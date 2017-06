Apr 19Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Working Vessels 20 Waiting Vessels 12 Expected Vessels 39 Total Vessels 71 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV HONG JING SAIL C.COAL 17/04 ----- ----- nil 1,998 nil 13,000 2) MV TORM SALTH B.S.S Iron Ore 09/04 ----- ----- 42,000 nil nil 13,000 3) Barge JUBILEE B.S.S S.Coal n.a. ----- ----- nil 2,000 nil COMP 4) MV MAERSK DAN MAERSK CNTR 18/04 ----- ----- nil nil 220\4440 783\32419 5) MT ANGELICA SCH TRSP/ CRUDE I.O.S 18/04 ----- ----- nil 39,541 nil 46,078 6) MT RATNA URVI TRSP/ CRUDE ATLANTIC 09/04 ----- ----- nil 39,541 nil COMP 7) Lpg.C/MAHARISHI ATLANTIC LPG 06/04 ----- ----- nil 1,700 nil 25,800 8) MV FRATZIS STAR SAIL MET COKE 16/04 ----- ----- nil 7,062 nil 9,083 9) MV SIDER ORICONO JAIN SHIP SODA ASH 18/04 ----- ----- nil TOCOM nil 21,995 10) MV EKRAM M ESHWAR CP COKE 17/04 ----- ----- 7,890 nil nil 15,110 11) m.t GRACE ATLANTIC C.SODA 09/04 ----- ----- nil 11,800 nil 4,006 12) MV JAL VAHINI AMMA T.LOGS 14/04 ----- ----- nil 2,019 nil 1,594 13) MV SENANUR CEBI SEATRANS S.COAL 16/04 ----- ----- nil 7,700 nil 37,393 14) MV YAAN BYAE SYNERGY TIMBER LOGS 13/04 ----- ----- nil 1,215 nil 232 15) MV APJ JAD SEAPOL T.COAL 17/04 ----- ----- 10,600 nil nil 32,367 16) MV SVENNER SEAPOL Steam Coal 11/04 ----- ----- nil 11,410 nil 740 17) MV BI JIA SHAN B.S.S Steam Coal 07/04 ----- ----- nil 9,100 nil 3,802 18) MV FRESCO OB B.S.S I.ORE FINES 11/04 ----- ----- 14,170 nil nil 18,122 19) MV PRATIBHA CAU SRAVAN F.O 18/04 ----- ----- nil TOCOM nil 6,000 20) MT ARABIAN ORCHID GAC Styrene 16/04 ----- ----- nil 5,046 nil 528 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Royal Flos SEAPORT FAM Easter 18,000 nil nil 31/01 --- 2) Asphat Alliance ATLANTIC E Bitumen 5,000 nil nil 07/04 --- 3) Maharishi Viswa Sravan LPG nil 28,000 nil 09/04 --- 4) Sulphur Global MRMAPL Sulphur nil 10,000 nil 14/04 --- 5) Lian Hua ATlantic I.ORe 11,000 nil nil 17/04 --- 6) Ram Prasad Essar I.ORe 87,000 nil nil 17/04 --- 7) Fadesila Monship Alumina (B) 30,600 nil nil 17/04 --- 8) Angelica Schulte IOS Trns Crude 85,619 nil nil 17/04 --- 9) Jag Parwar ATLANTIC HSD 10,000 nil nil 18/04 --- 10) Malavika Essar Lime Stone nil 28,411 nil 18/04 --- 11) TCI Arjun GPRSPL T.Logs nil 2,500 nil 18/04 --- 12) Pratibha Indirani AtlantIC Hsd nil 15,000 nil 18/04 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) PFS Narayana Seapol T.Coal 25,000 nil nil 19/04 2) Gem of Pradip SEapol T.Coal 20,000 nil nil 19/04 3) TCI Prabhu GPRSPL Food Grains 3,000 nil nil 19/04 4) Lourdes AtlanTIC FO 5,000 nil nil 19/04 5) Gas Columbia Wilhelms L.Ammonia nil 7,500 nil 19/04 6) Aringa Seahorse M.Ore nil 38,340 nil 19/04 7) Emerland Star Bothra Iron nil 44,000 nil 19/04 8) Cresta Blue GAC I.SAnd 12,500 nil nil 20/04 9) Furness Karuma Bothra Steam Coal nil 53,000 nil 20/04 10) West Scent Focus CNTR nil nil 300/300 20/04 11) Hansa Calypso Focus CNTR nil nil 300/300 20/04 12) Pearl Halo BSS I.ORe 50,000 nil nil 21/04 13) Asian Naga Puyvast GB 8,000 nil nil 21/04 14) Jag Aabha Benline Trans Naptha 23,100 nil nil 21/04 15) Shrosphire Bothra Steam Coal nil 54,000 nil 21/04 16) Stefan OST SAIL COking Coal nil 78,468 nil 21/04 17) Furness Hartle SAIL COking Coal nil 50,608 nil 21/04 18) Ithomi Integral M.Ore nil 27,500 nil 21/04 19) Vinalines Green EversUN Gypsum nil 45,743 nil 21/04 20) Hyundai Pegaus ACT Infra G. Cargo nil 821 nil 21/04 21) Flippo Lembo BSS I.ORe 40,000 nil nil 22/04 22) Angelo Della BSS I.Ore 50,000 nil nil 22/04 23) Silver Peace JMB Steel Plates 5,000 nil nil 22/04 24) Fu May IOS COking Coal nil 50,000 nil 22/04 25) Pratibha Tapi ATLANTIC HSD nil 35,000 nil 22/04 26) BW Princess GPRSPL LPG nil 25,000 nil 22/04 27) Maa Shelh Beg ACT Mag I.ORe 10,000 nil nil 23/04 28) Odigitra Monship Alumina(B) 30,600 nil nil 23/04 29) Tiger Pearl BTL CNTR nil nil 150/150 23/04 30) Jag Prakash KR&Sons HSD nil 15,000 nil 23/04 31) Krissa IOS A.Nirate nil 15,216 nil 24/04 32) Iris Halo BSS I.Ore nil 44,000 nil 24/04 33) Bindong Shan Posiedon I.Ore 75,000 nil nil 25/04 34) Emerland Star Chowgule I.ORe 43,500 nil nil 25/04 35) Emanent IOS MOP 27,304 nil nil 27/04 36) Iris Halo BSS I.Ore 50,000 nil nil 28/04 37) Paragon Pescad ACT Infra GB 4,000 nil nil 28/04 38) Explorer BSS MOP nil 15,585 nil 28/04 39) SSL Yukon ATLANTIC Gypsum nil 56,000 nil 28/04 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL