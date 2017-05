May 22- Port conditions of Visakhapatnam as of Wednesday Port summary: Working Vessels 08 Waiting Vessels 09 Expected Vessels 43 Total Vessels 60 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV VISHVA VIJAY SAIL Coking Coal 13/05 ----- ----- nil 29,300 nil 49,450 2) MV IKAN TAMBAN BSS Maize 11/05 ----- ----- 5,170 nil nil 6,244 3) MV ORIENT TIDE ESHWAR CP Coke 11/05 ----- ----- TOCOME nil nil 30,000 4) MV TAMIL KAMRAJ SEAPOL Thermal Coal 10/05 ----- ----- 5,586 nil nil 2,361 5) MV STX CLOVER BSS Coking Coal 07/05 ----- ----- nil 10,080 nil 16,507 6) MV JK MONOWARA SEAWAYS Steel Cargo 12/05 ----- ----- 1,540 nil nil 12,126 7) MV PORT NELSON SEA TRANS Steam Coal 09/05 ----- ----- nil 10,570 nil 18,700 8) MT ALICE IOS FO 12/05 ----- ----- nil 9,800 nil 20,500 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Symphony AtlantIC LPG nil 26,464 nil 12/04 --- 2) Turquoiset WMSPL Palm 6,500 nil nil 15/04 --- 3) MErcy Wisdom Lotus Maize 12,000 nil nil 15/05 --- 4) Nihat Monship Alumina 30,600 nil nil 18/05 --- 5) Byron IOS Maize 45,000 nil nil 19/05 --- 6) Venus Glory JMB LPG nil 26,000 nil 19/05 --- 7) Pos Averturn Sreebinni I.Ore 41,000 nil nil 23/05 --- 8) BC Chatterjee ATLANTIC Hsd nil 29,955 nil 23/05 --- 9) Maple AtlantiC Propane nil 22,630 nil 23/05 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Borkum Seaways G.Cargo 20,000 nil nil 22/05 2) Atro ADMIRAL I.ORe 25,000 nil nil 22/05 3) Inalco Accord BSS Maize 15,000 nil nil 22/05 4) Tamil Anna Seapol T.COal 40,000 nil nil 22/05 5) DST Queen Jyothi Rock Phos nil 49,650 nil 22/05 6) Nuri Bey SAIL COking Coal nil 50,000 nil 22/05 7) OEL Victory Relay CNTR nil nil 250/250 22/05 8) Jervis Bay Maersk CNTR nil nil 400/100 22/05 9) Thamee Ala Everett T.Logs nil 6,000 nil 22/05 10) Densa Falcon Navship Alumina nil 35,250 nil 22/05 11) Vedika Prem ATLANTIC HSD&SKO nil 38,655 nil 22/05 12) Ramprasad Essar I.Ore 130,000 nil nil 23/05 13) Yue Hai Lotus Maize 21,000 nil nil 23/05 14) Rabindranth TagoreATLANTIC MS&SKO 11,000 nil nil 23/05 15) Goa Esskay Urea nil 33,000 nil 23/05 16) Maharaj Agarsen AVBGPR CRude Oil nil 140,000 nil 23/05 17) Lourdes ATLANTIC FO 5,711 nil nil 23/05 18) Sriprem Veena ADMIRAL I.Ore 50,000 50,000 nil 24/05 19) Hanjin BSS I.Ore 35,000 nil nil 24/05 20) Ocean Star IOS Maize 27,300 nil nil 24/05 21) Yutai Breeze BSS MOP nil 35,000 nil 24/05 22) Almorna GAC L.Ammonia nil 7,000 nil 24/05 23) Jag Prakash Sravan Hsd nil 20,000 nil 24/05 24) Suvarnya Swarajya ATLANTIC Hsd nil 28,000 nil 24/05 25) Port Melbourne Infnity I.Ore 37,000 nil nil 25/05 26) Motioni Scan Seaways Steel Plate 2,650 nil nil 25/05 27) Arrilah Seatrans Urea nil 33,000 nil 25/05 28) Gallia Gracea Esskay Steam Coal nil 71,500 nil 25/05 29) Buxharmony Chakiat CNTR nil nil 350/350 25/05 30) Sunrise KR Ferro nil 16,500 nil 25/05 31) Amoy Fotune Seatrans Steam Coal nil 34,415 nil 26/05 32) Jag Ravi Synergy I.Sand 45,000 nil nil 26/05 33) Stelios ADMIRAL Gypsum nil 57,300 nil 26/05 34) Carmencita BSS L.Stone nil 52,790 nil 26/05 35) Jai Veekali Posiedon Stone Dust 6,000 nil nil 26/05 36) New Creation BSS Maize 30,000 nil nil 27/05 37) Hellen Integral Palm Methney 5,000 nil nil 27/05 38) Odigitra Benline Rock Phos nil 41,952 nil 27/05 39) TCI Prabhu GPRSL T.Logs nil 270,000 nil 27/05 40) Brioghle Grac ATLANTIC CRude Oil nil 270,000 nil 28/05 41) POS Island Intergral M.Ore nil 23,500 nil 28/05 42) AL Saffiah GAC Sytne Monome nil 8,550 nil 29/05 43) Miramis ATLANTIC C.Soda nil 5,500 nil 29/05 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; DAP:Di-Ammonium Phosphate; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CNTR: Containers; TBT: To berth today;