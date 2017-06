Jun 25- Port conditions of Visakhapatnam as of Monday Port summary: Working Vessels 14 Waiting Vessels 13 Expected Vessels 41 Total Vessels 68 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV WADI SAFAGA nil Coking Coal 17/05 --- --- nil 13,536 nil 64,921 2) MV A DUCKLING BSS I.Ore 15/05 --- --- 53,000 nil nil 36,993 3) MV YUAN JIANG UNITED LINES G.Cargo 21/05 --- --- nil TOCOME nil 2,052 4) MV OCEAN PROBE FOCUS Containers 18/06 --- --- nil 1,125 nil 2,823 5) MT ABDUL KALAM AVB GPR Crude Oil 18/06 --- --- nil 32,400 nil 16,973 6) MT JAG AMISHA ATLANTIC HSD Oil 12/06 --- --- nil 25,070 nil 5,509 7) MV TCI PRABHU GPRSPL Food grains 18/06 --- --- TOCOME nil nil 3,000 8) MV SANTOS RICHMARK Alumina 08/06 --- --- nil 2,870 nil 27,981 9) MV HELGA MONSHIP Alumina 12/06 --- --- nil 3,920 nil 5,929 10) MV GRAND PESCDORESESSKAY SS ZIRKON 15/06 --- --- 2,102 nil nil 5,898 11) MV HENG CHANG INFINITY Maize 05/06 --- --- 4,080 nil nil 3,330 12) MV TAI PRIZE JYOTHI Coking Coal 12/06 --- --- nil 14,000 nil 37,592 13) MT PRATIBHA NEERA ATLANTIC FO & LSHS 18/06 --- --- 750 nil nil 23,250 14) MV GIANNUTRI JYOTHI RockPhospate 11/06 --- --- nil 4,050 nil 7,812 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Thetis Glory JMB LPG nil 27,000 nil 28/05 --- 2) Vishwamitra Sravan LPG nil 28,000 nil 30/05 --- 3) Maori Maiden BSS C.Coal 35,000 75,242 nil 01/06 --- 4) Gina Iuliano BSS I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 5) Fritizin Inchape LPG nil 25,000 nil 07/06 --- 6) Bao Flourish Monsip Alumina 30,600 nil nil 09/06 --- 7) Arun EssAR I.ORe TOCOME nil nil 11/06 --- 8) Da Hua SEAWAYS G.Cargo 112 nil nil 14/06 --- 9) JK Marowar BSS Soya Bean 105,000 nil nil 15/06 --- 10) Govind Prasad Essar I.Ore 84,000 nil nil 17/06 --- 11) Jag Parwar Atlantic HSD&MS 11,000 nil nil 17/06 --- 12) Musashi Esskay I.Sand 12,000 nil nil 18/06 --- 13) Diamntina SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 18/06 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) KM Imbari BSS I.Ore 52,000 nil nil 19/06 2) Agria Sree Binni I.Ore 40,500 nil nil 19/06 3) Tamil Kamaraj Seapol T.Coal 25,000 nil nil 19/06 4) Almorna GAC A.Ammonia nil 4,000 nil 19/06 5) AP Drzic Eshwar Pet Coke nil 30,492 nil 19/06 6) Kota Pekrang Seaways CNTR nil nil 100/100 19/06 7) Sagar Ratan Sree Binni I.Ore 40,500 nil nil 20/06 8) Crystal Gold BSS Maize 20,000 nil nil 20/06 9) Chennai Jayam SEapol T.Coal 45,000 nil nil 20/06 10) Cos Knight GAC Coking Coal nil 50,000 nil 20/06 11) Evangela Petrakis SAIL Coking Coal nil 45,000 nil 20/06 12) Emerland Strait BSS M.Ore nil 23,800 nil 20/06 13) OEL Victory Relay CNTR nil nil 300/300 20/06 14) Maersk Dalton Maersk CNTR nil nil 400/100 20/06 15) Wadi Sudr BSS I.ORe 35,000 nil nil 21/06 16) Silver Peace Navship I.Sand 10,000 nil nil 21/06 17) Vishva Diksha SAIL Coking Coal nil 25,000 nil 21/06 18) M Agarsen AVBGPR Crude Oil nil 140,000 nil 21/06 19) Jag Aabh KR&Sons HSD nil 30,000 nil 21/06 20) Glory Advance BSS I.ORe 150,000 nil nil 22/06 21) Thalassini BSS I.Ore 13500/85 nil nil 22/06 22) Ram Prasad Essar I.ORe 87,000 nil nil 22/06 23) Tensei Maru BSS I.ORe 35,000 nil nil 22/06 24) Nirmal Priti Spanco Sulphur nil 14,750 nil 22/06 25) Aquilla Everready COking Coal nil 49,691 nil 22/06 26) Ten Yu Maru BSS I.ORe 35,000 nil nil 23/06 27) Jindal Varuna Synergy T.Logs nil 1,800 nil 23/06 28) Desh Sakthi nil Crude Oil nil 140,000 nil 23/06 29) Sarwar Jahan ACT Marine I.Ore 8,000 nil nil 24/06 30) APL Bangkok APL CNTR nil nil 356/500 24/06 31) Vega Gotland Focus Trans CNTR nil nil 250 24/06 32) AP Agrosky SAIL COking Coal nil 45,000 nil 24/06 33) Silver One BSS I.Ore 35,000 nil nil 25/06 34) Conti Pyrit ACT Infra Bauxite nil 45,000 nil 25/06 35) Nord Leader BSS Bauxite nil 49,800 nil 25/06 36) FD Gennaro Aurila SAIL Coking Coal nil 40,000 nil 25/06 37) Angel0 Della BSS COking Coal nil 77,001 nil 26/06 38) Viswa Nidhi SAIL Coking Coal nil 25,000 nil 26/06 39) A Handy BSS M.Ore nil 17,551 nil 27/06 40) Rosina Topic BSS MOP nil 21,750 nil 28/06 41) Montescristo Integral M.ORe nil 24,750 nil 28/06 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL