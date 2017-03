Jun 28Port conditions ofVisakhapatnam as of Friday Port summary: Woking Vessels 09 Waiting Vessels 15 Expected Vessels 34 Total Vessles 58 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV MIZUNAGI MARU DEBLINES nil 23/06 ----- ----- nil nil nil 2) MT LEADER ATLANTIC HSD 23/06 ----- ----- nil 2,450 nil 50 3) MV TCI PRABHU GPRSPL FoodGrains 25/06 ----- ----- 1,159 nil nil 1,841 4) MV YANGTZE DIGNITYIOS Maize 04/06 ----- ----- 2,830 nil nil 9,661 5) MV YUE HAI LOTUS Maize 28/05 ----- ----- 4,870 nil nil 2,309 6) MV MAA SALEHA B.S.S Maize 16/06 ----- ----- 7,190 nil nil 12,785 7) MV EAST J.M.BAXI & COMOP 24/06 ----- ----- nil 10,670 nil 19,330 8) MV DESERT CONDOR B.S.S M.Ore 22/06 ----- ----- nil 11,500 nil 2,139 9) MV STAR CAPELLA ESSKAY SHIP Coke&Steel 14/06 ----- ----- 2,931 nil nil 5,824 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Densa Falcon IOS MAize 31,500 nil nil 30/05 --- 2) Danuta GPRSPL Prop&Bautne nil 28,967 nil 05/06 --- 3) Ipanema Pennisular MAize 27,500 nil nil 06/06 --- 4) Asphat Alliance AtlaNTIC Bitumen 5,000 nil nil 06/06 --- 5) Glorious Sawara IOS MAize 25,000 nil nil 09/06 --- 6) Kikiyo AtlANTIC LPG nil 21,000 nil 10/06 --- 7) Zy Hi Sheng IOS MAize 27,000 nil nil 11/06 --- 8) Pearl Bridge Sravan A.Nirate nil 13,850 nil 19/06 --- 9) Hiberina Bss MAize 25,000 nil nil 21/06 --- 10) Ram Prasad Essar I.Ore 100,000 nil nil 25/06 --- 11) Orchids Atlantic FO,LSHS,&LDO 24,000 nil nil 25/06 --- 12) Storm Rider Navship A.Powder nil 31,500 nil 25/06 --- 13) Unity Relay Cont nil nil 200/200 27/06 --- 14) OEL Victory Relay Cont nil nil 250/250 27/06 --- 15) Olympic Flair AVBGPR Crude Oil nil 130,000 nil 27/06 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Good Trade Seapol T.Coal 40,000 nil nil 28/06 2) Athina Carra SAIL Coking Coal nil 45,000 nil 28/06 3) Valliant Star Everun Dolom&Lime nil 42,600 nil 28/06 4) Kang Shun SC&CO I.ORe 35,000 nil nil 29/06 5) Tiger Di Esskay SHIP STeam Coal nil 55,000 nil 29/06 6) Lord Eversun Pet Coke nil 48,525 nil 29/06 7) Silver Fern Focus Trans Cont nil nil 500/350 29/06 8) DL Race Esskay SHIP IPA&Acetone nil 2,500 nil 29/06 9) All Cargo Arathi Synergy T.Logs nil 6,000 nil 29/06 10) Sampurna Swarjya Atlantic HSD nil 18,962 nil 29/06 11) Vedika Prem Atlantic HSD nil 17,000 nil 29/06 12) Common Calypso Seatrans Steam Coal nil 35,000 nil 30/06 13) Vishva Preeti SAIL Coking Coal nil 40,000 nil 30/06 14) Rina Bss STeam Coal nil 55,050 nil 30/06 15) Yu Long Ling ACT Baux&Steel 28390/2325 nil nil 30/06 16) Kamlesh Essar I.ORe 106,000 nil nil 01/07 17) Eastern Star Seatrans M.Ore 22,000 nil nil 01/07 18) Vishva Nidhi SAIL Coking Coal nil 25,000 nil 01/07 19) APL Bankok APL Cont nil nil 250/500 01/07 20) Olympus SAIL Coking Coal nil 25,000 nil 02/07 21) AL Saffiah GAC S.Monomer nil 8,550 nil 02/07 22) Birch IOS Alumina nil 24,750 nil 02/07 23) Akbar AVBGPR Passenger nil nil nil 02/07 24) Yangtec Classic IOS MOP nil 27,000 nil 03/07 25) Atlantic Legend BSS Coking Coal nil 77,363 nil 03/07 26) Aggelos Puyvast Urea in bulk nil 45,000 nil 04/07 27) Arabian Orchid GAC Mono&Methnl nil 1500/7850 nil 05/07 28) Josco Changzhou Bss MOP nil 35,000 nil 06/07 29) Royal Pearl Seatrans Rock nil 11,200 nil 06/07 30) Fengli Parekh I.ORe 140,000 nil nil 08/07 31) Genco Avengure SC&CO I.ORe 35,000 nil nil 29/07 32) Ever Excellent Essar I.Ore 66,000 nil nil 29/07 33) Rickmers dubai ULA Steel Cargo 4,000 nil nil 29/07 34) nil nil nil nil nil nil ----- NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL