Oct 25Port conditions of Visakhapatnam as of Friday Port summary: Working Vessels 18 Waiting Vessels 27 Expected Vessels 24 Total Vessels 69 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M.V TAI ZHU FENG CHOWGULE Bauxite 19/10 ----- ----- nil 2,266 nil 60,846 2) M.V ANEMONE MERCHANT Iron Ore 21/10 ----- ----- 29,000 nil nil 100,565 3) M.V MANDARIN CROW B.S.S Steam Coal 18/10 ----- ----- nil 5,027 nil 43,823 4) M.V CHANG YANG PI INFINITY Urea 05/10 ----- ----- nil TOCOM nil 1,824 5) M.V DIANA SEA TRANS Di-A Phos 16/10 ----- ----- nil TOCOM nil 16,699 6) M.V ALAED I O S A. NITRATE 05/10 ----- ----- nil TOCOM nil 5,897 7) M.V TCI PRABHU GPRSPL Food Grains 17/10 ----- ----- nil TOCOM nil 2,900 8) M.V ORSOLINA BOTT I.O.S Urea 05/10 ----- ----- nil TOCOM nil 29,190 9) M.V THOR WAVE EVERSUN Gypsum 21/10 ----- ----- nil 1,150 nil 37,850 10) M.V ALABAMA BELLE OSL Dol & L.St 18/10 ----- ----- nil 6,259 nil COMP 11) M.V ARKAS BSS Steam Coal 14/10 ----- ----- nil 5,300 nil COMP 12) M.V APJ AKHIL GPR SPL Thermal Coal 19/10 ----- ----- 2,800 nil nil 41,200 13) M.V TINACITY ESHWAR Pet.Coke 22/10 ----- ----- nil 1,260 nil 24,982 14) M.V LADY CELINE ESSKAY STEEL CARGO 09/10 ----- ----- 276 nil nil 31,032 15) M.V UNITED TAMBOR PUYVAST S & Granite 14/10 ----- ----- 14 nil nil 3,485 16) M.T LOURDES ATLANTIC F.O 22/10 ----- ----- nil 1,350 nil 2,701 17) M.T B.C. CHATT ATLANTIC MS & PY GAS 22/10 ----- ----- nil TOCOM nil 10,028 18) M.V VINALINES OC SEA TRANS SULPHUR 20/10 ----- ----- nil TOCOM nil 11,818 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** #VALUE! 2) Tan Binh JMB Maize 6,000 nil nil 09/10 --- 3) Jag Aanchal AtlantIC HSD nil 27,001 nil 10/10 --- 4) Shanghai AVBGPR CRude Oil nil 134,000 nil 11/10 --- 5) Global Frontiner KR & SONS Urea nil 43,000 nil 13/10 --- 6) Shandong Tong IOS DAP nil 48,390 nil 14/10 --- 7) NGOC Son Tinna Lime Stone nil 6,200 nil 15/10 --- 8) Oriental Trader SC&CO I.ORe 36,502 nil nil 16/10 --- 9) Sealord ULA Garnet Sand 3,230 nil nil 16/10 --- 10) Dianna Seatrans Alumina/DAP 30,600 32,609 nil 16/10 --- 11) ENY InfINITY Steam Coal nil 26,901 nil 16/10 --- 12) Malathi EssaR LOGI I.Ore 55,000 nil nil 17/10 --- 13) Gem of Paradip Esskay T.COal 35,000 nil nil 19/10 --- 14) Karavdos Seahorse M.ORe nil 21,500 nil 19/10 --- 15) Tenacity NavSHIP I.ORe 28,000 nil nil 22/10 --- 16) BC Chatterjee AtlaNTIC MS 5,000 nil nil 22/10 --- 17) Good Trade Seaport T.COal 25,000 nil nil 23/10 --- 18) Maersk Delmont Maesk CNTR nil nil 400/100 23/10 --- 19) AL Saffiah GAC S.Monomer nil 8,555 nil 23/10 --- 20) Maharashi Vamadev AtlantIC LPG nil 8,613 nil 23/10 --- 21) Jag ratan ChowgULE I.ORe 43,500 nil nil 24/10 --- 22) Free Jupiter ChoWGULE Steel Plates 10,000 nil nil 24/10 --- 23) Rainbow Harmony Admiral Pig Iron 30,000 nil nil 24/10 --- 24) Sampurna Swarjya AtlantIC SKO 10,000 nil nil 24/10 --- 25) OEL Victory Relay CNTR nil nil 100/250 24/10 --- 26) Sanmar Santaza Sravan HSD nil 5,000 nil 24/10 --- 27) Iris Glory JMB LPG nil 25,000 nil 24/10 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Angel AtlanTIC S.ACid nil 2,960 nil 25/10 2) Western Tosca Eshwar Pet Coke nil 32,985 nil 25/10 3) REA Deblines Steam cOal nil 50,618 nil 25/10 4) Grizzly SAIL COking Coal nil 50,000 nil 25/10 5) Dragon SAIL COking Coal nil 50,000 nil 25/10 6) Unity Relay CNTR nil nil 250 25/10 7) Olympic Leagcy AtlantiC CRude Oil nil 260,576 nil 25/10 8) Maharajan Agarsen AVB GPR CRude Oil nil 140,000 nil 25/10 9) Jin Zhou SC&CO I.ORe 35,000 nil nil 26/10 10) Marine Stars SAIL COking Coal nil 52,042 nil 26/10 11) Akbar AVB GPR Passengers nil nil nil 26/10 12) Ocean Friend AS Shipping GB 5,000 nil nil 27/10 13) Lanna Naree IOS MOP nil 32,164 nil 27/10 14) Sunny Young SAIL COking Coal nil 50,000 nil 27/10 15) RYSY BSS COking Coal nil 75,000 nil 27/10 16) Ram Prasad Essar LOGI I.ORe 130,000 nil nil 28/10 17) Vinalines Star BSS Mills Scale 22,000 nil nil 28/10 18) Gas Master SEA TRANS A.Ammonia nil 7,000 nil 28/10 19) Euro Max BTL CNTR nil nil 450/500 28/10 20) Lady Gloriya Benline C.Soda nil 11,915 nil 28/10 21) BOW Victor Esskay P.Acid nil 7,625 nil 30/10 22) SC Stealth ATLANTIC C.So/Ace nil 15,900 nil 30/10 23) Spar Rigel GAC Bauxite nil 51,530 nil 02/11 24) Kang Fu KR & SONS I.ORe nil 45,500 nil 03/11 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL