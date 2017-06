Apr 16- Port conditions of Visakhapatnam as of Monday Port summary: Woking Vessels 13 Waiting Vessels 12 Expected Vessels 36 Total Vessles 61 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV MARITME BAGUI SAIL C COAL 15/04 ----- ----- nil 8,040 nil 59,699 2) MV MAHAAVIR PRA ESSAR Log Iron Ore 10/04 ----- ----- 65,500 nil nil 54,500 3) Barge JUBILEE B.S.S S Coal 10/04 ----- ----- nil 2,000 nil COMP 4) MV OEL VICT TLPL SHIP CNTR 14/04 ----- ----- nil 446/11.054 nil 20/477 5) MV SILVER FERN FOCUS Ship CNTR 16/04 ----- ----- nil 45/1,080 nil 222/5,364 6) MT GANDHAR A.V.B.G.P.R CRUDE OIL 10/04 ----- ----- nil 16,000 nil 128,800 7) MT VEDIKA PREM SRAVAN HSD 13/04 ----- ----- nil 7,800 nil 7,200 8) MV KS PHILIA EVERSUN GYPSUM 12/04 ----- ----- nil 16,000 nil 23,780 9) MV YAAN BYAE SYNERGY TIMBER 13/04 ----- ----- nil TOCOM nil 4,410 10) MV BRIGHT ROYAL NAVSHIP Iron Ore 08/04 ----- ----- 10,700 nil nil 16,750 11) MV SVENNER SEAPOL S Coal 11/04 ----- ----- nil 4,490 nil 39,805 12) MV BI JIA SHAN B.S.S S Coal 07/04 ----- ----- nil 9,150 nil 30,076 13) MV LIAN HUA ATLANTIC Iron Ore 06/03 ----- ----- 150 nil nil 8,245 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Royal Flos SEAPORT FAM Easter 18,000 nil nil 31/01 --- 2) Maharishi Bhardwa AtLANTIC Lpg nil 29,000 nil 06/04 --- 3) Asphat Alliance ATLANTIC E Bitumen 5,000 nil nil 07/04 --- 4) Bulk Orion InfINITY I.ORe 20,800 nil nil 08/04 --- 5) Torm Salthom Bothra I.ORe 50,000 nil nil 09/04 --- 6) Ratna Urvi ATLANTIC Crude 30,000 nil nil 09/04 --- 7) Jag Prerana KR&Sons HSD nil 25,000 nil 09/04 --- 8) Maharishi Visw Sravan LPG nil 28,000 nil 09/04 --- 9) Grace ATLANTIC Caustic Soda nil 15,506 nil 09/04 --- 10) Fesco OB BSS I.ORe 36,000 nil nil 11/04 --- 11) Sulphur Global MRMAPL Molten Sul nil 10,000 nil 14/04 --- 12) Jal Vahini AMMa T.Logs nil 6,480 nil 14/04 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Bindong Shan Posiedon I.ORe 75,000 nil nil 16/04 2) Flippo Lembo Bss I.ORe 40,000 nil nil 16/04 3) Tamil Anna Seapol T.Coal 44,000 nil nil 16/04 4) Sennaur Cebi Seatrans C Coal nil 52,500 nil 16/04 5) Fratiz Star SAIL Met Coke nil 25,000 nil 16/04 6) Captain Diament SAIL C Coal nil 50,000 nil 16/04 7) APL bankok APL CNTR nil nil 300/500 16/04 8) Esm Cremonia TLPL SHIPPIN CNTR nil nil 300/300 16/04 9) TCI Arjun GPRSPL T.Logs nil 2,500 nil 16/04 10) Pratibha Cauvery Sravan FO nil 9,000 nil 16/04 11) Pearl Halo BSS I.ORe 50,000 nil nil 17/04 12) Ek Ram M Eshwar CP Coke 23,000 nil nil 17/04 13) Angelica Schutle IOS Crude 85,619 nil nil 17/04 14) Gas Columbia Wilhelms L.Ammonia nil 7,500 nil 17/04 15) Furness Karuma Bothra S Coal nil 53,000 nil 17/04 16) Hong Jing SAIL C Coal nil 50,000 nil 17/04 17) Shrosphire Bothra S Coal nil 54,000 nil 17/04 18) Arabin Orchid GAC Styr & Meth nil 9,820 nil 17/04 19) Hanjin Vancover JMB Cont nil nil 250/350 17/04 20) Eagle Meerut JMB HSD nil 10,000 nil 17/04 21) Silver Peace JMB S Plates 5,000 nil nil 18/04 22) PFS Narayana Seapol T.Coal 25,000 nil nil 18/04 23) Asian Naga Puyvast GB 8,000 nil nil 18/04 24) Malavika Essar Logi L.Sto&C Fine nil 28,411 nil 19/04 25) Sider Oricano Jain ship Soda Ash nil 21,995 nil 19/04 26) Kota Berlin Seahorse G cArgo nil 3,696 nil 19/04 27) Aringa Seahorse M.Ore nil 38,340 nil 19/04 28) Emerland Star Bothra H B Iron nil 44,000 nil 19/04 29) Maa Shelh Beg ACT Mag I.ORe 10,000 nil nil 20/04 30) Cresta Blue GAC I.SAnd 12,500 nil nil 20/04 31) TCI Prabhu GPRSPL Food Grain 3,000 nil nil 20/04 32) Jag Aabha Benline Naptha 23,100 nil nil 21/04 33) Stefan OST SAIL C Coal nil 78,468 nil 21/04 34) Ithomi Integral M.Ore nil 27,500 nil 21/04 35) Furness Hartle SAIL C Coal nil 50,608 nil 22/04 36) Fu May IOS C Coal nil 50,000 nil 22/04 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL