Dec 12Port conditions of Visakhapatnam as of Monday Port summary: Woking Vessels 20 Waiting Vessels 40 Expected Vessels 30 Total Vessles 100 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) m.v. TORM ATLANTICSAIL C Coal 07/12 n.a. n.a. nil 1,850 nil 45,650 2) m.v RAM PRASAD ESSAR I.Ore 23/11 n.a. n.a. 14,500 nil nil 72,000 4) m.v SI FERN FOUCS Cntr 10/12 n.a. n.a. nil nil 48\1230 340/8465 5) m.v GR VALLY TLPL Cntr 10/12 n.a. n.a. nil nil TOCOM 477/7980 6) m.v BELO OCEAN B.S.S MOP 02/12 n.a. n.a. nil 4,800 nil 37,343 7) M VISHWAMITRA SRAVAN l.p.Gas 05/12 n.a. n.a. nil 11,150 nil 13,850 8) m.v JIN DE 5 INTEROCEAN Sbean 09/11 n.a. n.a. 17,999 nil nil 2,701 9) m.v MY THINH LOTUS MAIZE 15/11 n.a. n.a. 4,894 nil nil 2,568 10) m.v PORT MORESBY JYOTHI SHIP A.PHOS.SUL 06/12 n.a. n.a. nil 7,191 nil 23,978 11) m.v J Spirit GAC MAIZE 12/11 n.a. n.a. TOCOM nil nil 10,500 12) m.v DUBAI SUN SEATRANS NP & GTSP 14/11 n.a. n.a. nil 7,200 nil 24,749 13) m.v AN ZE JIANG SEAWAYS B.Anodes 29/11 n.a. n.a. nil 1,431 nil 645 14) m.v NORD HOUSTON INTEROCEAN UREA 24/11 n.a. n.a. nil 9,900 nil 4,720 15) m.v STAR SEA SREE BINNI I.Ore 09/12 n.a. n.a. TOCOM nil nil 40,000 16) m.v TAMIL KAM SEAPOL T.COAL 08/12 n.a. n.a. 12,100 nil nil 33,200 17) m.v SANTA ANNA GLORY FAITH N C.COAL 24/11 n.a. n.a. nil 11,900 nil 7,528 18) m.v NORD AUCKLAND ESSKAY S S MOP 28/11 n.a. n.a. nil 7,410 nil 17,370 19) m.t SAMPURNA SWAR ATLANTIC HSD 28/11 n.a. n.a. 7,500 nil nil COMP 20) m.t ORCHIDS ATLANTIC F.O 06/12 n.a. n.a. 7,700 nil nil 500 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Desh Bandu Navship I.ORE 41,000 nil nil 20/11 --- 2) Porto Viltio Sravan A.Nirate nil 15,084 nil 21/11 --- 3) Stx Azaleia BSS Corn(B) 22,000 nil nil 22/11 --- 4) J King OSL Gen Cargo nil 3,839 nil 23/11 --- 5) Asia 21 Century L Marine SB Meal 6,600 nil nil 24/11 --- 6) Santa Anna GLORY FAITH NonCo Coal nil 54,205 nil 24/11 --- 7) ID Bulker L Marine Maize/MOP 25,000 25,465 nil 27/11 --- 8) Nord Auckland Esskay SS MOP nil 31,820 nil 28/11 --- 9) Siam Star SPAN URea nil 25,097 nil 28/11 --- 10) FS Beach Seatrans URea nil 12,000 nil 28/11 --- 11) King Harold Chowgule C Coal nil 75,215 nil 29/11 --- 12) Dubai Crown BSS C Coal nil 53,566 nil 30/11 --- 13) Ningbo Seal SAIL C Coal nil 50,000 nil 30/11 --- 14) KM Hongkong SAIL C Coal nil 50,000 nil 03/12 --- 15) Rose Balsam SAIL C Coal nil 51,960 nil 03/12 --- 16) Genius Mariner L Marine SB Meal 5,500 nil nil 04/12 --- 17) King Daniel Interocean Trsp 20,000 nil nil 04/12 --- 18) Jindal Tara SEAWAYS Cont nil nil 100/100 04/12 --- 19) Ocean Pearl L Marine Maize 25,000 nil nil 05/12 --- 20) Danos Z G FAITH Steam nil 46,651 nil 05/12 --- 21) Ocean Dominance Esskay SS Ileminite 10,000 nil nil 06/12 --- 22) Lingayen Star Jain URea nil 32,926 nil 06/12 --- 23) Vega Star Interocean URea nil 17,982 nil 06/12 --- 24) Port Morseby Jyothi Am Phosph nil 31,919 nil 06/12 --- 25) Crown Star SAIL Coking Coal nil 24,622 nil 06/12 --- 26) Crown Star SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 06/12 --- 28) GasChem Hamburg JM Baxi Anhy Ammonia nil 10,000 nil 07/12 --- 29) Min Cong Jain ShippingDAP nil 4,999 nil 08/12 --- 30) SC Shantou AtLANTIC Caustic Soda nil 14,209 nil 08/12 --- 31) Akmi Chowgule Steam Coal nil 52,000 nil 09/12 --- 32) Pramoni JM Baxi Methanol nil 10,600 nil 09/12 --- 33) Dynamic Ocean AtLANTIC Gen Cargo nil 6,008 nil 09/12 --- 34) Spar Taurus Sc &co I.ORE 30,000 nil nil 10/12 --- 35) Shahriar Jahan Seatrans I.ORE 12,000 nil nil 10/12 --- 36) Pretty Lady Sreebinni I.ORE 43,000 nil nil 10/12 --- 37) Al Amel Bellah Eshwar Cp Coke 23,000 nil nil 10/12 --- 38) Ozay 5 AtLANTIC Palk Methyl 10,000 nil nil 10/12 --- 39) Pacific Endea Seahorse M.ore nil 20,159 nil 10/12 --- 40) Oel Victory TLPL Cont nil nil 185/300 10/12 --- 41) KS Frontier Eversun Gypsum nil 38,500 nil 10/12 --- 42) Han Feng AtLANTIC Gen Cargo nil 1,177 nil 10/12 43) Desh Shakti A.V.B.G.P.R Crude Oil nil 140,000 nil 10/12 44) Swarna Brahm# A.V.B.G.P.R Crude Oil nil 50,441 nil 10/12 45) Genco Warrior AtLANTIC I.ORE 12,500 nil nil 11/12 46) Pulau Sebu Puyvast Gr Blocks 8,000 nil nil 11/12 47) Chennai Perrumai Seapol T.Coal 40,000 nil nil 11/12 48) Jag Pankhi K.R &Sons HSD nil 15,000 nil 11/12 49) Prem Mala Sravan HSD nil 20,000 nil 11/12 Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) TCI Prabhu GPRSL Food Grains 3,000 nil nil 12/12 2) Great Inteligence INTEROCEAN NP nil 44,000 nil 12/12 3) Dobrush KR&Sons A.Nirate nil 26,247 nil 12/12 4) Pantazis L SAIL C Coal nil 50,000 nil 12/12 5) Shao Shan Eshwar Pet cOke nil 26,079 nil 12/12 6) Apl Bangkok APL INDIA Cont nil nil 350/300 12/12 7) Southern Falcon JM Baxi Strene nil 5,750 nil 12/12 8) Sabrina Express INTEROCEAN Trsp 18,000 nil nil 13/12 9) Wadi Safga Posidegn I.ORE 75,000 nil nil 13/12 10) Ten Yoshi Maru BSS C Coal nil 52,811 nil 13/12 11) Maple Grove BSS Oaky nil 73,066 nil 13/12 12) Mearsk Delano Mearsk line Cont nil nil 400/100 14/12 13) Chin Shwe Haw puyvast T Logs nil 2,500 nil 14/12 14) Liberty Seatrans I.Ore 22,900 nil nil 15/12 15) Seacolonsy BSS MOP nil 19,978 nil 15/12 16) Kang Hing BSS MOP nil 21,329 nil 15/12 17) Nueva Fortuna Esskays Steam nil 48,000 nil 15/12 18) Arcadia Seaways Steel nil 18,497 nil 15/12 19) Aetos Bss M.Ore nil 20,680 nil 15/12 20) Atlantic Legend SAIL C Coal nil 50,000 nil 16/12 21) Jag Padma Sravan HSD nil 18,000 nil 16/12 22) Jindal Tarini Synergy T Logs nil 4,900 nil 17/12 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL