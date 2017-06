Jul 04- Port conditions of Visakhapatnam as of Wednesday Port summary: Woking Vessels 18 Waiting Vessels 23 Expected Vessels 43 Total Vessles 84 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV WISE YOUNG SAIL C Coal 02/07 ----- ----- nil 1,000 nil 47,186 2) MV CORAL RUBY LIBRA SHIP Iron Ore 29/06 ----- ----- 23,500 nil nil 40,200 3) Barge JUBILEE - VIB.S.S MOP 29/06 ----- ----- nil 2,000 nil COMP 4) Barge JUBILEE - VIB.S.S MOP 29/06 ----- ----- nil TOCOM nil 2,000 5) MV HANJIN MANZA HANJIN CNTR 03/07 ----- ----- nil nil 629/14,106 157/3,587 6) MV YUAN JIANG UNITED LINES G Cargo 21/05 ----- ----- nil TOCOM nil 2,052 7) MV ROSINA TOPIC BSS MOP 30/06 ----- ----- nil 3,300 nil 35,318 8) Lpgc/FRITZIN INCHCAPE LPG 07/06 ----- ----- nil 3,829 nil 24,800 9) MV EASTERN SUN ESHWAR SHIP Maize 23/06 ----- ----- 2,730 nil nil 14,120 10) MV MAORI MAIDEN BSS Maize 01/06 ----- ----- 609 nil nil COMP 11) MV SANTOS RICHMARK Alumina (B) 08/06 ----- ----- nil 2,060 nil 3,557 12) MV COWN EAGLE EVERSUN Gypsum 28/06 ----- ----- nil 15,000 nil 2,027 13) MV DONG YOUNG SYNERGY Timber Logs 02/07 ----- ----- nil 1,396 nil 1,203 14) MT AS OCTAVIA ATLANTIC S. Acid 03/07 ----- ----- nil 8,600 nil 1,580 15) MV AFRICAN PUMA ESHWAR Pet Coke 02/07 ----- ----- nil 7,140 nil 6,369 16) MV SEA EMERALD GAC Iron Ore 02/07 ----- ----- 3,700 nil nil 31,300 17) MV NORD LEADER BSS Bauxite 01/07 ----- ----- nil 16,000 nil 16,129 18) MT STX ACE 1 IOS Fuel Oil 26/06 ----- ----- 9,400 nil nil 300 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano BSS I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) Silver Peace Navship I.Sand 10,000 nil nil 19/06 --- 3) Crystal Gold BSS Maize 20,000 nil nil 21/06 --- 4) Filemona Lembo B.S.S I.Ore 80,000 nil nil 22/06 --- 5) Ram Prasad Essar Log I.ORe 87,000 nil nil 23/06 --- 6) Nirmal Priti Sapnco Sulphur (B) nil 14,750 nil 26/06 --- 7) Olympic Flair AVB GPR Crude Oil nil 140,000 nil 26/06 --- 8) Katagalan Wisdom Posideon I.ORe 95,947 nil nil 27/06 --- 9) GOA Infinity Maize 40,000 nil nil 28/06 --- 10) Maja Infinity I.ORe 36,000 nil nil 29/06 --- 11) Angello Delta G BSS C Coal nil 49,739 nil 30/06 --- 12) Maersk Visual AtlanTIC LPG nil 24,000 nil 30/06 --- 13) Maritime Victory Jain Shippin Soda Ash nil 21,951 nil 01/07 --- 14) A Handy BSS M.ORe nil 17,551 nil 01/07 --- 15) Ignazio GPRSPL S Coal nil 57,000 nil 01/07 --- 16) MP Panamax Posideon I.ORe 62,000 nil nil 02/07 --- 17) Pratibha Indryani Atlantic SKO,MS&HSD 19,000 nil nil 02/07 --- 18) Hai Lu Eveready C Coal nil 74,329 nil 02/07 --- 19) Spar Vega Pennisular Gysum nil 44,706 nil 02/07 --- 20) BW Austria GPRSPL LPG nil 25,000 nil 02/07 --- 21) Jindal Varuna SYNERGY Stone Metal 6,000 nil nil 03/07 --- 22) Saigon Queen Amma Maize 6,000 nil nil 03/07 --- 23) Genco Spirit GAC Maize 22,000 nil nil 03/07 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Wadi Sudr Seaspan I.ORe 35,000 nil nil 04/07 2) Mahavir Prasad Essar Log I.Ore 87,000 nil nil 04/07 3) Agnes VArun Ship Pre Baked A nil 5,984 nil 04/07 4) Tamil Anna Seapol T.Coal 20,000 nil nil 04/07 5) Jag Parwar ATLANTIC HSD 10,000 nil nil 04/07 6) Rui Ning Seahorse m.Ore nil 27,031 nil 04/07 7) Kokuma Vigrous GPRSPL Methonal nil 5,250 nil 04/07 8) Southern Falcon JMB Styrene nil 6,500 nil 04/07 9) Yaan By AE Synergy T.Logs nil 4,500 nil 04/07 10) Maersk Drammen Maersk CNTR nil nil 400/100 04/07 11) Atro ATLANTIC I.ORe 18,000 nil nil 04/07 12) Dynamic Energy Sravan LPG nil 25,000 nil 04/07 13) Tharinee Naree GAC Corn 22,000 nil nil 05/07 14) Pacific Guardina SAIL COking Coal nil 50,891 nil 05/07 15) EMS BSS COking Coal nil 70,000 nil 05/07 16) Chemical Arrow JMB C.Soda nil 6,000 nil 05/07 17) OEL Victory Relay CNTR nil nil 300/300 05/07 18) RBD Ocean BSS I.ORe 90,000 nil nil 06/07 19) Orient Accord Monship Alumina (B) 30,600 nil nil 06/07 20) Gas Columbia WMSPL L.Ammonia nil 6,299 nil 06/07 21) Unity Relay CNTR nil nil 250/300 06/07 22) AP Sveti Vlaho Seahrose m.ore nil 20,000 nil 06/07 23) Pacific Endevour BSS I.ORe 30,000 nil nil 07/07 24) Golden Brilliance ATLANTIC S.Acid nil 9,000 nil 07/07 25) SAM Panther IOS DAP nil 32,100 nil 07/07 26) Silvern Fern Focus Trans CNTR nil nil 600/600 07/07 27) Hansa Calypso Focus Trans CNTR nil nil 300 07/07 28) Classy Victoria Atlantic HSd nil 65,901 nil 07/07 29) Prem Mala Sravan HSD nil 25,000 nil 07/07 30) Glaring Pescadore Puyvast GB 8,000 nil nil 08/07 31) Maple Greek BSS Lime Stone nil 45,000 nil 08/07 32) CT Dublin IOS C.Soda nil 2,000 nil 08/07 33) Jag ravi KR&Sons Bauxite nil 44,000 nil 08/07 34) APL Bangkok APL CNTR nil nil 443/500 08/07 35) Vinaliness Freedo Everett A.Coal nil 10,500 nil 09/07 36) Vega Gotland Focus Trans CNTR nil nil 250 09/07 37) United Bss Hot B Iron nil 44,000 nil 10/07 38) TCI Arjun GPRSPL T.Logs nil 2,900 nil 10/07 39) RN Tagore Sravan HSD nil 20,000 nil 10/07 40) Grace ATLANTIC C.Soda nil 16,750 nil 11/07 41) TCI Prabhu GPRSPL F Gr/T.Logs 3,000 2,900 nil 12/07 42) Tenni Meru BSS MOP nil 24,737 nil 17/07 43) Flora Glory faith COking Coal nil 77,000 nil 17/07 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL