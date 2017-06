Jan 18- Port conditions of Visakhapatnam as of Wednesday Port summary: Woking Vessels 13 Waiting Vessels 05 Expected Vessels 42 Total Vessles 60 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV MURSHIDABAD SAIL C Coal 15/01 ----- ----- nil 2,400 nil 22,713 2) MV PATRIOT TINNA VITERR Yellow Peas 14/01 ----- ----- nil n.a. nil n.a. 3) Lpg C MBHAVATREY ATLANTIC LPG 16/01 ----- ----- nil 5,000 nil 6,298 4) MV STAR PLANINA I.O.S M Potash 13/01 ----- ----- nil TOCOM nil 18,726 5) MV EASTERN FRO I.O.S CORN 15/01 ----- ----- TOCOM nil nil 6,700 6) MV HOANG SO ESHWAR SHIP C.P.Coke 12/01 ----- ----- TOCOM nil nil 7,728 7) MV NESRIN AKSOY LOTUS UREA 17/01 ----- ----- nil TOCOM nil 40,000 8) MV WRESTLER GPRSPL Anth Coal 16/01 ----- ----- nil 13,000 nil 3,000 9) MV MAA SAMUDA KHA SEATRANS Steel Mills 16/01 ----- ----- TOCOM nil nil 35,000 10) MV CHENNAI PERR SEAPOL T.COAL 17/01 ----- ----- TOCOM nil nil 20,000 11) MV BELASI ESHWAR Pet Coke 12/01 ----- ----- nil TOCOM nil 12,312 12) MT PRATIBHA TAPI ATLANTIC MS & SKO 11/01 ----- ----- 5,000 nil nil 32,000 13) MV BLACK BIRD SEATRANS UREA 17/01 ----- ----- nil 3,000 nil 5,345 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Bashundara AtLANTIC I.Ore 30,000 nil nil 08/01 --- 2) Jindal Varuna Synergy Stone Metal 6,000 nil nil 13/01 --- 3) Samsun Earnest Monship Alumnia 30,600 nil nil 16/01 --- 4) CV Raman AtLANTIC Crude Oil 35,000 nil nil 16/01 --- 5) New Energy Bothra S Meal 10,500 nil nil 17/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Bashundra Atlatntic I.Ore 20,150 nil nil 18/01 2) Advance Pescadore Esskay I.Sand 10,000 nil nil 18/01 3) Medi Bangkok BSS MOP nil 24,326 nil 18/01 4) Halki IOS NPK nil 29,882 nil 18/01 5) Thalassini Kyra Seatrans S Coal nil 50,000 nil 18/01 6) SCI Prestige AVBGPR Cont nil nil 300/400 18/01 7) Nicobar AVBGPR Pass nil nil nil 18/01 8) Kamome Victoria Atlantic HSD nil 20,000 nil 18/01 9) Queen Zenobia GPRSPL LPG nil 8,500 nil 18/01 10) Swarna Brahmaputr AVBGPR Crude Oil nil 60,000 nil 18/01 11) Mahavir Prasad Essar I.Ore 130,000 nil nil 19/01 12) Honor Pescadores Puyvast GB 5,000 nil nil 19/01 13) Sulphur Global MRMACL Molten Sulp nil 10,000 nil 19/01 14) C Duke Seatrans Urea nil 27,455 nil 19/01 15) Ajax SAIL C Coal nil 50,000 nil 19/01 16) Sea Flourish BSS M.ORe nil 20,000 nil 19/01 17) Maersk Daelono Maersk Cont nil nil 700/500 19/01 18) Maharishi Vamadev JMB LPG nil 12,000 nil 19/01 19) Amoy Fortune Infinity I.Ore 38,900 nil nil 20/01 20) Maple Grove Infinity I.Ore 28,000 nil nil 20/01 21) Marcherokee ACT Marine I.ORe 10,000 nil nil 20/01 22) Ocean Probe Focus Trans Cont nil nil 250 20/01 23) Maritime Cuate Esskay S Coal nil 49,345 nil 20/01 24) Daebo Newcast WMSPL C Coal nil 45,000 nil 20/01 25) Dimitris Apsekais Esskay S Coal nil 80,378 nil 20/01 26) Tarsus BSS C.Coal nil 52,202 nil 20/01 27) Shoko Maru WMSPL Methonal nil 3,500 nil 20/01 28) Anne Sofie GPRSPL G.Cargo nil 568 nil 20/01 29) KS Phila Eversun Gypsum nil 15,600 nil 20/01 30) Eagle Meerut Sravan HSD nil 6,000 nil 20/01 31) Ankhileswar AVBGPR Crude Oil nil 140,000 nil 20/01 32) King Wheat Esskay MOP nil 31,700 nil 21/01 33) Silvern Fern Focus Trans Cont nil nil 100 21/01 34) Amazon AVBGPR Crude Oil nil 140,000 nil 21/01 35) Ram Prasad Essar I.Ore 135,000 nil nil 22/01 36) Sea Lady BSS C.Coal nil 50,200 nil 22/01 37) M Athena JMB Trns Crude 35,000 nil nil 23/01 38) Spar Orion Jyothi Rock Phos nil 46,200 nil 23/01 39) Wadialkarar SAIL C Coal nil 45,000 nil 23/01 40) Sea of Future SAIL C Coal nil 50,000 nil 25/01 41) Maersk Dalton Maersk cont nil nil 400/100 25/01 42) Wadi Tiba BSS C.Coal nil 77,000 nil 28/01 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL