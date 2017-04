Apr 05Port conditions of Visakhapatnam as of Friday Port summary: Woking Vessels 14 Waiting Vessels 05 Expected Vessels 36 Total Vessles 55 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV KOTA KAYA SEAWAYS CONT 04/04 ----- ----- nil 479 nil 15,316 2) MV TENNEI MARU B.S.S Steam Coal 01/04 ----- ----- nil 5,544 nil 45,995 3) Barge JUBILEE VI BSS S.COAL ----- ----- ----- nil 1,544 nil 4) MT SEA HORSE ATLANTIC Crude Ol 04/04 ----- ----- nil 5,400 nil 134,600 5) MV MARDINIK SEASPAN E WHEAT 28/03 ----- ----- 3,700 nil nil 28,300 6) MV TIGER DI SEATRANS Steam Coal 31/03 ----- ----- nil 13,500 nil 19,804 7) MV TU SON SYNERGY Tmber Logs 29/03 ----- ----- nil 1,623 nil 8) MV APJ AKHIL SEAPOL E T.COAL 04/04 ----- ----- 18,625 nil nil 27,280 9) MV ORIENTAL ESSAR Anthr 02/04 ----- ----- nil 4,270 nil 6,730 10) MV SHAH ESHWAR Pet Coke 30/03 ----- ----- nil 5,730 nil 3,870 11) MV POS AVENTURIN SREE BINNI E .ORE CLO 03/04 ----- ----- 36,350 nil nil 12) Barge JUBILEE V BSS S.COAL ----- ----- ----- nil 1,400 nil 600 13) MT ORCHIDS ATLANTIC E F.O & LDO 03/04 ----- ----- 5,400 nil nil 5,600 14) MT SUVARN ATLANTIC EHSD 04/04 ----- ----- 600 nil nil 24,400 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano WMSPL I.Ore nil nil nil ----- 05/06 2) Xihai Atlantic Caustic Soda nil 10,622 nil ----- 14/03 3) Mardnik Seaspan Wheat 33,000 nil 40,000 ----- 28/03 4) Tu Son Synergy T.Logs nil 5,000 nil ----- 29/03 5) Serenata Sail Coking Coal nil 50,000 nil ----- 31/03 Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) BrightRoya NAVship I.ORe 27,400 nil nil 05/04 2) OEL Victory Relay CONT nil nil 250/250 05/04 3) New Century Interocean HSD nil 30,000 nil 05/04 4) Kamlesh Essar I.Ore 107,000 nil nil 06/04 5) Sea Mirror BSS I.ORe 25,000 nil nil 06/04 6) Linde ULA Steel Cargo 4,000 nil nil 06/04 7) Ocean Felicity Fortune I.Sand 9,400 nil nil 06/04 8) Grean Ocean NAVship Allumina 30,600 nil nil 06/04 9) Ocean Probe Focus CONT nil nil 300/300 06/04 11) Tamil Kamaraj Seapol T.Coal 20,000 nil nil 06/04 12) Taikli Puyvas Granite 5,000 nil nil 06/04 13) Silvern Fern Focus Cont nil nil 300/300 06/04 14) TCI Prabhu GPRSL Food Gra 3,000 2,500 nil 07/04 15) Jag Prachi ATLANTIC FO 22,000 nil nil 07/04 16) Athina IOS Trns Naptha 25,000 nil nil 07/04 17) Leader IOS Trns Naptha 25,000 nil nil 07/04 18) Rysy SAIL COking Coal nil 50,000 nil 07/04 19) Unity Relay ConT nil nil 250/250 07/04 20) AL Saffiah GAC MethnelS nil 7,188 nil 07/04 21) Prudent ATLANTIC HSD nil 20,134 nil 07/04 22) Dynamic Ocean SYNERGY Maize 6,800 nil nil 08/04 23) Rockwaybelle seatrans sulphur nil 10,000 nil 08/04 24) Texas ATLANTIC Crude Oil nil 140,000 nil 08/04 25) APL Bangkok APL CONT nil nil 493/500 08/04 26) Golden Brilliance AMMA IPA nil 3,507 nil 08/04 27) Baran Naree BSS I.Ore 35,000 nil nil 08/04 28) Chandi Prasad Essar I.Ore 135,000 nil nil 08/04 29) Hanjin Brisbane Jyothi Urea nil 16,000 nil 10/04 30) Moon Gory Seaspan Steam Coal nil 55,000 nil 10/04 31) Ocean Libra BSS COking Coal nil 79,000 nil 10/04 32) Matsuima Bay Eshwar Pet Coke nil 32,000 nil 10/04 33) Wu Chang Hi Everett Met Coke nil 8,800 nil 12/04 34) Buxharmony Chakiat CONT nil nil 350/350 12/04 35) Symphony Atlantic Crude Oil nil 26,464 nil 12/04 37) Caribeean Orcid Esskay C.Soda nil 10,000 nil 15/04 38) Nireas Integral COking Coal nil 79,122 nil 18/04 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL