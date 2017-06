Jan 05- Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Woking Vessels 24 Waiting Vessels 05 Expected Vessels 34 Total Vessles 63 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV STAR OF RBD SAIL Coking Coal 03/01 ----- ----- nil 6,280 nil 44,487 2) MV KANG HING B.SS I.ORE FINES 02/01 ----- ----- 10,500 nil nil 40,150 3) Barge JUBILEE V B.S.S Rock Phos 02/01 ----- ----- nil 1,400 nil 600 4) Barge JUBILEE VI B.S.S Rock Phos 02/01 ----- ----- nil 300 nil COMP 5) MV MAERSK DELMONT MAERSK CNTR 02/01 ----- ----- nil nil n.a. 15,000 6) MV OCEAN EMERALD I.O.S NAPTHA 03/01 ----- ----- nil 17,405 nil COMP 7) MV ALPINE MYSTERY I.O.S NAPTHA 03/01 ----- ----- nil 17,405 nil COMP 8) Lpg/C MBHARADWAJ ATLANTIC LPG 02/01 ----- ----- nil TOCOM nil 29,000 9) MV ORIENTAL DRAGO SEATRANS Mang Ore 03/01 ----- ----- 18,623 nil nil 2,268 10) MV BULK FLOWER PUYVAST I.SAND 29/12 ----- ----- n.a. nil nil n.a. 11) MV OCEAN PEARL LOTUS MARINE Maize 03/12 ----- ----- 4,070 nil nil 5,689 12) MV SUN BRIGHT JAIN SHIPPINGDAP 02/01 ----- ----- nil 429 nil 6,277 13) MV CLIPPER MORNIN LOTUS MARINE Maize 14/12 ----- ----- 4,770 nil nil 12,188 14) MV STAR MASAYA SEATRANS SULPHUR 01/01 ----- ----- nil 6,000 nil 9,400 15) MV BAHIA BLANCA S SAIL C Coal 01/01 ----- ----- nil 13,982 nil 17,504 16) MV JOSCO TAIZHOU B.S.S Gypsum 31/12 ----- ----- nil 4,500 nil 42,813 17) MV XITONA LOTUS De-gassing 24/12 ----- ----- nil n.a. nil n.a. 18) MV PRABHU SHAKTI G.P.R.S.P.L S COAL 31/12 ----- ----- nil 10,900 nil 26,867 19) MV AETOS SREE BINNI IRON ORE 02/01 ----- ----- 17,360 nil nil 4,289 20) MV MANDARINE EAGE SEAPOL S Coal 28/12 ----- ----- nil 4,090 nil COMP 21) MV YOMA 6 ESSAR Lime Stone 03/01 ----- ----- nil 8,450 nil 30,928 22) MT PRATIBHA IND ATLANTIC HSD 03/01 ----- ----- nil 3,000 nil 11,985 23) MT CHEMTRANS JA INTEROCEAN FO 02/01 ----- ----- 8,700 nil nil 11,000 24) MV KANG HUAN JYOTHI SHIP Rock Phos 30/12 ----- ----- nil 4,000 nil 22,401 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Liberty Seatrans I.Ore 32,700 nil nil 21/12 --- 2) Aquai Colleague Span HR Coils nil 18,497 nil 01/01 --- 3) Dynamic Ocean LOTUS Soya Meal 6,500 nil nil 02/01 --- 4) Orchids AtlaNTIC LSHS,LDO&FO 7,500 nil nil 02/01 --- 5) AMB Pioneer Seatrans Rock Phos nil 26,200 nil 02/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Diamond Star Chowgule I.Ore 43,500 nil nil 05/01 2) Marina South Chowgule Steel Cargo 14,015 nil nil 05/01 3) Good Precedaors Seapol T.Coal 30,000 nil nil 05/01 4) Lourdes AtlaNTIC FO 6,000 nil nil 05/01 5) OEL Victory TLPL Ship Cont nil nil 200/200 05/01 6) BBC Idhio GPRSPL Chormite Ore nil 10,006 nil 05/01 7) Southern Unicorn JM Baxi Styrene nil 9,250 nil 05/01 8) GG Singh AVB GPR Crude Oil nil 141,000 nil 05/01 9) Jag Aaabha KR&sons HSD OIL nil 25,000 nil 05/01 10) Hoang Son Sky Eshwar CP Coke 20,000 nil nil 06/01 11) Suchada Naree Eshwar CP Coke nil 23,000 nil 06/01 12) Stolt Mamji JMB S.Acid nil 9,280 nil 06/01 13) KT Albartoss KR&sons MOP nil 44,000 nil 06/01 14) Orion Pride IOS C coal nil 50,000 nil 06/01 15) Jag Pankhi AtLANTIC HSD OIL nil 40,000 nil 06/01 16) Bashundara ATLANTIC I.Ore 30,000 nil nil 07/01 17) Silvern Fern Focus Trans Cont nil nil 0/250 07/01 18) Asian Naga Puyvast GB 7,000 nil nil 07/01 19) Tci Prabhu GPRSPL F Grai/Logs 2,556 3,000 nil 07/01 20) Bospourus Bridge KSTeamship Cont nil nil 400/300 07/01 21) Liquid Platinum James C.Soda nil 1,821 nil 07/01 22) APL Bangkok APL Cont nil nil 233/400 07/01 23) Maharishi Krish Sravan LPG nil 6,500 nil 07/01 24) Yasa Team SAIL Coking coal nil 50,000 nil 08/01 25) Jag Rahul Essar Bent&C Fines nil 14,414 nil 08/01 26) Maharishi Viswa Sravan LPG nil 20,000 nil 08/01 27) Maple Grove Infinity i.Ore 56,000 nil nil 09/01 28) Sanmar Majesty JMB C.Soda nil 7,000 nil 09/01 29) Gaz Serenity WMSPL L.Ammonia nil 3,500 nil 09/01 30) Belstar BSS MOP nil 22,468 nil 10/01 31) Zhong Xiang ACT Infra G Cargo nil 11,675 nil 10/01 32) Bindong Shan Posiedon I.Ore 75,000 nil nil 12/01 33) Medi Bangkok BSS MOP nil 12,126 nil 15/01 34) Thalassini Kyra Seatrans S Coal nil 50,000 nil 18/01 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL