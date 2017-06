Mar 27Port conditions of Visakhapatnam as of Tuesday Port summary: Working Vessels 15 Waiting Vessels 05 Expected Vessels 34 Total Vessels 54 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV TRITON LARK ESSAKAY.S.S STEAM COAL 21/03 ----- ----- nil 6,440 nil 48,560 2) MV OEL VICTORY TLPL SHIPPI CNTR 25/03 ----- ----- nil nil 8,230 6,500 3) MV EURO MAX BTL CNTR 26/03 ----- ----- nil nil 13,206 1,008 4) Lpg.C/ BW LOYALITYG.P.R.S.P.L LP Gas 24/03 ----- ----- nil 16,263 nil 200 5) MV FREE KNIGHT INTEROCEAN Urea 23/03 ----- ----- nil 3,510 nil COMP 6) MV TCI ARJUN G.P.R.S.P.L Food Grains 21/03 ----- ----- 492 nil nil 2,359 7) MV DD VOYAGER SEATRANS M.ORE 25/03 ----- ----- 10,000 nil nil 12,500 8) MV GREAT BLOSSOM SEAWAYS G. CARGO 23/03 ----- ----- nil 613 nil 1,923 9) MV MARINE SOUTH JYOTHI UREA 26/03 ----- ----- nil 11,300 nil 19,150 10) MV PEDHOULAS SAIL COKING COAL 22/03 ----- ----- nil 10,893 nil COMP 11) MV FILIA JOY RICH MARK MET COKE 25/03 ----- ----- nil 10,000 nil 21,000 12) MV OXL EMIR EVERETT Steel Cargo 25/03 ----- ----- 1,342 nil nil 640 13) MV YU JIN ACE PUYVAST G.Blocks 24/03 ----- ----- 2,094 nil nil 8,742 14) MT SUVARNA SWARAJ SRAVAN MS 26/03 ----- ----- nil 3,500 nil 1,000 15) MV LOK PREM AVBGPR Bauxite 22/03 ----- ----- nil n.a. nil n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Lian Hua AtlANTIC I.Ore 20,000 nil nil 06/03 --- 2) Red Seto BSS I.ORe/C.Coal 25,000 74,005 nil 22/03 --- 3) Proteus SAIL COking Coal nil 30,285 nil 24/03 --- 4) EGS Crest PuyvasT GB 5,000 nil nil 26/03 --- 5) Ankleshwar AVBGPR Crude Oil nil 143,000 nil 26/03 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Bindoshan Posiedon I.ORe 75,000 nil nil 27/03 2) Mayura Naree BSS I.ORe 30,000 nil nil 27/03 3) Kost As N AtlaNTIC I.ORe 20,000 nil nil 27/03 4) Silver Sailing Chowgule Steel Plates 5,000 nil nil 27/03 5) Good Trade Baithkol T.Coal/S.Cargo 44,000 3,000 nil 27/03 6) SCI Prestige AVBGPR CNTR nil nil 250/400 27/03 7) Cathrine Rickmers Maersk Line CNTR nil nil 400/100 27/03 8) Ram Prasad Essar I.ORe 135,000 nil nil 28/03 9) Jewel of Shine ATLANTIC I.ORe 48,000 nil nil 28/03 10) Ocean Star BSS Maize 12,500 nil nil 28/03 11) Chang Tai ISS Ship Soda Ash nil 4,821 nil 28/03 12) Jag Padma Sravan HSD nil 15,000 nil 28/03 13) Swarna Brahmap AVBGPR Crude Oil nil 50,000 nil 28/03 14) Hegren ATLANTIC P.Acid nil 19,004 nil 29/03 15) Spot Infinity Steam Coal nil 53,000 nil 29/03 16) Vishwa Vejitha SAIL COking Coal nil 30,000 nil 29/03 17) Jin Star Evereday COking Coal nil 76,542 nil 29/03 18) Pratibha Indir ATLANTIC HSD nil 7,939 nil 29/03 19) Hansa Calypso Focus CNTR nil nil 300 30/03 20) Karteria Seatrans Steam Coal nil 49,600 nil 30/03 21) Swaraj Dweep AVBGPR Pass nil nil nil 30/03 22) Crystal Marine AtlANTIC Propanne nil 24,986 nil 30/03 23) Silvern Fern Focus CNTR nil nil 300 30/03 24) Dream Seas Benline COking Coal nil 73,237 nil 31/03 25) Cmb Corali Span DAP nil 42,755 nil 01/04 26) Navios Meridien Bothira Steam Coal nil 50,061 nil 01/04 27) Dubai Crown Seatrans Steam Coal nil 54,695 nil 01/04 28) Southern Atlas JMB Styrneme nil 7,000 nil 01/04 29) APL Bankok APL CNTR nil nil 200/500 01/04 30) Olympic Faith AVBGPR Crude Oil nil 144,000 nil 01/04 31) B C Chaterjee AtlaNTIC HSD nil 40,017 nil 01/04 32) Clear Amma Urea nil 43,983 nil 02/04 33) African Wildcat Eshwar Pet Coke nil 2,449 nil 03/04 34) Mesamar Seatrans Sulphur nil 20,000 nil 06/04 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL