Jan 02- Port conditions of Visakhapatnam as of Monday Port summary: Woking Vessels 16 Waiting Vessels 12 Expected Vessels 29 Total Vessles 57 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV PRABHU SHAKTI G.P.R.S.P.L S Coal 31/12 ----- ----- nil 15,635 nil 56,856 2) MT VEDIKA PREM AVBGPR Crude Oil 01/01 ----- ----- nil 48,000 nil 3,000 3) MV ORBIT SRAVAN HSD Oil 31/12 ----- ----- nil 22,000 nil 3,300 4) MV HARSHAVARDHANA DAMINI Steel Bil 26/12 ----- ----- 2,915 nil nil 2,682 5) MV ID BULKER LOTUS MARINE Maize 03/12 ----- ----- 6,680 nil nil 15,578 6) MV CLIPPER MORNIN LOTUS MARINE Maize 27/11 ----- ----- 3,480 nil nil 1,030 7) MV GOLDEN LOTUS LOTUS MARINE Maize 14/12 ----- ----- 1,200 nil nil 24,602 8) MV SELIN M INTEROCEAN MAIZE (Bgs) 16/12 ----- ----- 471 nil nil COMP 9) MV SAT NUNKI KR & SONS U A.Phosp 31/12 ----- ----- nil 10,600 nil 17,186 10) MV KS GRACE SEAHORSE Mang Ore 31/01 ----- ----- nil TOCOM nil 10,672 11) MV JAL VAHINI EVERSUN Gypsum 31/12 ----- ----- nil 16,500 nil 22,200 12) MV TAMIL PERIYAR SYNERGY Timber 23/12 ----- ----- nil 889 nil 3,470 13) MV MANDARINE EAGE SEAPOL Thermal Coal 30/12 ----- ----- 18,200 nil nil 13,511 14) MV KANG HUAN SEAPOL S Coal 28/12 ----- ----- nil 9,990 nil 23,485 15) Barge SUFFIYAN JYOTHI SHIP Rock Phos 30/12 ----- ----- nil 4,900 nil 38,832 16) MT JAG PARWAR SRAVAN LD Oil 30/12 ----- ----- nil 5,800 nil 2,002 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Liberty Seatrans I.Ore 32,700 nil nil 21/12 --- 2) Bulk Flower Puyvast Lim(B)/GB 8,000 nil nil 29/12 --- 3) Swarana Kalash ATLANTIC MS 16,000 nil nil 29/12 --- 4) Ram Prasad Essar I.Ore 13,500/4,000 nil nil 31/12 --- 5) Josco Taizhou BSS Gypsum nil 54,943 nil 31/12 --- 6) Marina South Chowgule S cargo 14,015 nil nil 01/01 --- 7) Gleden AtlANTIC P.Acid nil 5,090 nil 01/01 --- 8) Star Masya Seatrans S.Acid nil 15,000 nil 01/01 --- 9) Bahia Blanca Sw SAIL C coal nil 50,000 nil 01/01 --- 10) Aquai Colleague Span HR Coils nil 18,497 nil 01/01 --- 11) Patriotic AtLANTIC Caustic Soda nil 8,600 nil 01/01 --- 12) Port Union JMB HSD Oil nil 17,000 nil 01/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Kang Hing BSS I.Ore 50,000 nil nil 02/01 2) Aetos Sree Binni I.Ore 44,000 nil nil 02/01 3) Hanna Marie Samsara Ship Cont nil nil 0/300 02/01 4) AMB Pioneer Seatrans Rock Phos nil 26,200 nil 02/01 5) Ken Giant Esskay MOP nil 27,430 nil 02/01 6) Sun Bright Jain Shippin Di. A Phosp nil 6,706 nil 02/01 7) Hanjin Vancover JMB Cont nil nil 350/450 02/01 8) Maharishi Bhara AtLANTIC LPG nil 29,000 nil 02/01 9) Chemtrans Jacobi Interocean FO 31,500 nil nil 02/01 10) Oriental Dragon Seatrans M.Ore 33,000 nil nil 03/01 11) Oriental Emerland IOS Naptha 20,000 nil nil 03/01 12) Star Of Rbd SAIL C coal nil 50,000 nil 03/01 13) Yoma Essar Limestone nil 41,628 nil 03/01 14) OEL Victory TLPL Cont nil nil 200/200 03/01 15) Tci Prabhu GPRSPL F Gra/T.Logs 2,556 3,000 nil 04/01 16) GG Singh AVB GPR Crude Oil nil 141,000 nil 04/01 17) Alpine Mystry IOS Naptha 20,000 nil nil 04/01 18) Bindong Shan Poseidon I.Ore 75,000 nil nil 05/01 19) Ocean Seagull PuyVAST GB 5,000 nil nil 05/01 20) Orion Pride IOS C coal nil 50,000 nil 05/01 21) BBC Idhio GPRSPL Chormite Ore nil 10,006 nil 05/01 22) Southern Unicorn JM Baxi Styrene nil 9,250 nil 05/01 23) Stolt Mamji JMB S.Acid nil 9,280 nil 06/01 24) Marcherokke ACT Mag I.Ore 10,000 nil nil 06/01 25) Gaz Serenity WMSPL L.Ammonia nil 3,500 nil 07/01 26) KT Albatross KR&sons MOP nil 44,000 nil 07/01 27) Belstar BSS MOP nil 22,468 nil 10/01 28) Marilena SAIl C coal nil 50,000 nil 11/01 29) Thalassini Kyra Seatrans S Coal nil 50,000 nil 12/01 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL