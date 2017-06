Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Working Vessels 09 Waiting Vessels 21 Expected Vessels 37 Total Vessels 67 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) m.v KOTA PEKARANG SEAWAYS CNTR 11/04 n.a. n.a. nil nil 790 8,343 2) m.t JAG PRADIP ATLANTIC HSD 05/04 n.a. n.a. nil 13,000 nil 2,000 3) m.t JAG PARWAR ATLANTIC HSD 08/04 n.a. n.a. nil 13,000 nil 2,000 4) m.v MESAMAR SEATRANS SULPHUR 09/04 n.a. n.a. nil 4,000 nil 3,498 5) m.v METEOR SAIL C COAL 06/04 n.a. n.a. nil 17,000 nil 1,119 6) m.v DUBAI CROWN SEATRANS STEAM 01/04 n.a. n.a. nil 9,100 nil 15,945 7) Barge JUBILEE V B.S.S M. ORE 01/04 n.a. n.a. nil 700 nil 1,300 8) m.t CHEMICAL ARROWMONSHIP CAUSTIC SODA 11/04 n.a. n.a. nil TOCOM nil 7,198 9) m.t PRATIBHA NEERAATLANTIC LSHS 10/04 n.a. n.a. 7,000 nil nil 16,000 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Royal Flos SEAPORT FAM Easter 18,000 nil nil 31/01 --- 2) Yurcicosmos AtLANTIC LPG nil 28,000 nil 04/04 --- 3) Lian Hua AtlantIC I.ORe 20,000 nil nil 06/04 --- 4) Mahar Bhardwaj AtLANTIC Lpg nil 29,000 nil 06/04 --- 5) Asphat Alliance ATLANTIC E Bitumen 5,000 nil nil 07/04 --- 6) Bi Jia Shan Bss Steam nil 56,174 nil 07/04 --- 7) Sea Maple Seahorse M.Ore nil 32,400 nil 07/04 --- 8) Bulk Orion InfINITY I.ORe 20,800 nil nil 08/04 --- 9) Bright Royal Navship I.ORe 27,500 nil nil 08/04 --- 10) Mallika Naree MonshiP Alumnia 30,600 nil nil 08/04 --- 11) Torm Salthom Bothra I.ORe 50,000 nil nil 09/04 --- 12) Grace ATLANTIC CAustic Soda nil 15,506 nil 09/04 --- 13) Jag Prerana KR&Sons HSD nil 25,000 nil 09/04 --- 14) M Viswamitra Sravan LPG nil 28,000 nil 09/04 --- 15) M Prasad Essar I.ORe 87,000 nil nil 10/04 --- 16) Angelo Della SAIL C Coal nil 34,396 nil 10/04 --- 17) AS Valdiva Seahorse M.Ore nil 5,400 nil 10/04 --- 18) Gandhar A.V.B.G.P.R Crude Oil nil 106,373 nil 10/04 --- 19) Viswa A Vijetha AtlANTIC I.ORe 33,000 nil nil 11/04 --- 20) Fesco OB BSS I.ORe 36,000 nil nil 11/04 --- 21) Svenner Seapol Steam nil 58,244 nil 11/04 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Bindong Shan Posideon I.ORe 75,000 nil nil 12/04 2) Tamil Periyar SeaPORT T.Coal 25,000 nil nil 12/04 3) Elsborg Seatrans Sulphur nil 10,600 nil 12/04 4) Maersk Malco Maersk Cont nil nil 400/100 12/04 5) KS Philla Eversun Gypsum nil 39,780 nil 12/04 6) Swarna Godavari A.V.B.G.P.R Crude Oil nil 68,981 nil 12/04 7) Dubai Crown KR&Sons I.ORe 45,100 nil nil 13/04 8) Furness Karuma Bothra Steam nil 53,000 nil 13/04 9) OEL Victory TLPL Cont nil nil 300/300 13/04 10) Yaan By Ae Synergy T.Logs nil 4,410 nil 13/04 11) TCI Arjun GPRSPL F Grain 2,850 2,500 nil 13/04 12) Jal Vahini Amma T.Logs nil 6,480 nil 13/04 13) Prathib Cauvery Sravan FO nil 9,000 nil 13/04 14) Vedika Prem Sravan HSD nil 15,000 nil 13/04 15) Hansa Calpyso Focus Cont nil nil nil 14/04 16) Sulphur Global MRMAPL MOS nil 10,000 nil 14/04 17) West Scent Focus Cont nil nil 300 14/04 18) Silvern Fern Focus Cont nil nil 300 14/04 19) Gas Columbia Wilhelms L.Ammonia nil 7,500 nil 15/04 20) Maritmie Baug SAIL C Coal nil 74,418 nil 15/04 21) APL Bangkok APL Cont nil nil 300/500 15/04 22) Ekram M Eshwar CP Coke 23,000 nil nil 15/04 23) Flipp Lamb BSS I.ORe 40,000 nil nil 16/04 24) Captain Diament SAIL C Coal nil 50,000 nil 16/04 25) Sennaur Cebi Seatrans C Coal nil 52,500 nil 16/04 26) Arabin Orchid GAC Styrene nil 9,820 nil 16/04 27) Fratiz Star SAIL Met Coke nil 25,000 nil 16/04 28) Pearl Halo BSS I.ORe 50,000 nil nil 17/04 29) Hong Jing SAIL C Coal nil 50,000 nil 17/04 30) Shrosphire Bothra Steam nil 54,000 nil 17/04 31) Sider Oricano Jain ship S Ash nil 21,995 nil 17/04 32) TCI Prabhu GPRSPL Food Grain 3,000 nil nil 18/04 33) Emerland Star Bothra Hot Brea nil 44,000 nil 19/04 34) Maa Shelh Beg ACT Mag I.ORe 10,000 nil nil 20/04 35) Stefan OST SAIL C Coal nil 78,468 nil 21/04 36) Furness Hartle SAIL C Coal nil 50,608 nil 21/04 37) Cresta Blue GAC I.SAnd 12,500 nil nil 24/04 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL