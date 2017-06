Oct 09- Port conditions of Visakhapatnam as of Tuesday Port summary: Working Vessels 19 Waiting Vessels 21 Expected Vessels 36 Total Vessels 76 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV OKINAWA SAIL Coking Coal 07/10 ----- ----- nil 5,686 nil 44,114 2) MV POS AMETRIN JYOTHI DAP 07/10 ----- ----- nil 4,000 nil 43,026 3) MV PASSAT SPRING BTL CNTR 08/10 ----- ----- nil 7,158 nil 3,838 4) MT MAISTROS BENLINE NAPTHA 06/10 ----- ----- nil 27,594 nil 27,350 5) MT MELTEMI BENLINE NAPTHA 07/10 ----- ----- nil 27,594 nil COMP 6) MV NUEVA FORTUNA SEASPAN Steam Coal 05/10 ----- ----- nil 4,000 nil 44,869 7) MT SCF ALPINE INTER OCEAN HSD 05/10 ----- ----- nil 16,000 nil 7,570 8) MV NORD COPONHAGENLOTUS Maize 16/08 ----- ----- 5,622 nil nil 20,084 9) MV ARTEMIS ESHWAR SHG CP Coke 28/09 ----- ----- 4,270 nil nil 18,730 10) MV KARSIYAKA EVERETT DAP 29/09 ----- ----- nil 4,830 nil 33,190 11) MV DON FRANE BULICINTEROCEAN DAP 20/09 ----- ----- nil 6,350 nil 11,178 12) MV ZHONG HAI EVERSUN DOLMITE 07/10 ----- ----- nil 14,500 nil 17,982 13) MV WADI FERAN JYOTHI SHG A.P.Sulphur 25/09 ----- ----- nil 5,292 nil COMP 14) MV TAMIL ANNA SEAPOL Thermal Coal 07/10 ----- ----- 16,800 nil nil 24,819 15) MV MARITIME BSS Steam Coal 02/10 ----- ----- nil 9,560 nil 5,981 16) MV GENCO SPIRIT ESSKAY S.S Steel Plates 12/09 ----- ----- 2,330 nil nil 254 17) MV PORT CANTON SAIL Steam Coal 28/09 ----- ----- nil 10,190 nil 8,848 18) MT SAMPURNA ATLANTIC MS 08/10 ----- ----- 400 nil nil 22,600 19) MT JAG PUSHPA SRAVAN HSD 08/10 ----- ----- nil 1,500 nil 13,500 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano WMSPL I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) Yasa Anatolia Sravan A.Nirate nil 28,600 nil 26/08 --- 3) Great Creation GAC MAize 22,000 nil nil 01/09 --- 4) Albarellia Interocean A.Nirate nil 9,496 nil 02/09 --- 5) Konstantions Lotus MAize 33,000 nil nil 11/09 --- 6) Vinalines Ocean BSS MAize 33,000 nil nil 13/09 --- 7) Turkauz Monship Alumina 30,600 nil nil 19/09 --- 8) Andromeda Esskay S.Coal nil 59,287 nil 27/09 --- 9) Ayse Aksoy Seatrans DAP nil 32,625 nil 30/09 --- 10) Advance PescadoresEsskay Zircon 9,500 nil nil 01/10 --- 11) Pan Uno Bothra COking Coal nil 65,751 nil 02/10 --- 12) Maharishi VamadevaATLANTIC LPG nil 31,699 nil 02/10 --- 13) Pacific Tramp Sravan A.Nitrate nil 29,303 nil 03/10 --- 14) Ocean Venus SAIL COking Coal nil 21,177 nil 03/10 --- 15) Nosco Trader Tinna Vitery L.Stone nil 6,201 nil 03/10 --- 16) Fathur Rahman Synergy T.Logs nil 9,000 nil 04/10 --- 17) Maharishi Bharad Atlantic LPG nil 21,000 nil 05/10 --- 18) Jag Aabha KRS HSD nil 20,000 nil 05/10 --- 19) Chandi Prasad Essar I.Ore 97,000 nil nil 07/10 --- 20) Jindal Varun Synergy Stone Agrega 6,500 nil nil 07/10 --- 21) Gandhar AVBGPR COIL nil 134,389 nil 07/10 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Marine Blue GAC Lleminsand nil 10,400 nil 09/10 2) Wangaratta SAIL COking Coal nil 45,000 nil 09/10 3) Monte Pelmo Eveready Coking Coal nil 70,585 nil 09/10 4) Hanjin Ningbo Hanjin CNTR nil nil 264/250 09/10 5) Kumano Lily Chowgule Pig iron 28,000 nil nil 10/10 6) Jag Parwar ATLANTIC HSD 18,000 nil nil 10/10 7) Gaschem Hamburg JMB A.Ammonia 6,000 nil nil 10/10 8) Gas Cat AtlaNTIC L.Ammonia 8,501 nil nil 10/10 9) Lion IOS MOP nil 31,000 nil 10/10 10) Sammy Seapol Steam Coal nil 38,000 nil 10/10 11) Doric Pride SAIL Coking Coal nil 51,139 nil 10/10 12) Ocean Fortune OSL Gypsum nil 27,300 nil 10/10 13) Prathibha Warna Sravan HSD&MS nil 25,000 nil 10/10 14) Eagle Meerut Sravan HSD nil 8,500 nil 10/10 15) Jag Prerena ATLANTIC HSD nil 20,261 nil 11/10 16) Jag Preeti Sravan FO nil 7,500 nil 11/10 17) Great Mary PUYVAST Steel Plates 8,000 nil nil 12/10 18) Ithom BSS Mill Scale 15,000 nil nil 12/10 19) Luilang Wisdom BSS MAize 20,000 nil nil 12/10 20) Tamilnadu PUYVAST Urea nil 37,600 nil 12/10 21) Endeavour OSL S.Coal nil 68,000 nil 12/10 22) Sea Horse Atlantic C.oil nil 14/37697 nil 12/10 23) Halil Sahin Seatrans Sulphur nil 33,000 nil 13/10 24) Hazir INTEGRAL A.Nirate nil 29,112 nil 13/10 25) OEL Victory Relay CNTR nil nil 250/250 13/10 26) Nantong Seahorse M.ORe nil 23,288 nil 13/10 27) Densa Leapord Integral M.Ore nil 25,300 nil 14/10 28) Nanga Prabat Sravan LPG nil 3,000 nil 14/10 29) Glovis Master Infinity Met Coke nil 26,250 nil 15/10 30) New Rainbow Eshwar SHG Pet Coke nil 32,994 nil 15/10 31) Euro Max BTL CNTR nil nil 252/150 15/10 32) TCI Prabhu GPRSP Food Grains 2,900 2,500 nil 16/10 33) Hanjin Minazilo Hanjin CNTR nil nil 300/250 16/10 34) Tony Atlantic C.oil nil 138,230 nil 16/10 35) Alexander Amma Dried Cashew nil 6,067 nil 17/10 36) Turkauz Monship Alumina 30,600 nil nil 17/10 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean 