM HONGKONG SAIL C Coal 03/12 n.a. n.a. nil 20,500 nil 4,952 12) m.v GOLD STAR SEATRANS I.Ore 06/12 n.a. n.a. 4,900 nil nil 14,000 13) m.v. KING HA CHOWGULE Steam 29/11 n.a. n.a. nil 10,300 nil 8,384 14) m.v SANTA ANNA GLORY FAITH NC Coal 24/11 n.a. n.a. nil 10,530 nil 28,910 15) m.t PRATIBHA INDRAATLANTIC M.S. 29/11 n.a. n.a. 5,800 nil nil 5,600 16) m.t ORCHIDS ATLANTIC F.O 06/12 n.a. n.a. 200 nil nil 11,400 17) m.v.CGOLD B.S.S SBean 05/11 n.a. n.a. 175 nil nil COMP Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Joyful Spirit GAC Maize 10,500 nil nil 12/11 --- 2) Desh Bandu Navship I.ORE 41,000 nil nil 20/11 --- 3) Porto Viltio Sravan A.Nirate nil 15,084 nil 21/11 --- 4) Stx Azaleia BSS Corn(B) 22,000 nil nil 22/11 --- 5) Ram Prasad Essar I.ORE 135,000 nil nil 23/11 --- 6) J King OSL Gen Cargo nil 3,839 nil 23/11 --- 7) Ram Prasad Essar I.ORE 135,000 nil nil 23/11 --- 8) Asia 21 Century Lot Marine SB Meal 6,600 nil nil 24/11 --- 9) Santa Anna G Faith Non-C Coal nil 54,205 nil 24/11 --- 10) ID Bulker Lot Marine Maize 25,000 nil nil 27/11 --- Interocean MOP nil 25,465 nil ----- --- 11) Nord Auckland Esskay SS MOP nil 31,820 nil 28/11 --- 12) Siam Star SPAN URea nil 25,097 nil 28/11 --- 13) FS Beach Seatrans URea nil 12,000 nil 28/11 --- 14) Crystal Gate Seatrabs MOP nil 25,500 nil 29/11 --- 15) King Harold Chowgule C Coal nil 75,215 nil 29/11 --- 16) Dubai Crown BSS s.coal nil 53,566 nil 30/11 --- 17) Ningbo Seal SAIL C Coal nil 50,000 nil 30/11 --- 18) Km Hongkong SAIL C Coal nil 50,000 nil 03/12 --- 19) Rose Balsam SAIL C Coal nil 51,960 nil 03/12 --- 20) Genius Mariner Lot Marine SB Meal 5,500 nil nil 04/12 --- 21) King Daniel Interocean Trsp 20,000 nil nil 04/12 --- 22) Jindal Tara Seaways Cont nil nil 100/100 04/12 --- 23) Ocean Pearl Lot Marine Maize 25,000 nil nil 05/12 --- 24) Danos Z GLORY FAITH Steam nil 46,651 nil 05/12 --- 25) Mah Visvamithra Sravan LPG nil 20,000 nil 05/12 --- 26) Ocean Dominance Esskay Ileminite 10,000 nil nil 06/12 --- 27) Gold Star SEATRANS I.ORE 21,000 nil nil 06/12 --- 28) Lingayen Star Jain URea nil 32,926 nil 06/12 --- 29) Vega Star Interocean URea nil 17,982 nil 06/12 --- 30) Port Morseby Jyothi Ammo Phosp nil 31,919 nil 06/12 --- 31) Crown Star SAIL C Coal nil 50,000 nil 06/12 --- 32) Cath Rickmers Maersk Line Cont nil nil 400/100 06/12 --- 33) Gas Chem Hamb JM Baxi An Ammonia nil 10,000 nil 07/12 --- 34) Torm Atlantic SAIL C Coal nil 50,000 nil 07/12 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Wadi Tiba SC&CO I.ORE 45,000 nil nil 08/12 2) Shahriar Jahan Seatrans I.Ore 12,000 nil nil 08/12 3) Star Sea Bulker Sreebinni I.ORE 40,000 nil nil 08/12 4) Tamil Kamaraj Seapol T.Coal 40,000 nil nil 08/12 5) Sam Swarajya Atlantic HSD 10,000 nil nil 08/12 6) Minh Cong Jain ShippingDAP nil 4,999 nil 08/12 7) Dobrush Kr&Sons A.nirate nil 26,427 nil 08/12 8) SC Shantou ATLANTIC Caustic Soda nil 14,209 nil 08/12 9) Bosporus Bridge Ksteam Cont nil nil 400/300 08/12 10) Hanna Marie Samsara Cont nil nil 150/100 08/12 11) TCI Prabhu GPRSL Food Grains 3,000 nil nil 09/12 12) Pramoni JMB Methanol nil 10,600 nil 09/12 13) Pacific Endevour Seahorse M.Ore nil 20,159 nil 09/12 14) Dynamic Ocean ATLANTIC Gen Cargo nil 6,008 nil 09/12 15) Silvern Fern Focustrans Cont nil nil 400/200 09/12 16) KS Frontier Eversun Gypsum nil 38,500 nil 09/12 17) Desh Shakti A.V.B.G.P.R Crude Oil nil 140,000 nil 09/12 18) Pretty Lady Sreebinni I.ORE 43,000 nil nil 10/12 19) Pulau Cebu puyvast G.Blocks 8,000 nil nil 10/12 20) Kang Hing BSS MOP nil 21,329 nil 10/12 21) Sea Colonsoy BSS MOP nil 19,978 nil 10/12 22) Pantazis L SAIL C Coal nil 50,000 nil 10/12 23) Ten Yoshi Maru BSS C Coal nil 52,811 nil 10/12 24) Green Valley TLPL Cont nil nil 400/200 10/12 25) Swarna Brahma A.V.B.G.P.R Crude Oil nil 50,441 nil 10/12 26) Great Inteligence INTEROCEAN NP nil 44,000 nil 11/12 27) Apl Bangkok APL INDIA Cont nil nil 350/300 11/12 28) Prem Mala Sravan HSD nil 20,000 nil 11/12 29) Jag Pankhi K.R &Sons Sravan nil 20,000 nil 11/12 30) Marina South Eshwar CP COKE 23,000 nil nil 12/12 31) Shao Shan Eshwar Pet cOke nil 26,079 nil 12/12 32) Nueva Fortuna Esskays Steam nil 48,000 nil 12/12 33) Southern Falcon JM Baxi Strene nil 5,750 nil 12/12 34) Jindal Tarini Synergy Timber Logs nil 4,900 nil 12/12 35) Mearsk Delano Mearsk line Cont nil nil 400/100 14/12 36) Chin Shwe Haw puyvast Timber Logs nil 2,500 nil 14/12 37) Maple Grove BSS Oaky Creek nil 73,066 nil 15/12 38) Arcadia Seaways Steel Coils nil 18,497 nil 15/12 39) Aetos Bss M.Ore nil 20,680 nil 15/12 40) Atlantic Legend SAIL C Coal nil 50,000 nil 16/12 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL