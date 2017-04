Dec 11Port conditions of Visakhapatnam as of Wednesday Port summary: Working Vessels 15 Waiting Vessels 05 Expected Vessels 53 Total Vessels 73 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M.V SPOT SREE BINNI Iron Ore 04/12 ----- ----- 2,000 nil nil 52,300 2) F.C BULK EXPRESS B.S.S VFOP ----- ----- ----- nil n.a. nil n.a. 3) M.V KIRAN AFRICA POSEIDON Iron Ore 29/11 ----- ----- 19,900 nil nil COMP 5) M.V DORIC SPIRIT SAIL COKING COAL 11/12 ----- ----- nil TOCOM nil 28,000 7) M.V STELLA BEAUTY ESHWAR Baked Anodes 04/12 ----- ----- nil n.a. nil n.a. 8) M.V ZHOUSHAN ISL ESHWAR C.P. COKE 10/12 ----- ----- 960 nil nil 14,040 9) f.c RAVI B B.S.S VFOP ----- ----- ----- nil n.a. nil n.a. 10) M.V GREAT CALM JYOTHI UREA 10/12 ----- ----- nil TOCOM nil 22,000 11) M.V STORM RIDER I.O.S N.P. SULPH 06/12 ----- ----- nil TOCOM nil 32,479 12) M.V ANNA KJERSTI OSL STEAM COAL 10/12 ----- ----- nil 10,400 nil 3,014 14) M.V WHITE HALO ESDI MARITIM I. ORE FINES 09/12 ----- ----- 15,670 nil nil 18,030 15) M.V AKDENIZ M ESHWAR ALUMINA 08/12 ----- ----- 29,000 nil nil 1,600 16) M.T SANMAR SERE ATLANTIC MS & SKO 04/12 ----- ----- 3,200 nil nil 11,500 17) M.V AL SHAFFIAH GAC STYR & IPA 05/12 ----- ----- nil 3,408 nil COMP 18) Lpg/C. GAS LINE SEA TRANS A. AMMONIA 10/12 ----- ----- nil 8,500 nil 1,000 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Sea Lion Atlantic CRude Oil nil 56,078 nil 29/11 --- 2) Orchids Atlanitc FO&LSHS 15,000 nil nil 07/12 --- 3) Swarna Godavari AtlanTIC Trs Crude 19,000 nil nil 09/12 --- 4) JS Colorndo Glory faith I.Ore 52,800 nil nil 10/12 --- 5) Southern royal ATlantic Sytrene&ISO nil 8,500 nil 10/12 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Malathi Essar I.ORe 55,000 nil nil 11/12 2) Jag Aditi Essar IORe 80,000 nil nil 11/12 3) Feyha Esskay Steel Cargo 15,000 nil nil 11/12 4) Tamil Periyar Seapol T.COal 20,000 nil nil 11/12 5) Sampurna Swarajya ATLANTIC HSD,Nap&MS 17,000 nil nil 11/12 6) Cape Bladar GAC Trns Crude 25,000 nil nil 11/12 7) Zeella Oldendora Integral M.ORe nil 22,000 nil 11/12 8) Common Faith Eversun Gypsum nil 55,000 nil 11/12 9) Maersk Deriance Maersk CNTR nil nil 400/100 11/12 10) Medi Kobe Pennisular I.ORe 75,000 nil nil 12/12 11) Maan Aung Evertt G Cargo/T.Lo 150 6,200 nil 12/12 12) Asphat Alliance AtlaNTIC Bitumen 3,500 nil nil 12/12 13) ARK Apioneer ATLANTIC S.Acid nil 7,000 nil 12/12 14) Tyana SAIl Coking Coal nil 50,000 nil 12/12 15) Siquix Maiden BSS Lime sTone nil 40,000 nil 12/12 16) Maan Aung Everett T.Logs nil 6,200 nil 12/12 17) Kikyo Atlanitc LPG nil 16,321 nil 12/12 18) Swaran Mala Atlantic MS nil 5,000 nil 12/12 19) Spar Lynux Sree BINNI I.Ore 53,000 nil nil 13/12 20) Brilliant Journey Esdi I.Ore 40,000 nil nil 13/12 21) Harsha Vardhana ABVGPR G Cargo 50 nil nil 13/12 22) Everwin NAVSHIP Coking Coal nil 43,000 nil 13/12 23) Sichem Falcon IOS C.Soda nil 9,500 nil 13/12 24) Cheshire Seahorse M.ORe nil 21,600 nil 13/12 25) Caravel Pride Relay CNTR nil nil 100/350 13/12 26) Tan Binh Tinna Lime sTone nil 6,800 nil 13/12 27) Niamun Nasir Synergy T.logs nil 5,700 100/350 13/12 28) Cambria Colosus Seahrose M.ORe nil 21,549 100/350 14/12 29) OEL Victory Relay CNTR nil nil 100/150 14/12 30) Unity Relay CNTR nil nil 250/250 14/12 31) Allcargo Laxmi GPRSPL T.Logs nil 5,768 nil 14/12 32) Ocean Probe Focus CNTR nil nil 500/400 14/12 33) Anton Topic Eversun Gypsum nil 40,000 nil 14/12 34) Annil Selmer Chowgule Met cOke nil 36,000 nil 14/12 35) Kesarai SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 14/12 36) Malavika Essar I.ORe 52,000 nil nil 15/12 37) Oceanic Pescadore Esskary I.Sand 11,000 nil nil 15/12 38) Four Mogami Seatrans Sulphur nil 30,250 nil 15/12 39) Vinalines Brave BSS STeam Coal nil 53,300 nil 15/12 40) Pyxis BSS M.ORe nil 24,000 nil 15/12 41) Swarna kalash ATlantic HSd nil 12,053 nil 15/12 42) Bunga Kantan JMB S.Acid nil 9,747 nil 16/12 43) Mastro Nikos Integral Coking Coal nil 80,000 nil 16/12 44) Hussa Alghaum Admiral Gypsum nil 37,999 nil 16/12 45) APL Bangkok APL CNTR nil nil 476/500 16/12 46) Jewel of Nippon Chowgule Coking Coal nil 51,500 nil 17/12 47) Centoria Blue Admiral Bauxite nil 53,770 nil 17/12 48) Mia Bothra MOP nil 29,995 nil 18/12 49) Ocean Star Deblines A.Coal nil 21,020 nil 18/12 50) Voge Renate Eshwar PEtcOke nil 22,000 nil 18/12 51) Dance Flora GAC I.Sand 12,500 nil nil 20/12 52) NBA VAN GOGH BSS Coking Coal nil 80,000 nil 20/12 53) Athina Carras Interocen Coking Coal nil 50,000 nil 20/12 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL