Dec 16Port conditions of Visakhapatnam as of Friday Port summary: Woking Vessels 18 Waiting Vessels 21 Expected Vessels 35 Total Vessles 74 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) m.v MAPLE GROVE B.S.S C Coal 14/12 n.a. n.a. nil 2,600 nil 43,400 2) m.v WADI SAFAGA POSEIDON I.Ore 15/12 n.a. n.a. 51,500 nil nil 20,200 3) m.v UNITY TLPL SHIPP Cntr 15/12 n.a. n.a. nil 18/583 nil 37/9137 4) m.v FS BEACH SEATRANS Urea 28/11 n.a. n.a. nil 1,160 nil 10,886 5) m.v TCI PRABHU G.P.R.S.P.L Food Grains15/12 n.a. n.a. TOCOM nil nil 3,000 6) m.v CRYSTAL GATE SEATRANS MOP 29/11 n.a. n.a. nil TOCOM nil 25,500 7) m.v AL AMAL BELLAHE.S.S C.P.Coke 10/12 n.a. n.a. 6,382 nil nil 16,618 8) m.v PORTO VI SRAVAN Am Nitrate 21/12 n.a. n.a. nil 2,093 nil COMP 9) m.v SIAM STAR SPAN Urea 28/11 n.a. n.a. nil 2,642 nil COMP 10) m.v PANTAZIS L SAIL C Coal 12/12 n.a. n.a. nil 13,500 nil COMP 11) m.v K S FRONTIER EVERSUN Gypsum 10/12 n.a. n.a. nil 15,000 nil 10,210 12) m.v PFS NARAYANA SEAPORT T Coal 13/12 n.a. n.a. 10,300 nil nil 11,700 13) m.v DUBAI CROWN B.S.S Steam 30/11 n.a. n.a. nil 11,360 nil 16,977 14) m.v DANOS Z GLORY FAITH Steam 05/12 n.a. n.a. nil 8,630 nil 32,556 15) m.v SHAO SHAN - 1 E.S.S P Coke 12/12 n.a. n.a. nil 6,090 nil 302 16) m.t SAMPU SWARAJYAATLANTIC MS 15/12 n.a. n.a. TOCOM nil nil 26,000 17) m.t JAG PARWAR ATLANTIC HSD 12/12 n.a. n.a. nil 11,413 nil COMP 18) m.v YONG JIA MEN SPAN Sulphur 14/12 n.a. n.a. nil 4,100 nil 6,806 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Stx Azaleia BSS Corn(B) 22,000 nil nil 22/11 --- 2) J King OSL Gen Cargo nil 3,839 nil 23/11 --- 3) Asia 21 Century Lo Marine SB Meal 6,600 nil nil 24/11 --- 4) ID Bulker Lo Marine Mazie 25,000 nil nil 27/11 --- .) nil nil MOP nil 25,465 nil 27/11 --- 5) Genius Mariner Lo Marine SB Meal 5,500 nil nil 04/12 --- 6) Ocean Pearl Lo Marine Maize 25,000 nil nil 05/12 --- 7) Ocean Domi Esskay SS Ileminite 10,000 nil nil 06/12 --- 8) Lingayen Star Jain URea nil 32,926 nil 06/12 --- 9) Vega Star Interocean URea nil 17,982 nil 06/12 --- 10) GasChem Hamburg JM Baxi An Ammonia nil 10,000 nil 07/12 --- 11) Min Cong Jain Ship DAP nil 4,999 nil 08/12 --- 12) SC Shantou AtLANTIC Caustic Soda nil 14,209 nil 08/12 --- 13) Akmi Chowgule SCOAL nil 42,013 nil 09/12 --- 14) Dynamic Ocean AtlaNTIC Pre B Anodes nil 6,008 nil 09/12 --- 15) Han Feng AtLANTIC Gen Cargo nil 1,177 nil 11/12 --- 16) Dobrush KR&Sons A.Nirate nil 26,247 nil 12/12 --- 17) Genco Warrier AtLANTIC I.ORE 12,500 nil nil 13/12 --- 18) Spar Tarus SC&CO I.ORE 30,000 nil nil 14/12 --- 19) Clipper Morning Lo Marine Maize 25,000 nil nil 14/12 --- 20) Tamil Anna Seapol T.Coal 25,000 nil nil 15/12 --- 21) Ten Yoshi Maru BSS C.Coal nil 52,811 nil 15/12 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Xitona Lo Marine Maize 6,500 nil nil 16/12 2) Pulau Cebu Puyvast GB 8,000 nil nil 16/12 3) Kang Hing BSS MOP nil 21,329 nil 16/12 4) Great IntelligenceInterOCEAN NP nil 44,000 nil 16/12 5) Nueva Fortuna Esskays Steam nil 48,000 nil 16/12 6) Atlantic Legend SAIL C Coal nil 50,000 nil 16/12 7) Mega Ocean SAIL C Coal nil 45,000 nil 16/12 8) Golden Lotus Tinna Lime Stone nil 6,420 nil 16/12 9) Aetos Bss M.Ore nil 20,680 nil 16/12 10) Progress AtlaNTIC LPG nil 26,267 nil 16/12 11) Maharishi Vamad JMB LPG nil 15,000 nil 16/12 12) Govind Prasad Essar I.ORE 125,000 nil nil 17/12 13) JK Maowara Seaspan I.ORE 36,500 nil nil 17/12 14) Norient Saturn InterOCEAN FO 31,500 nil nil 17/12 15) Wise Young SAIL C Coal nil 50,000 nil 17/12 16) Nuri Bay SAIL C Coal nil 45,000 nil 17/12 17) Silvern Fern Focus Cont nil nil 450/250 17/12 18) Tay Do Star Syergy T.Logs nil 4,211 nil 17/12 19) Jag Padma Sravan HSD nil 18,000 nil 17/12 20) Diyyianah InterOCEAN Trns Naptha 20,000 nil nil 18/12 21) Chin Shwe Haw puyvast Timber Logs nil 2,500 nil 18/12 22) OEL Victory TLPL Cont nil nil 185/300 18/12 23) Ankheliswar AVBGPR Crude Oil nil 140,000 nil 18/12 24) Baniyas InterOCEAN Trns Naptha 23,000 nil nil 19/12 25) Jindal Tarini Synergy T.Logs nil 4,900 nil 19/12 26) Tiger Bridge BTL Cont nil nil 150/150 19/12 27) Swarna Sindhu AVBGPR Crude Oil nil 54,384 nil 19/12 28) Liberty Seatrans I.ORE 22,900 nil nil 20/12 29) Linde Uited Liner Steel 7100/200 nil nil 20/12 GB 200 nil nil 20/12 30) Stena chrons InterOCEAN Crude Oil nil 66,443 nil 20/12 31) Maersk Dalton MaersK LINE Cont nil nil 400/100 22/12 32) JAG Rani KR&Sons Bauxite nil 44,500 nil 22/12 33) Anny Petrakis InterOCEAN C Coal nil 50,000 nil 23/12 34) IVS Beachwood MSSL A.Coal nil 27,354 nil 24/12 35) Kota Pekarang Synergy Cont nil nil 100/100 24/12 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL