Jun 06- Port conditions of Visakhapatnam as of Wednesday Port summary: Working Vessels 15 Waiting Vessels 14 Expected Vessels 45 Total Vessels 74 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV TE HO BSS Coking Coal 01/06 --- --- nil 14,396 nil 60,846 2) MV GRAND ALMA BSS I.Ore Fines 05/06 --- --- 23,500 nil nil 54,550 3) MV YUAN JIANG UNITED LINES G.Cargo 21/05 --- --- nil TOCOME nil 2,052 4) MV SCI PRESTIGE AVBGPR CNTR 05/06 --- --- nil nil 8,096 4,556 5) Lpg C/FLANDERS GPRSPL LP Gas 30/05 --- --- nil 2,190 nil 3,378 6) MV VINALINES UNITYBSS Maize 28/05 --- --- 3,020 nil nil 7,995 7) MV CHALOTHORN MONSHIP Alumina 01/06 --- --- nil 3,890 nil 13,790 8) MV SEA MELODY GAC Steam Coal 30/05 --- --- nil 9,990 nil 7,992 9) MV ST PETER SEATRANS Rockphos 28/05 --- --- nil 4,140 nil 460 10) MV K.S. GRACE EVERSUN Gypsum 04/06 --- --- nil 7,000 nil 31,600 11) MV TAMIL KAMARAJ SEAPOL Thermal Coal 03/06 --- --- 7,873 nil nil COMP 12) MV ARICAN JMB I.ORE PELLET 01/06 --- --- nil 15,860 nil 20,171 13) MV YONGLI SEAPOL Steam Coal 28/05 --- --- nil 9,380 nil 5,077 14) MT LODESTAR GRACE GAC Methonal 03/06 --- --- nil 4,935 nil 2,095 15) MT JAG PREETI SRAVAN FO 04/06 --- --- nil 8,600 nil 3,400 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Bhardwaj ATlantic Butane nil 27,500 nil 24/05 --- 2) Thetis Glory JMB LPG nil 27,000 nil 28/05 --- 3) Vishwamitra Sravan LPG nil 28,000 nil 30/05 --- 4) Gaschem Hamburg JMB A.Amonia nil 3,800 nil 31/05 --- 5) TE Ho BSS I.ORe 70,000 nil nil 01/06 --- 6) Maori Maiden BSS Maize 35,000 nil nil 01/06 --- BSS C.Coal nil 75,242 nil 01/06 --- 7) Mahavir Prasad EssAR I.ORe 87,000 nil nil 02/06 --- 8) Jag Aanachal Atlantic HSD nil 59,250 nil 04/06 --- 9) Gina Ilunio BSS I.ORe 120,000 nil nil 05/06 --- 10) Heng Chang Infinity Maize 40,000 nil nil 05/06 --- 11) Good President Seaport T.COal 40,000 nil nil 05/06 --- 12) SAmpurna Swarajya ATlantic SKO&MS 31,000 nil nil 05/06 --- 13) Expander Seahorse M.ORe nil 41,400 nil 05/06 --- 14) Eagle Meerut Sravan MS&SKO nil 12,000 nil 05/06 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Pattan PuyvaST GB 4,000 nil nil 06/06 2) Ephesus Eshwar CP Coke 15,750 nil nil 06/06 3) Pratibha IndiryaniAtlANTIC SKO&Ms 11,000 nil nil 06/06 4) KM Imbari SAIL C.COAL nil 50,000 nil 06/06 5) APL Bangkok APL CNTR nil nil 300/500 06/06 6) Cathrine Rickmers Maersk CNTR nil nil 400/100 06/06 7) Kamlesh Essar I.ORe 87,000 nil nil 07/06 8) Zey Nepk IOS COking Coal nil 50,000 nil 07/06 9) Santos Rich Mark Alumina nil 35,000 nil 07/06 10) Swarna Kauveri Sravan HSD nil 25,000 nil 07/06 11) Fritzi Inchape LPG nil 25,000 nil 07/06 12) Vasos Seatrans I.Ore 130,000 nil nil 08/06 13) Green Ocean Monsip Alumina 30,600 nil nil 08/06 14) Ocean Probe Focus Trns CNTR nil nil 300 08/06 15) Swarna BrahmaputraAVBGPR Crude nil 58,151 nil 08/06 16) Massenger BSS I.ORe 80,000 nil nil 09/06 17) Flipp Lembo BSS I.ORe 40,000 nil nil 09/06 18) Seways Venture Seaways Cont nil nil 100/100 09/06 19) Ken Unity Seahorse M.ORe nil 20,000 nil 09/06 20) Lingayasen Star EverSUN Dolomite nil 40,930 nil 09/06 21) Silver Fern Focus Trns CNTR nil nil 300 09/06 22) Silver One BSS I.Ore 60,000 nil nil 10/06 23) Pearl Halo BSS I.ORe 50,000 nil nil 10/06 24) Vinocen Linex BSS Maize 25,000 nil nil 10/06 25) Giannaturi Jyothi Rock Phos nil 48,300 nil 10/06 26) Sapphire Seas Seahorse M.Ore nil 16,021 nil 10/06 27) Coss Bonny IOS M.ORe nil 27,000 nil 10/06 28) Feng Hai ATlantic Caustic Soda nil 6,000 nil 10/06 29) Grace ATlantic Caustic Soda nil 16,570 nil 10/06 30) Jag Amisha ATlantic HSD nil 62,007 nil 10/06 31) Orient Orchid BSS I.ORe 50,000 nil nil 11/06 32) Arun Essar I.ORe 87,000 nil nil 11/06 33) Filmeona Limbo Wilhelms COking Coal nil 45,000 nil 11/06 34) Passat Spring BTL CNTR nil nil 150/200 11/06 35) Tai Prize Jyothi COking Coal nil 70,511 nil 12/06 36) Kota Kaya Seaways CNTR nil nil 100/100 12/06 37) Helga Monship Alumina nil 26,250 nil 12/06 38) TCI Prabhu GPRSPL Food Grains 3,000 nil nil 13/06 39) Aiya Marina IOS MOP nil 40,000 nil 13/06 40) Kota Jelita Seaways CNTR nil nil 100/100 13/06 41) DA Hua Seaways G.Cargo nil 944 nil 14/06 42) Emerland Star BSS m.Ore nil 23,800 nil 14/06 43) Daiamantia nil COking Coal nil 50,000 nil 15/06 44) Sarwar Jahan ACT Marne I.ORe 8,000 nil nil 18/06 45) Evengala PetrnakisInfinity COking Coal nil 73,000 nil 18/06 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL