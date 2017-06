Dec 21Port conditions of Visakhapatnam as of Wednesday Port summary: Woking Vessels 18 Waiting Vessels 20 Expected Vessels 27 Total Vessles 65 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) m.v WISE YOUNG SAIL C Coal 17/12 n.a. n.a. nil 6,246 nil 8,664 2) m.v SCI PRE AVBGPR Cntr 20/12 n.a. n.a. nil nil 177/3794 84/11039 3) m.t DIYYINAH - 1 INTEROCEAN Naptha ----- n.a. n.a. nil 23,575 nil COMP 4) m.t ANKHILESWAR AVB GPR Crude Oil 18/12 n.a. n.a. nil 73,271 nil 35,000 5) LPG/C. PROG ATLANTIC LP Gas 16/12 n.a. n.a. nil 9,070 nil 6,800 6) m.v ASIA 21ST CE LOTUS Sbeam 24/11 n.a. n.a. TOCOM nil nil 6,600 7) m.v LINGAYEN STAR JAIN SHIPPINGU.A.P 06/12 n.a. n.a. nil 4,942 nil 2,078 8) m.v STX AZALEA B.S.S Maize 22/11 n.a. n.a. 3,930 nil nil 14,320 9) m.v KANG HING B.S.S MOP 16/12 n.a. n.a. nil 5,790 nil 13,774 10) m.v GREAT INTELLI INTEROCEAN N.P 18/12 n.a. n.a. nil 1,180 nil 43,820 11) m.v MEGA OCEAN SAIL C Coal 16/12 n.a. n.a. nil 15,002 nil 15,400 12) m.v TAY DO STAR SYNERGY T Logs 17/12 n.a. n.a. nil 974 nil 1,476 13) m.v AKMI CHOWGULE Steam 09/12 n.a. n.a. nil 9,480 nil 16,820 14) m.v MAPLE GROVE B.S.S C Coal 14/12 n.a. n.a. nil 11,970 nil 3,184 15) m.v J K MANOWARA SEASPAN I.Ore 17/12 n.a. n.a. 12,290 nil nil 27,490 16) m.v TEN YOSHI MARUB.S.S C Coal 15/12 n.a. n.a. nil 12,205 nil COMP 17) m.v JAG PADMA SRAVAN HSD 17/12 n.a. n.a. nil 12,800 nil 200 18) m.t NORIENT SATURNINTEROCEAN Fuel Oil 17/12 n.a. n.a. 7,200 nil nil 3,300 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) ID Bulker L Marine Maize 25,000 nil nil 27/11 --- 2) Genius Mariner L Marine SB Meal 5,500 nil nil 04/12 --- 3) Ocean Pearl L Marine Maize 25,000 nil nil 05/12 --- 4) Dynamic Ocean AtlaNTIC Pre Bank nil 6,008 nil 09/12 --- 5) HanFeng AtlaNTIC Steel 6,000 nil nil 11/12 --- 6) Dobrush KR&Sons A.Nirate nil 26,247 nil 12/12 --- 7) Clipper Morning L Marine Maize 25,000 nil nil 14/12 --- 8) Golden Lotus INTEROCEAN Maize 6,300 nil nil 16/12 --- 9) Kang Hing BSS MOP nil nil nil 16/12 --- 10) Nueva Fortuna Esskay Steam nil 48,000 nil 16/12 --- 11) Mega Ocean SAIL C Coal nil 45,000 nil 16/12 --- 12) Golden Lotus tiviterra Lime stone nil 6,420 nil 16/12 --- 13) Monowara SEASPAN I.Ore 36,500 nil nil 17/12 --- 14) Tay Do Star Jain Maize 6,000 nil nil 17/12 --- 15) Chin Shwe Haw PUYVAST T.Logs nil 2,500 nil 18/12 --- 16) Chennai Jayam SEAPOL T.Coal 20,000 nil nil 19/12 --- 17) Rising Spirit Puyvast I.Ore 23,000 nil nil 20/12 --- 18) Jindal Tarini Synergy Stone 5,500 nil nil 20/12 --- 19) Flama SAIL C Coal nil 50,000 nil 20/12 --- 20) Stena Chronos INTEROCEAN Crudeoil nil 66,443 nil 20/12 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Jag Rani sreebinni I.Ore 43,000 nil nil 21/12 2) Linde Uited Ling Steel 7,100 nil nil 21/12 3) Asia R Richmark Alumina 30,600 nil nil 21/12 4) Xitona Lotus Marine Maize 6,500 nil nil 21/12 5) Gaschem Hamburg JM Baxi Ammonia nil 2,500 nil 21/12 6) JAG Rani KR&Sons Bauxite nil 44,500 nil 22/12 7) Marina South Chowgule Steel 14,015 nil nil 22/12 8) Jag Parwar Atlantic HSD 9,000 nil nil 22/12 9) Aetos BSS m.ORE nil 20,680 nil 22/12 10) Maersk Dalton MaersK LINE Cont nil nil 400/100 22/12 11) Jag Preethi Sravan Fo nil 10,000 nil 22/12 12) Liberty Seatrans I.Ore 22,900 nil nil 23/12 13) Anne Petrakis InterOCEAN C coal nil 50,000 nil 23/12 14) Eastern Chemi Monship Caust Soda nil 7,200 nil 23/12 15) Ivs Beachwood MSSPL Anthra Coal nil 27,354 nil 24/12 16) Jal Vahini Synergy T.Logs nil 6,300 nil 24/12 17) Silver Fern F Trans Cont nil nil 550/250 24/12 18) Hanna Marie Samsara Cont nil nil 100/105 24/12 19) Mahavir Prasad ESSAR I.Ore 130,000 nil nil 26/12 20) Sulphur Global MRMAPL Mos nil 10,000 nil 26/12 21) Kota Pekarang Synergy Cont nil nil 100/100 26/12 22) Bindong Shan Poseidon I.Ore 75,000 nil nil 27/12 23) Bulk Flower Puyvast I.Ore 130,000 nil nil 27/12 24) Kang Huan Jyothi Rock Phos nil 49,750 nil 27/12 25) Sea grace Integral m.ORE nil 40,000 nil 27/12 26) Mandarin Eagel SEAPOL S.Coal nil 40,000 nil 29/12 27) Josco Taizhou BSS Gypsum nil 55,000 nil 29/12 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL