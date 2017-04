Oct 17Port conditions of Visakhatpatnam as of Thursday Port summary: Woking Vessels 15 Waiting Vessels 31 Expected Vessels 19 Total Vessles 65 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M.V GLOBAL FR KR & SONS UREA 13/10 ----- ----- nil TOCOM nil 52,000 2) M.V ARKAS B.S.S Steam Coal 14/10 ----- ----- nil TOCOM nil 55,000 3) LPG/C.BW DANUTA ATLANTIC LPG ----- ----- ----- nil 2,891 nil COMP 4) M.V NOSCO GLORY I.O.S Urea 01/10 ----- ----- nil TOCOM nil 428 5) M.V EASTERN STAR ESSKAY Steel Slabs 04/10 ----- ----- TOCOM nil nil 7,371 6) M.V CHIP STAR JM BAXI Wood Chips 06/10 ----- ----- nil TOCOM nil 20,117 7) M.V GATI PRIDE GPRSPL Stone & Cem 08/10 ----- ----- TOCOM nil nil 5,221 8) M.V CHANG YANG PI INFINITY Urea 05/10 ----- ----- nil TOCOM nil 21,724 9) M.V ROOK KR & SONS PIG Iron 10/10 ----- ----- TOCOM nil nil 10,728 10) M.V ARIZONA SREE BINNI Iron Ore 09/10 ----- ----- TOCOM nil nil 10,130 11) M.V TAMIL KAMARAJ SEAPOL Thermal coal 11/10 ----- ----- TOCOM nil nil 31,220 12) M.V ZEALAND ROTT SREE BINNI Iron Ore 12/10 ----- ----- TOCOM nil nil 27,395 13) M.T MALHARI MONSHIP Caustic Soda 10/10 ----- ----- nil TOCOM nil 8,306 14) M.T MARITIME KE I.O.S MS Oil 10/10 ----- ----- nil 9,000 nil 16,290 15) M.T LOURDES ATLANTIC FO 09/10 ----- ----- nil 300 nil 5,531 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gandhar AVBGPR CRude Oil nil 140,000 nil 23/09 --- 2) Malavika Essar I.ORe 55,000 nil nil 03/10 --- 3) Alaed IOS S Car/A Nir 5,000 nil nil 05/10 --- 4) Orsolina BottigleiIOS Urea nil 53,870 nil 05/10 --- 5) Lady Celeine Esskay Steel Cargo 18,000 nil nil 09/10 --- 6) Tan Binh JMB Maize 6,000 nil nil 09/10 --- 7) Victory AtlanTIC MS nil 2,600 nil 10/10 --- 8) Jag Aanchal ATLANTIC HSD nil 27,001 nil 10/10 --- 9) Asphat Alliance Atlanic Bitumen 3,500 nil nil 11/10 --- 10) Shanghai AVBGPR CRude Oil nil 134,000 nil 11/10 --- 11) Chennai Jayam Seapol T.COal 45,000 nil nil 13/10 --- 12) Orchids AtlANTIC FO&LDO 23,000 nil nil 13/10 --- 13) Genmar Integral M.ORe nil 12,100 nil 13/10 --- 14) United Tambora Puyvast S Plates/GB 10,000 nil nil 14/10 --- 15) Shandong Tong IOS DAP nil 48,390 nil 14/10 --- 16) Yong An BSS STeam Coal nil 36,690 nil 14/10 --- 17) SC Tijain AtlANTIC Toluene nil 2,009 nil 14/10 --- 18) Sealord ULA Silico M 7,000 nil nil 15/10 --- 19) Emerland Navship Alumina 30,000 nil nil 15/10 --- 20) Suvarna Swarjya ATLANTIC HSD&MS 12,000 nil nil 15/10 --- 21) Eny InfiNITY STeam Coal nil 26,901 nil 15/10 --- 22) Apl Bangkok APL CNTR nil nil 270/500 15/10 --- 23) Unity Relay CNTR nil nil 250/250 15/10 --- 24) ORiental Trader SC&CO I.ORe 55,000 nil nil 16/10 --- 25) Kang Fu KR & SONS I.ORe 45,500 nil nil 16/10 --- 26) TCI Prabhu GPRSPL Food Grains 3,000 nil nil 16/10 --- 27) Dianna Seatrans DAP nil 32,609 nil 16/10 --- 28) JL Rooterdam Atlantc S.ACid nil 6,000 nil 16/10 --- 29) Gas quantum JMB A.Ammona nil 3,000 nil 16/10 --- 30) NGOC Son Tinna Lime Stone nil 6,200 nil 16/10 --- 31) Sanmar Seredane ATLANTIC Hsd nil 29,149 nil 16/10 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Jin Zhou SC&CO I.ORe 35,000 nil nil 17/10 2) Jag Rani KR & SONS I.ORe 52,000 nil nil 17/10 3) AL Majedh GAC Ammonia nil 5,350 nil 17/10 20) Guan Hai SAIL Coking Coal nil 75,000 nil 17/10 15) Mandarin Crown BSS STeam Coal nil 54,800 nil 17/10 16) Interpid Seahorse M.ORe nil 22,140 nil 17/10 17) Alabama Belle OSL Dolamite nil 38,900 nil 17/10 18) Sanmar Santaza Sravan HSD nil 5,000 nil 17/10 21) Racha Bhum Chakiat CNTR nil nil 384/300 18/10 23) Vinalines Star BSS Mills S 22,000 nil 384/300 19/10 24) Vinalines Ocean Seatrns Sulphur nil 17,699 nil 19/10 25) Kravados Seahorse M.ORe nil 21,500 nil 19/10 28) Anemone Merchant I.ORe 150,000 nil nil 21/10 29) AL Saffiah GAC S.Monomer nil 8,555 nil 21/10 30) Passat Spring BTL CNTR nil nil 400/450 21/10 32) Marine Stars SAIL COking Coal nil 52,042 nil 23/10 33) Olympic Leagcy AtlantiC CRude Oil nil 260,576 nil 24/10 34) RYSY BSS COking Coal nil 75,000 nil 25/10 35) Grizzly SAIL COking Coal nil 50,000 nil 25/10 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL