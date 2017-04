Oct 22Port conditions of Visakhapatnam as of Tuesday Port summary: Woking Vessels 18 Waiting Vessels 16 Expected Vessels 14 Total Vessles 48 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV TAI ZHU FENG CHOWGULE Bauxite 19/10 ----- ----- nil 3,876 nil 63,644 2) MV ANEMONE MERCHANT Iron Ore 21/10 ----- ----- 15,000 nil nil 126,565 3) MV PASSAT SPRING BTL E CNTRainers 21/10 ----- ----- nil nil 14,168 1,367 4) MV MANDARIN CROWN B.S.S Steam Coal 18/10 ----- ----- nil 2,000 nil 48,900 5) MV CHANG YANG PIO INFINITY Urea 05/10 ----- ----- nil 1,290 nil 1,269 6) MV DIANA SEA TRANS DAP 16/10 ----- ----- nil 2,280 nil 16,744 7) MV ALAED I O S A. NITRATE 05/10 ----- ----- nil 559 nil 5,896 8) MV TCI PRABHU GPRSPL Food Grains 17/10 ----- ----- nil TOCOM nil 3,000 9) MV ORSOLINA BOTT I.O.S Urea 05/10 ----- ----- nil 2,390 nil 27,807 10) MV ALABAMA BE OSL Dolamite 18/10 ----- ----- nil 14,500 nil 9,217 11) MV ARKAS BSS Steam Coal 14/10 ----- ----- nil 10,950 nil 3,135 12) MV APJ JAD GPR SPL Thermal Coal 17/10 ----- ----- 6,212 nil nil COMP 13) MV YONG AN 2 BSS Steam Coal 14/10 ----- ----- nil 5,115 nil 480 14) MV LADY CELINE ESSKAY STEEL CARGO 09/10 ----- ----- 2,630 nil nil 31,032 15) MV UNITED TAM PUYVAST Steel 14/10 ----- ----- 1,898 nil nil 3,499 16) MT ASPHALT ALLIA ATLANTIC BITUMEN 11/10 ----- ----- 2,900 nil nil COMP 17) MT SANMAR SERENADEATLANTIC SKO 15/10 ----- ----- 8,900 nil nil 6,700 18) MV VINALINES OCEANSEA TRANS SULPHUR 20/10 ----- ----- nil 2,400 nil 12,925 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Alaed IOS Steel Cargo 5,000 7,515 nil 05/10 --- 2) Tan Binh JMB Maize 6,000 nil nil 09/10 --- 3) Jag Aanchal ATLANTIC HSD nil 27,001 nil 10/10 --- 4) Shanghai AVBGPR CRude Oil nil 134,000 nil 11/10 --- 5) Global Frontiner KR & SONS Urea nil 43,000 nil 13/10 --- 6) Shandong Tong IOS DAP nil 48,390 nil 14/10 --- 7) NGOC Son Tinna Lime Stone nil 6,200 nil 15/10 --- 8) Oriental Trader SC&CO I.ORe 36,502 nil nil 16/10 --- 9) Sealord ULA Garnet Sand 3,230 nil nil 16/10 --- 10) Dianna Seatrans Alumina/DAP 30,600 32,609 nil 16/10 --- 11) ENY Navship I.ORS 28,000 26,901 nil 16/10 --- 12) Malathi EssaR I.Ore 55,000 nil nil 17/10 --- 13) APJ Akhil GPR SPL T.COal 35,000 nil nil 19/10 --- 14) Gem of Paradip Esskay T.COal 35,000 nil nil 19/10 --- 15) Karavados Seahorse M.ORe nil 21,500 nil 19/10 --- 16) Thor Wave Eversu Gypsum nil 40,000 nil 21/10 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Shropshire Wilhelmsen Steel Cargo 25,000 nil nil 24/08 2) Scl Bern-VI PRUDENTIAL vehicles 206 nil nil 23/08 3) Royal Hugli ACE CNTR nil nil 71 23/08 4) Magnum Energy Parekh CR Coils nil 20,354 nil 23/08 5) Vf Glory-VI Merchant Woodpulp nil 7,200 nil 23/08 6) Thai Binh Dinshaw Calcite Chs nil 8,500 nil 25/08 7) Eleni M Merchant Steel Cargo nil 20,000 nil 25/08 8) Densa Panther Wilhelmsen S.Cargo 26,000 nil nil 26/08 9) Kong Que Cosco S.Cargo 620 nil nil 28/08 10) Gaillardia Chowgule CR Coils nil 13,500 nil 28/08 11) Ellensborg UNITED STEEL nil 2,500 nil 29/08 12) Da Zi Yun Cosco S.Cargo nil 2,209 nil 01/09 13) Hony World Samsara S.Cargo nil 11,000 nil 05/09 14) Aquarius NYK Machinery nil 750 nil 13/09 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL