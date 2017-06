Mar 30- Port conditions of Visakhapatnam as of Friday Port summary: Woking Vessels 17 Waiting Vessels 07 Expected Vessels 36 Total Vessles 60 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV RED SETO B.S.S C COAL ----- ----- ----- nil 23,830 nil 42,975 2) MV RAM PRASAD ATLANTIC IRON ORE ----- ----- ----- TOCOM nil nil 135,000 3) MV CATHRINE RICK MAERSK LINES CNTR ----- ----- ----- nil nil 19,902 26,288 4) MT SWARNA BRAHM A.V.B.G.P.R CRUDE OIL ----- ----- ----- nil 40,000 nil 11,540 5) MT PRATIBHA INDR ATLANTIC HSD ----- ----- ----- nil 12,000 nil 12,000 6) MV EGS CREST PUYVAST GB ----- ----- ----- 1,122 nil nil 3,438 PUYVAST S PLATES ----- ----- ----- 1,265 nil nil 581 7) MV TCI ARJUN G.P.R.S.P.L Food Grains ----- ----- ----- 509 nil nil 506 8) MV SILVER SAILING CHOWGULE S PLATES ----- ----- ----- nil TOCOM nil 5,000 9) MV HEGREN ATLANTIC P.ACID ----- ----- ----- nil TOCOM nil 19,004 10) MV MARINE SO JYOTHI SHIP UREA ----- ----- ----- nil 9,890 nil 950 11) MV FILIA JOY RICH MARK MET COKE ----- ----- ----- nil 12,600 nil 3,750 12) MV TRITON LARK ESSAKAY.S.S S COAL ----- ----- ----- nil 22,140 nil 14,359 13) MV YU JIN ACE PUYVAST GB ----- ----- ----- 1,858 nil nil 2,118 14) MV MAYURA NAREE B.S.S IRON ORE ----- ----- ----- 25,000 nil nil 4,150 15) MT ASPHALT ALLI ATLANTIC BITUMEN ----- ----- ----- 2,800 nil nil 1,200 16) MT JAG PADMA SRAVAN HSD ----- ----- ----- nil 10,000 nil 4,991 17) MV LOK PREM AVBGPR Bauxite ----- ----- ----- nil n.a. nil n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Lian Hua AtlANTIC I.Ore 20,000 nil nil 06/03 --- 2) Asphal Alianc AtlANTIC Bitumen 5,000 nil nil 22/03 --- 3) Chang Tai ISS Ship Soda Ash nil 4,821 nil 28/03 --- 4) Spot Infinity S Coal nil 53,000 nil 29/03 --- 5) Vishwa Vejitha SAIL C Coal nil 30,000 nil 29/03 --- 6) Jin Star Everready C Coal nil 76,542 nil 29/03 --- 7) Ocean Probe Focus CNTR nil nil 150/150 29/03 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Baltia BSS I.ORe 25,000 nil nil 30/03 2) Flippo Lembo BSS I.ORe 40,000 nil nil 30/03 3) Karteria Seatrans S Coal nil 49,600 nil 30/03 4) Kosas AN AtlantiC I.ORe 20,000 nil nil 30/03 5) Tamil Periyar Seaport T.Coal 25,000 nil nil 30/03 6) Hansa Calypso Focus CNTR nil nil 300 30/03 7) Swaraj Dweep AVBGPR Pass nil nil nil 30/03 8) Silvern Fern Focus CNTR nil nil 300 30/03 9) Chemical Arrow JMB Caustic Soda nil 6,000 nil 30/03 10) Pratibha Cauvery Sravan LV FO (B) nil 9,000 nil 30/03 11) Crystal Marine AtlANTIC Prop&But nil 24,986 nil 30/03 12) Santa Vitoria GAC S Coal nil 60,810 nil 31/03 13) Dream Seas Benline C Coal nil 73,237 nil 31/03 14) Navios Meridien Bothira S Coal nil 50,061 nil 31/03 15) Bindong Shan Posedion I.ORe nil nil nil 01/04 16) Cmb Corali Span DAP nil 42,755 nil 01/04 17) APL Bankok APL CNTR nil nil 200/500 01/04 18) ESM Cremona TLPL CNTR nil nil 300/300 01/04 19) Olympic Faith AVBGPR Crude Oil nil 144,000 nil 01/04 20) B C Chaterjee AtlaNTIC HSD nil 40,017 nil 01/04 21) Clear Amma Urea nil 43,983 nil 02/04 22) Dubai Crown Seatrans S Coal nil 54,695 nil 02/04 23) Vishva Perna SAIL C Coal nil 26,000 nil 02/04 24) Southern Atlas JMB Styrneme Mon nil 7,000 nil 02/04 25) Prudent AtlANTIC HSD nil 15,000 nil 02/04 26) Pearlo Halo BSS I.ORe 50,000 nil nil 03/04 27) Jag Rani Chowgule i.ORe 44,000 nil nil 03/04 28) Mezair IOS Naptha 21,000 nil nil 03/04 29) African Wildcat Eshwar Pet Coke nil 2,449 nil 03/04 30) Callao Bridge K Steam CNTR nil nil 222/350 03/04 31) Dream Seas BSS I.Ore 75,000 nil nil 04/04 32) Govind Prasad Essar I.ORe 84,000 nil nil 04/04 33) Carbieen Orche ACT Mag Caustic Soda nil 18,168 nil 04/04 34) Maersk Daleno MaerSK LINES CNTR nil nil 400/100 04/04 35) Shoko Maru Wilhelms Methonal nil 4,500 nil 05/04 36) Mesawar Seatrans Sulphur nil 12,298 nil 06/04 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL