Dec 16Port conditions of Visakhapatnam as of Monday Port summary: Working Vessels 16 Waiting Vessels 07 Expected Vessels 40 Total Vessels 63 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M.V COMMON FA EVERSUN Gypsum 12/12 ----- ----- nil 6,390 nil 42,740 2) F.C BULK EXPRESS B.S.S VFOP 12/12 ----- ----- nil n.a. nil n.a. 3) M.V JAG ADITI ESSAR Iron Ore 13/12 ----- ----- 5,000 nil nil 75,054 4) M.V OEL VICTORY RELAY CNTR 14/12 ----- ----- nil nil 1,386 638 5) M.V CARVEL PRIDE RELAY CNTR 15/12 ----- ----- nil nil 3,037 983 6) M.V GREAT CALM JYOTHI Urea 10/12 ----- ----- nil 3,269 nil 490 7) f.c RAVI B B.S.S VFOP 10/12 ----- ----- nil n.a. nil n.a. 8) M.V BRILLIANT JOU ESDI MARITIM I. ORE FINES 15/12 ----- ----- 3,760 nil nil 30,800 9) M.V STORM RIDER I.O.S Nitrog Phosp 06/12 ----- ----- nil 710 nil COMP 10) M.V ANTON TOPIC EVERSUN GYPSUM 14/12 ----- ----- nil 9,800 nil 30,400 11) M.V MALAVIKA ESSAR I.ORE PELL 14/12 ----- ----- 8,880 nil nil 35,520 12) M.V SIOUX MAIDEN B.S.S Limestone 13/12 ----- ----- nil 10,220 nil 21,457 13) M.V MANN AUNG EVERETT Timber Logs 13/12 ----- ----- nil 2,145 nil 2,537 14) M.V SPAR LYNX SREE BINNY I. ORE FINES 14/12 ----- ----- 12,500 nil nil 29,817 15) M.T B.C CHATTERJE ATLANTIC PY GAS 15/12 ----- ----- nil TOCOM nil 15,000 16) M.T SWARNA MALA ATLANTIC MS 12/12 ----- ----- nil 3,800 nil 1,094 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Maan Aung EverETT G Cargo 150 nil nil 13/12 --- 2) Tan Binh Glory Faith S Bille/L St 5,400 6,800 nil 13/12 --- 3) Cambria Colosus Seahorse M.ORe nil 21,549 nil 14/12 --- 4) ARK Pioneer Atlanitc S.Acid nil 7,000 nil 15/12 --- 5) Vinalines Brave BSS STeam Coal nil 53,300 nil 15/12 --- 6) Peterpaul ATLANTIC Methonal nil 10,500 nil 15/12 --- 7) Allcargo Laxmi GPRSPL T.Logs nil 5,768 nil 15/12 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Medi Kobe Pennisula I.ORe 75,000 nil nil 16/12 2) Jag Ratan SREE BINNI I.ORe 45,000 nil nil 16/12 3) Feyha Esskay Steel Cargo 15,000 nil nil 16/12 4) Tamil Kamaraj Seapol T.COal 44,000 nil nil 16/12 5) Four Mogami Seatrnas Sulphur nil 30,250 nil 16/12 6) Mastro Nikos Intergral Coking Coal nil 80,000 nil 16/12 7) Unity RELAY CNTR nil nil 250/250 16/12 8) APL Bangkok APL CNTR nil nil 476/500 16/12 9) Swarna Kalash ATLANTIC HSD nil 12,053 nil 16/12 10) Oceanic Pescard Esskay I.SAnd 11,000 nil nil 17/12 11) Bunga Katan Santu JMB S.Acid nil 9,747 nil 17/12 12) Everwin NavSHIP Coking Coal nil 51,389 nil 17/12 13) Jewel of Nippon Chowgule Coking Coal nil 51,500 nil 17/12 14) Hussa Alghaim Amdiral Gypsum nil 37,999 nil 17/12 15) Pyxis BSS M.Ore nil 24,000 nil 17/12 16) Navdhenu Sun Puyvast I.ORe 45,000 nil nil 18/12 17) Blue Eternity Monship Alumina 30,600 nil nil 18/12 18) Ocean Star Seatrans A.Coal nil 21,020 nil 18/12 19) Niamun Nasir Syergy T.Logs nil 5,700 nil 18/12 20) Kiran Eurasia ACT MAG I.ORe 70,000 nil nil 19/12 21) Centoria Blue Admiral Bauxite nil 53,770 nil 19/12 22) Eternity Admiral Anodes nil 10,000 nil 19/12 23) Hansa Prem ATLANTIC FO nil 21,018 nil 19/12 24) Dance Flora GAC I.Sand 12,500 nil nil 20/12 25) Mia Bothra MOP nil 29,995 nil 20/12 26) Gas Cat Seatrnas A.Ammonia nil 7,000 nil 20/12 27) Voge Renate Eshwar PEtcOke nil 22,000 nil 20/12 28) Menalon Seatrns STeam Coal nil 55,000 nil 20/12 29) Athina Carras Interocen Coking Coal nil 50,000 nil 20/12 30) Capital BSS I.ORMill 33,000 nil nil 21/12 31) NBA VAN GOGH BSS Coking Coal nil 80,000 nil 21/12 32) Kota Puri Seaways CNTR nil nil 100/100 21/12 33) Dawn Mathura ATLANTIC HSD nil 41,138 nil 21/12 34) Cambria Colosus Esdi I.Ore 35,000 nil nil 22/12 35) Team Spirit EVERETT Steel Cargo 1,500 nil nil 22/12 36) Ocean Star Deblines A.Coal nil 21,020 nil 22/12 37) Navious Centrans BSS Coking Coal nil 79,145 nil 23/12 38) Passat Spring BTL CNTR nil nil 400/500 23/12 39) SC Shantonu ATLANTIC C.Soda nil 14,208 nil 23/12 40) Vishva Jyothi Posideon I.ORe 58,400 nil nil 25/12 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL