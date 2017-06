Jan 09Port conditions of Visakhpatnam as of Monday Port summary: Working Vessels 13 Waiting Vessels 09 Expected Vessels 38 Total Vessels 60 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) m.v YASA TEAM SAIL C COAL 08/01 n.a. n.a. nil 6,408 nil 43,500 2) m.t JAG PANKHI ATLANTIC HSD 06/01 n.a. n.a. nil 10,000 nil COMP 3) m.t JAG AABHA KR & SONS HSD 05/01 n.a. n.a. nil 4,000 nil 21,000 4) m.v AQUILA COLLE SPAN HR Coils 01/01 n.a. n.a. nil 5,373 nil 1,600 5) m.v DYNAMIC OCE LO MARINE Maize 02/01 n.a. n.a. 250 nil nil 202 6) m.v AMB PIONEER SEATRANS R Phos 02/01 n.a. n.a. nil TOCOM nil 26,200 7) m.v OCEAN PEARL LO MARINE Maize 03/12 n.a. n.a. 322 nil nil COMP 8) m.v SUCHADA NAREE ESHWAR C.P.Coke 06/01 n.a. n.a. 410 nil nil 22,790 9) m.v KT ALBATROSS KR & SONS MOP 06/01 n.a. n.a. nil 18,090 nil 20,523 10) m.v ASIAN NAGA PUYVAST G Blocks 07/01 n.a. n.a. 5,106 nil nil 6,835 11) m.v MARINA SOUTH CHOWGULE Steel 05/01 n.a. n.a. 3,360 nil nil 10,376 12) m.t LIQUID PLATI JAMES MAC Causticoda 07/01 n.a. n.a. nil 9,770 nil 2,051 13) m.v KANG HUAN JYOTHI SHIP Rock Phos 30/12 n.a. n.a. nil TOCOM nil 23,796 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Liberty Seatrans I.Ore 32,700 nil nil 21/12 --- 2) Lourdes AtlanTIC FO 6,000 nil nil 05/01 --- 3) Jag Pankhi AtlaNTIC HSD OIL nil 10,000 nil 06/01 --- 4) Bashundara AtLANTIC I.Ore 30,000 nil nil 08/01 --- 5) Quatar Spirit Sreebinni I.Ore 40,000 nil nil 08/01 --- 6) Atlas Explorer Interocean MOP nil 20,992 nil 08/01 --- 7) Yasa Team SAIL Co coal nil 50,000 nil 08/01 --- 8) Mah viswamitra Sravan LPG nil 24,500 nil 08/01 --- 9) PratibhaIndry AtlaNTIC MS nil 23,000 nil 08/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Prabhu Lal SC&CO I.Ore 52,000 nil nil 09/01 2) Hoang Sang Sky Eshwar CP Coke 20,000 nil nil 09/01 3) TCI Prabhu GPRSL Food Grains 3,000 nil nil 09/01 4) Gaz Serenity WMSPL L.Ammonia nil 3,500 nil 09/01 5) Bospours Bridge Ksteam Cont nil nil 400/300 09/01 6) APL Bangkok APL Cont nil nil 233/400 09/01 7) Jag Rahul Essar Bentonite nil 14,414 nil 09/01 8) TCI Prabhu GPRSL T.Logs nil 2,500 nil 09/01 9) Swarna Brahma AVBGPR Crude Oil nil 50,933 nil 09/01 10) Vedika Prem Sravan HSD nil 8,000 nil 09/01 11) Belstar BSS MOP nil 22,468 nil 10/01 12) An Yuan Interocean MOP nil 20,000 nil 10/01 13) Amoy Fortune Infinity I.Ore 38,900 nil nil 11/01 14) Maple Grove Infinity i.Ore 56,000 nil nil 11/01 15) Zhong Xiang ACT Infra Gen Cargo nil 11,675 nil 11/01 16) Hanna Marie Samsara Cont nil nil 100/200 11/01 17) Pertiwi JMB Methonal nil 10,100 nil 11/01 18) Sanmar Majesty JMB C.Soda nil 7,000 nil 11/01 19) Marielena SAIL Co coal nil 50,000 nil 11/01 20) Bindong Shan Posiedon I.Ore 75,000 nil nil 12/01 21) Pearl Halo SC&CO I.Ore 50,000 nil nil 12/01 22) Marchrokke ACT Marine I.Ore 10,000 nil nil 12/01 23) Jindal Varuna Synergy Stone 6,000 nil nil 12/01 24) Honor Pescadores PuyvaST GB 5,000 nil nil 12/01 25) Gennoro Ievoli GAC P.Acid nil 10,000 nil 12/01 26) Belasitza Eshwar Pet Coke nil 25,512 nil 12/01 27) Pratibha Tapi AtlanTIC HSD OIL nil 29,523 nil 12/01 28) Govingd Prasad Essar I.Ore 125,000 nil nil 13/01 29) Hamra GPRSL Gen Cargo nil 485 nil 13/01 31) Stena Calas AtlaNTIC Crude Oil nil 68,500 nil 14/01 32) Eastern Front BSS Maize 20,000 nil nil 15/01 33) Medi Bangkok BSS MOP nil 12,126 nil 15/01 34) Maharishi Vam JMB LPG nil 12,000 nil 15/01 35) Sea Flourish BSS M.ORe nil 20,000 nil 16/01 36) Black Bird SeatRANS Urea nil 8,345 nil 18/01 37) Thalassini Kyra Seatrans Steam nil 50,000 nil 18/01 38) King Wheat Esskay MOP nil 31,700 nil 20/01 39) Dimitris Apsekais Esskay Steam nil 80,378 nil 20/01 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL